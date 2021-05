Rumo a Gotemburgo: o caminho do Chelsea Women até a final da UWCL

Foram anos de planejamento, vitórias e derrotas que moldaram o Chelsea Women de 2020/2021. Por isso, no domingo (16) quando a bola rolar às 16h na Suécia, as comandadas de Emma Hayes darão a vida pelo título que falta na estante de Kingsmeadow: a Liga dos Campeões Feminina.

De pronto, foi uma longa temporada, marcada por esforço e superação no torneio. Tudo começou em Portugal, contra o Benfica e será concluído em Gotemburgo, terra natal da capitã Magdalena Eriksson, da lateral-esquerda Jonna Andersson e da goleira Zecira Musovic.

Para entrar no clima da decisão contra o Barcelona, o Chelsea Brasil fez um breve resumo da jornada azul pela Europa:

Fase dos 32 – Facilidade contra o Benfica

Tudo começou em Portugal, com a tranquila vitória por 5-0. Em suma, o Chelsea mostrou-se totalmente dono do jogo. Na volta, mais tranquilidade e um placar não tão elástico: 3×0 em Londres. Era a tranquilidade necessária para a estreia a um time ausente na última edição da Liga. Destaque para Bethany England e Sam Kerr, que marcaram seus primeiros gols pela equipe azul na competição.

Oitavas de Final: o sufoco contra o Atlético de Madrid em Londres

O primeiro jogo contra o Atléti foi o oposto à fase anterior. Logo no começo do duelo, em Londres, as Blues perderam Sophie Ingle expulsa (a galesa substituía Eriksson na zaga). O lance originou um pênalti espetacularmente defendido por Ann-Katrin Berger.

Enquanto as espanholas cansavam de perder gols, o Chelsea teve um penal a seu favor e Maren Mjelde cobrou com perfeição. Pouco depois, Kirby ampliou. As visitantes tiveram outro pênalti e novamente Berger apareceu para garantir o clean sheet.

A volta foi um repeteco: Atleti no ataque, cansando de perder gols e o Chelsea sendo clínico. Em suma, Mjelde cobrou penalidade e converteu (foram cinco pênaltis no confronto, três deles desperdiçados pelas eliminadas). O empate aconteceu no finalzinho, nada que mudasse a dinâmica do confronto.

Quartas de Final: fim do tabu e a primeira lei do ex

A classificação contra o Atleti deu moral e mostrou ao grupo que a vida não seria fácil. Prova disso foi o sorteio da UEFA, que colocou justamente a atual vice-campeã no caminho do Chelsea. O primeiro jogo contra o Wolfsburg foi complicado, brigado, mas novamente a precisão no ataque fez a diferença. Kirby e Harder marcaram na vitória por 2-1. A volta foi bem mais “estilo Chelsea”, com vitória dominante por 3-0 (foram dois gols de Harder contra seu ex-clube).

Semifinal: a superação contra o Bayern (com mais uma lei do ex)

Até então o Chelsea nunca havia passado da semifinal e encontrou o Bayern de Munique nessa etapa. Fora de casa, o golzinho bizarro de Melanie Leupolz (mais uma lei do ex acontecendo) garantiu sobrevida ao time, que perdeu por 2-1.

Em Londres, as azuis precisavam vencer por 2 gols de diferença no tempo normal, para garantir a vaga. De pronto, Kirby abriu o placar no início da partida. Na sequência, o Bayern empatou e Ji levou a vantagem azul ao intervalo. O segundo tempo foi de nervosismo até que Harder marcou o terceiro, aos 83 minutos.

Era o resultado que classificava o Chelsea à sua primeira final. Entretanto, até o apito final foi um sufoco digno de Chelsea. Tensão com chances criadas e desperdiçadas de ambos os lados, até que Kirby apareceu e selou a vitória no último lance de partida. Era o momento da consagração desse projeto.

Temporada histórica

Uma jornada como essa é marcada por diversos momentos marcantes. Das defesas de Berger contra o Atlético de Madrid ao choro de Hayes no apito final contra o Bayern… São imagens com a essência do Chelsea: um grupo, uma equipe vencedora onde todas têm sua contribuição para o sucesso do clube.

Esta é a primeira final da equipe na competição. No mais, o Chelsea marcou 21 gols e sofreu cinco até aqui. Kirby é a artilheira na Liga, com seis tentos anotados em oito partidas. Por fim, com a classificação do masculino para a decisão contra o Manchester City, o Chelsea é a primeira e única equipe com finalistas na mesmo temporada, na UWCL e UCL. Ademais, a final será transmitida com exclusividade do canal ESPN Brasil, às 16h.

