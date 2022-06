A primeira contratação da Era Boehly é do Chelsea Women

Na manhã desta quarta-feira (8), o Chelsea anunciou a contratação de Ève Périsset. A lateral francesa chega sem custos, após não ter renovado com o Bordeaux e assinou um contrato de três anos com as Blues. Ou seja, até 2025. Périsset, então, tornou-se a primeira contratação desde que Todd Boehly assumiu o clube.

Quem é Périsset?

Ève Josette Noelle Périsset nasceu no dia 24 de dezembro de 1994, em Saint-Priest, França. Revelada pelo Lyon, a atleta ficou no clube entre 2009 até 2016, sendo profissional desde 2012. Nesse meio tempo, a jogadora de 27 anos conquistou a liga e a copa francesa quatro vezes, além do título da Champions League de 2015/16.

Em 2016, a lateral transferiu-se para o Paris Saint-Germain, onde ficou por mais quatro anos. Périsset adicionou mais um troféu da Copa da França em sua estadia na capital francesa. Finalmente, em 2020 a jogadora chegou no Bordeaux e permaneceu no clube até o fim da última temporada.

Além disso, Périsset tem grande experiência internacional, com 34 jogos pela França. Mais ainda, ela fez parte do elenco na Eurocopa de 2017 e na Copa do Mundo de 2019.

Uma lateral versátil

Em síntese, Périsset atua como lateral-direita. No entanto, também pode jogar na lateral-esquerda e até mesmo no meio de campo, como já fez algumas vezes no Bordeaux. Mas é defensivamente que ela se destaca. A francesa possui ótima noção defensiva, além de um tempo de bola excelente e inteligência para saber quando deve dar o bote.

Dessa forma, Périsset conseguiu uma média de 3.75 interceptações por jogo e 69.8% de duelos vencidos ao longo da última temporada. A lateral também possui boas qualidades ofensivas, sabendo se infiltrar nos espaços da defesa adversária e entregando bons cruzamentos.

Elogios e expectativas

Junto de sua contratação, Périsset deu uma entrevista para o Chelsea e compartilhou seus sentimentos sobre a chegada ao clube:

“É uma enorme honra me juntar ao Chelsea e ser a primeira francesa a se tornar uma Blue! Sou muito grata pela oportunidade que me foi dada“.

“Era o tempo certo para eu fazer essa mudança para Londres e jogar a liga inglesa. Mal posso esperar para conhecer o time e os fãs em Kingsmeadow e no famoso Stamford Bridge“, seguiu a nova camisa 15 das Blues.

Da mesma forma, a treinadora Emma Hayes também comentou a chegada da lateral:

“Ève traz muita experiência e é uma jogadora versátil, que pode jogar nas duas laterais e como meia. Uma defensora persistente. Com a mentalidade e o profissionalismo dela, não tenho dúvidas que irá completar bem o grupo“.

“Estamos ansiosos para apresentar Ève ao time mais tarde nesse verão, enquanto nos preparamos para a nova temporada“, concluiu Hayes.

Enfim, Périsset irá se juntar ao elenco após a Eurocopa Feminina que ocorrerá na Inglaterra em julho deste ano.

