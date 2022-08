De olho no futuro, Chelsea surpreende com jovens contratações na janela de verão

Nas últimas semanas os torcedores do Chelsea foram surpreendidos com a contratação de nomes mais jovens, alguns deles até mesmo pouco conhecidos, são eles: Eddie Beach, Gabriel Slonina, Carney Chukwuemeka e Omari Hutchinson. Em comum entre eles, além da idade, está o fato de virem das categorias de base ou de polos menos badalados no mundo do futebol.

Eddie Beach

Beach foi o primeiro reforço para a Academia desta janela. O goleiro faz parte da seleção sub-19 do País de Gales, além de já ter conquistado a Premier League sub-18 pelo seu antigo clube, o Southampton. Na mesma temporada temporada em que venceram a liga também chegaram à decisão da Copa da Inglaterra da categoria, mas foram derrotados pelo Manchester City em um St Mary’s Stadium lotado.

Em adição a isso, o arqueiro já defendeu a meta dos Saints, na Premier League 2, na qual podiam atuar atletas com até 23 anos (com a mudança de regras, a partir desta temporada, a competição será sub-21).

Idade: 18 anos

Altura: 1,88

Números da temporada 2021/22: 23 jogos, 2070 minutos, 31 gols sofridos, 7 clean sheets. *

Gabriel Slonina

Nesta semana, o Chelsea oficializou a contratação do arqueiro pelo valor de £15 milhões. O jogador pertencia ao Chicago Fire, da Major League Soccer, clube no qual inclusive vai permanecer até o fim da temporada americana, mas por empréstimo.

Slonina chegou ao Chicago aos 14 anos, se tornando o jogador mais jovem a assinar um contrato profissional com uma equipe da MLS. Em agosto de 2021, fez sua estreia pela equipe principal e já acumula 34 jogos pelo Fire. Em dezembro, fez sua primeira aparição na categoria principal da Seleção dos Estados Unidos em uma vitória sobre a Bósnia Herzegovina pelo placar de 1-0.

Omari Hutchinson

O jovem chega ao clube após se destacar na última edição da Premier League 2, na qual o Arsenal ficou em 3º lugar, atrás apenas do Manchester City e do West Ham. Apesar de ter apenas 18 anos, se destacou na categoria acima da sua natural e os Blues sabem de seu talento e capacidade. Por isso, a expectativa é de que o atleta que chegou sem custos há pouco mais de um mês seja emprestado ainda nesta janela. Há rumores de que o Reading, da Championship, seja o destino mais provável.

Hutchinson que tem como principal característica, segundo o site oficial do Chelsea, abrir as defesas adversárias. Atuou predominante pelo lado direito do ataque enquanto jogador do Arsenal, mas pode exercer qualquer uma das três funções na frente. Por fim, vale destacar que Hutchison esteve entre os reservas na semifinal da Carabao Cup, quando a equipe de Mikel Arteta foi derrotada pelo Liverpool e também no último duelo contra o Chelsea em Stamford Bridge.

Idade: 18 anos

Altura: 1,74

Números da temporada 2021/22: Temporada 21-22: 28 jogos, 2797 minutos, 13 gols e 14 assistências. *

Carney Chukwuemeka

Dentre os quatro jogadores, Carney talvez seja o nome que tenha causado mais surpresa por conta da proteção que o Aston Villa tinha em relação ao jovem. Mas, ao mesmo tempo, é quem tem mais condições e chances de ser integrado de imediato ao time principal. Meio-campista de muita intensidade, bastante viril na marcação, com suas passadas largas, consegue aliar força e velocidade nos arranques.

Além dos Blues, Barcelona e Milan monitoravam o atleta. Contudo, os valores pedidos pela equipe de Birmigham afastaram os outros dois gigantes. Desse modo, o caminho ficou livre para o clube de Londres que aceitou pagar uma taxa de £20 milhões. A situação contratual também facilitou a negociação, visto que, ao final da temporada 2022/2023 se tornaria um agente livre.

O jogador esteve presente na campanha da Inglaterra sub-19 campeã europeia que contou também com três jogadores do Chelsea:Teddy Sharman-Lowe, Bashir Humphreys e Harvey Vale. Além disso, Chukwuemeka acumula 12 partidas de Premier League pelos Villans com uma assistência em 294 minutos jogados.

Idade: 18 anos

Altura: 1,85

Números da temporada 2021/22: 34 jogos, 2079 minutos, 7 gols e 7 assistências. *

*Dados sobre os atletas foram retirados do perfil: @cfcyouthbra

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp