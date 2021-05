Chelsea Women campeão da Women’s Super League

Após vencer os dois jogos restantes da liga, o grupo comandado por Emma Hayes conquistou pela quarta vez a Women’s Super League. O título também é o segundo consecutivo do time, que já havia ganho na última temporada.

Vitória no clássico

Passada a euforia da classificação para a final da Champions League, as Blues enfrentaram o Tottenham Hotspur com o objetivo de retomar a liderança.

Mesmo com a importância do jogo, o Chelsea entrou bem alterado para o clássico. O início da partida não foi dos melhores para as visitantes, contudo, pouco antes do final do primeiro tempo, Sam Kerr abriu o placar.

Logo no começo da segunda etapa, a australiana aproveitou o rebote da goleira adversária e ampliou para as Blues. O restante do jogo não teve grandes chances e foi, na maior parte, o time administrando o resultado até o apito final.

Goleada para consagrar o título

Para a partida decisiva, o time de Londres recebeu o Reading. Com dois pontos a frente do Manchester City, um empate poderia ser suficiente para manter a taça na capital inglesa.

Entretanto, Emma Hayes e as jogadoras entraram pensando na vitória para não depender do resultado das Citizens. E logo o Chelsea mostrou sua força, com Melanie Leupolz abrindo o placar no primeiro minuto de jogo. Em seguida, o jogo esfriou até que Fran Kirby ampliou aos 43 minutos.

Apesar da vantagem, as Blues não tiraram o pé e no segundo tempo mantiveram a intensidade. Kirby marcou mais um e ainda deu uma assistência para Kerr fazer o quarto da equipe. O último gol da partida ficou por conta de Erin Cuthbert.

No final, uma vitória de 5 a 0 e, assim como na última temporada, o Chelsea foi campeão da WSL, deixando o Manchester City com o vice.

Recordes e premiações

A conquista da Women’s Super League 2020/2021 foi a quarta vez que as Blues levam a taça. Dessa forma, o time superou o rival Arsenal e agora é, de forma isolada, o clube com mais conquistas da WSL. Além disso, o gol marcado por Leupolz contra o Reading foi o mais rápido da edição da liga.

Em termos de premiações, Kerr foi a artilheira do campeonato e levou a Chuteira de Ouro. Kirby foi a jogadora com mais assistências e Ann-Katrin Berger recebeu a Luva de Ouro.

