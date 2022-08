Prévia da temporada 2022/23 para as equipes da Academia

A temporada 2021/22 foi bastante movimentada, para dizer o mínimo. Cinco graduandos da Academia estrearam pelo time principal: Trevoh Chalobah, que se tornou parte do elenco de Thomas Tuchel desde o início, além de Jude Soonsup-Bell, Lewis Hall, Xavier Simons e Harvey Vale que tiveram suas chances em jogos de Copa Nacional. Ao mesmo tempo, a equipe juvenil conquistou a Under-18 Premier League Cup.

Por outro lado, a mesma equipe que conquistou a Copa da Liga da categoria sub-18, acabou surpreendida com uma eliminação nas semifinais da Youth Cup já nos minutos finais da partida. Assim como foi eliminada de forma dura da UEFA Youth League ainda na fase dos play-offs. A equipe de desenvolvimento, por sua vez, oscilou ao longo de toda a temporada, não conseguindo ir longe nas copas nacionais da categoria e operando um milagre para não ser rebaixada para a segunda divisão da Premier League 2.

Apesar das conquistas, no geral, foi uma temporada para se lembrar, mas jamais se repetir. E esse sentimento se transformou em ação.

As mudanças para 2022/23

A janela de verão representou, em muitos sentidos, um novo começo. A grande continuidade é o Projeto 2030 de Neil Bath que tem por objetivo a formação das novas gerações de talentos que chegam em Cobham. Porém, agora, sob a nova direção comandada por Todd Boehly e o resto de seu consórcio. Nesse sentido, os movimentos da pré-temporada visaram, exatamente, a continuidade da cultura da Academia, demonstrando aos novos proprietários as possibilidades. Mas, muitos novos nomes chegaram ao clube.

Mark Robinson chegou para assumir a equipe de desenvolvimento depois de algum tempo como treinador do AFC Wimbledon. Antes disso, trabalhou por quase uma década na Academia do clube, por isso, além de experiência, chega com uma perspectiva nova para os trabalhos com a base – lógico, que em concordância com o que já acontecia no clube. Por sua vez, Ed Brand permanece no comando do time juvenil indo para sua quarta temporada no cargo.

Em relação aos jogadores, são cinco novos nomes confirmados. Eddie Beach chega como reforço para o gol. Além dele, os Blues trouxeram o arqueiro americano Gabriel Slonina. Omari Hutchinson foi outro nome contratado, mas a expectativa é de que o jovem meia-atacante saia em empréstimo ainda nesta janela, enquanto Carney Chukwuemeka, apesar de ter apenas 18 anos, chegou para já integrar o elenco de Tuchel. Por fim, na quinta-feira (4), os Blues anunciaram a contratação do lateral/meia esquerdo Zak Sturge, que chegou do Brighton e irá atuar no time sub-21.

E, ao que tudo indica, Neil Bath e Jim Fraser, responsável pelo recrutamento dos jovens, não vão parar por ai.

Balanço da pré-temporada

Mark Robinson fez seu primeiro jogo no comando do time de desenvolvimento no dia 9 de julho com a vitória do Chelsea sobre o Colônia por 4-0. Pouco depois, no dia 15 do mesmo mês, uma nova vitória sobre o Boreham Wood por 4-2. Na sequência, os Blues viajaram para os Estados Unidos onde disputaram três partidas amistosas contra o Wolves sub-21, Real Monarchs e Toronto FC II na MLS Next Pro Series.

Na volta para Inglaterra, a equipe foi dividida e disputou dois outros amistosos. Uma parte empatou em 1-1 em novo amistoso com o Boreham Wood enquanto os outros venceram o Dorking Wanderers por 4-0.

A equipe sub-18, por sua vez, fez um amistoso contra o Coventry em Cobham e venceu pelo placar de 7-0 antes de viajar para Alemanha para participar de um torneio de pré-temporada. Na fase de grupos do Torneio Memorial Walther Bensemann, os Blues empataram com o Nuremberg em 0-0 e depois tiveram duas vitórias contra o Maccabi Tel Aviv (3-0) e contra o Bayern de Munique (4-0). Na semifinal, fizeram 4-1 no KS Cracovia e venceram o Bologna na final pelo placar de 3-1.

A volta ao topo como prioridade

A performance do time de desenvolvimento na pré-temporada traz ânimo para o restante de 2022/23. Nas primeiras partidas com Robinson na área técnica, o Chelsea manteve o controle dentro de campo. Entretanto, dois aspectos centrais que se fizeram presentes ao longo da última temporada ainda precisam evoluir.

Em primeiro lugar, o aproveitamento de chances no ataque. Mas também a atenção defensiva, visto que, muitas vezes, os Blues dominam mas, seja por desatenção ou por um golpe de azar, acabam tendo a defesa vazada – e isso custou resultados durante 2021/22. Bem como na pré-temporada levou dois jogos a serem definidos em disputas de pênalti.

Em relação ao ataque as perspectivas são as melhores possíveis com Soonsup-Bell, Malik Mothersille, Jayden Wareham e Mason Burstow atuando mais centralizados. Apesar de atuarem mais centralizados como centroavantes, todos possuem características diferentes que demonstram versatilidade e fortalecem a ofensividade de formas diferentes. Desse modo, favorecendo a pressão na marcação no campo de ataque ou escapadas rápidas pelas laterais, jogadas aéreas ou até mesmo situações de drible 1×1 mais perto da área. Em suma, Robinson tem muito material para pensar diferentes táticas para pensar o jogo no terço final do campo.

Resolvendo problemas antigos

Em janeiro, os Blues trouxeram Dylan Williams do Derby County para jogar pela lateral/meia esquerda e, nesta janela, fecharam a contratação de Zak Sturge que chega a custo zero do Brighton. Na última temporada, os Blues acabaram sofrendo com a ausência de um jogador para a posição e tiveram que improvisar peças para jogar ali, em especial, Vale e Hall. Nesse sentido, com as contratações, os dois jovens que já fizeram suas estreias no profissional poderão atuar em outras posições.

Ainda para o lado esquerdo, Derrick Abu pode vir a ser mais uma opção para a posição de lateral/ala para o resto da temporada. Nos amistosos das últimas semanas, Abu jogou como meia esquerda e deu conta do recado. Porém, possuindo boa qualidade defensiva, pode acabar sendo uma opção, também, para reforçar a zaga pelo mesmo lado.

Com a preferência por uma linha defensiva de três, é necessário ter quantas opções forem possíveis. Logo, além de Abu podendo ser o zagueiro pela esquerda, Williams também pode fazer essa função assim como Hall (que jogou como zagueiro esquerdo em sua estreia sob o comando de Tuchel e na pré-temporada). Além deles, Robinson terá para fortalecer sua defesa: Bashir Humphreys e Josh Brooking, que renovaram seus contratos nesta intertemporada, assim como Alfie Gilchrist e Brodi Hughes.

Até o momento, Xavier Mbuyamba também é uma opção, trazendo mais altura e experiência para a linha defensiva. No entanto, existe a possibilidade de que ele esteja de saída do clube.

O coração do esquema

Dando preferência para um jogo de controle de posse de bola, o meio de campo será a grande chave para Robinson. Além dos alas pelo lado esquerdo, tratados acima, pelo lado oposto o treinador tem outros três nomes de bastante qualidade: Dion Rankine, Edwin Andersson e Silko Thomas.

Para a faixa central do campo são muitos nomes de qualidade disponíveis, em adição a Hall que, por conta das chegadas, pode voltar a atuar em sua posição de origem, o Chelsea tem Charlie Webster, que terminou muito bem a última temporada, Xavier Simons, Ben Elliott, Joe Haigh, Leo Castledine e Jimi Tauriainen.

Dentre eles, portanto, Simons tem características mais defensivas, até mesmo sendo utilizado como zagueiro por vezes. Os demais são típicos meias box-to-box, por vezes, tendo mais liberdade para atuar pela faixa central do campo. Durante as preparações, Elliott se destacou, demonstrando muita fluidez e dando apoio direto ao ataque.

Por fim, no gol Robinson tem como novidade Eddie Beach, além da continuidade de Teddy Sharman-Lowe para a temporada. Porém, a chegada de Beach, e a eventual saída de Kepa, permitem que Sharman-Lowe tenha mais chances de atuar sob o comando de Tuchel. Logo, os goleiros do sub-18 podem atuar na categoria superior.

Perspectivas para a temporada

O Chelsea viveu o drama e disse: nunca mais. Nesse sentido, o time está muito mais forte para a temporada. Assim como tem um ano a mais de experiência. Da mesma forma, jovens nomes foram contratados visando o futuro e isso pode impactar diretamente as performances da equipe de desenvolvimento, uma vez que demonstram a perspectiva de subir para o time principal.

Chukwuemeka já está atuando com Tuchel enquanto Omari Hutchinson deve seguir em empréstimo para alguma equipe da Championship – mesmo que começando a temporada no time sub-21 até que tudo se concretize.

Enfim, as perspectivas são animadoras com a chance real de que os Blues voltem a disputar no topo da tabela. Não mais buscando fugir do rebaixamento, mas sim voltando à glória. Com um elenco mais profundo, além disso, a competitividade nas copas nacionais e na Youth League tende a ser ainda maior. Logo, o plano tem tudo para se tornar realidade com os jovens voltando a conquistar títulos expressivos e recebendo suas chances no time principal.

A estreia da nova classe

Diferente do esquema do time de Robinson, Brand opta por uma linha defensiva de quatro. Apesar de haver a possibilidade de, com as peças à disposição, construir a linha de três preferida nas categorias de idade superior.

Mesmo perdendo alguns nomes que devem atuar pela equipe de desenvolvimento, Ed Brand terá reforços na nova classe de graduados da Academia – com jogadores que inclusive tiveram algumas oportunidades no time juvenil na última temporada. Dessa forma, o time ganha mais em profundidade e até mesmo em qualidade, visto que muitos dos graduados foram destaques na categoria sub-16.

Da classe de 2022/23 saíram três goleiros: Max Merrick, Luke Campbell e Ted Curd que, dentre os três, é o que mais tem experiência, até mesmo, sendo parte do plantel de pré-temporada do dev. squad. Na defesa, os novos graduados também representam grandes reforços: Kaiden Wilson e Travis Akomeah, zagueiros altos e de grande imposição física, podem atuar como o coração da defesa da equipe. Assim como Harrison Murray-Campbell, que é uma alternativa para o miolo da zaga e uma grande liderança entre os jogadores.

Para as laterais da defesa, Josh Acheampong e Noa Hay são nomes que majoritariamente atuam pela direita enquanto Somto Boniface atua mais pelo lado oposto. Nesse sentido, todos podem atuar pelo centro da linha defensiva, se necessário. Além dos graduados, Brand terá mais um nome importante para a defesa, trazendo ainda mais versatilidade, depois que Richard Olise se recuperar de lesão.

As posições de frente

Uma das peças importantes do meio campo em 2021/22, Sam Rak-Sakyi, contribuirá com experiência no setor, atuando, sobretudo, como um meia defensivo. Porém, apresentando versatilidade e podendo assumir um papel tático de um meia box-to-box. Da mesma forma, o time terá o retorno de Billy Gee, que se lesionou no final da temporada passada.

Outros três graduados juntam-se ao meio de campo: Michael Golding, Reiss Alexander Russell-Denny e Harrison McMahon, que jogam pelo centro, apoiando a defesa e o ataque. Ou seja, como meias box-to-box. Portanto, todos os nomes de meio até aqui podem competir pelas mesmas posições.

Em posições mais avançadas no meio, Ed Brand contará com Zain Silcott-Duberry e Tudor Mendel-Idowu, que são ofensivos e podem atuar tanto pelo centro como pelas faixas alterais. Junto à eles, portanto, o recém-promovido Tyrique George permite ainda mais flexibilidade e fluidez na ligação com os jogadores mais avançados.

Enfim, no ataque, outros três nomes da turma de 2022/23 aparecem para integrar o time sub-18: Donnell McNeilly, Ato Ampah e Chinonso Chibueze. Eles se juntam à Ronnie Stutter e Lewis Flower.

Sendo assim, Stutter, Flower e McNeilly tendem a atuar mais pela faixa central, mesmo que, em especial, Flower e McNeilly possam jogar pelos lados. Ampah e Chibueze, por outro lado, atuam mais pelas laterais. Mesmo que nada os impeça de jogar pelo centro.

Panorama geral

Sem dúvidas, Brand tem à disposição um time com bastante versatilidade e profundidade em todos os setores. Igualmente, há uma boa mistura de peças que oferecem experiência e de jogadores que representam novidade e intensidade. Além disso, jogadores como Hall, Hughes e Castledine também podem integrar o elenco fortalecendo ainda mais os aspectos ressaltados.

Ainda é possível que jogadores do sub-16 integrem a equipe ao longo da temporada como mais um passo do processo de desenvolvimento desses talentos – como foi o caso de alguns dos graduados da classe 2022/23.

De qualquer forma, os Blues tem tudo para fazer uma temporada forte do início ao fim. Na temporada passada, as lesões acabaram levando a um fim de temporada bem mediano. Com isso, além de disputar com mais força as copas nacionais, o time levará vantagem no campeonato da categoria, que demanda bastante regularidade para seguir na disputa do título.

Próximos compromissos

A equipe de desenvolvimento estreia na temporada na segunda-feira (8) às 15h (horário de Brasília) contra o Wolverhampton na Premier League 2 enquanto o time juvenil estreia na Premier League U18 visitando o Arsenal no sábado (13) às 7h (horário de Brasília).

