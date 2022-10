Pré-jogo: West London Derby dá sequência à maratona do Chelsea

Nesta quarta-feira (19), os Blues vão ao Brentford Community Stadium enfrentar os rivais do oeste de Londres pela 11ª rodada da Premier League. Com desfalques e diante de uma sequência intensa de jogos até pausa para a Copa do Mundo, o encontro com o Brentford será mais um desafio para Graham Potter.

Notícias do time

Em entrevista coletiva nesta terça-feira (18), Potter confirmou que, além das lesões já conhecidas de N’Golo Kanté e Reece James, não há outros lesionados no elenco. Na última partida, Thiago Silva sentiu um desconformo muscular, mas, de acordo com o treinador, não é grave. Apesar de reforçar a necessidade de administrar bem os minutos do brasileiro:

“Queremos ter certeza de que a recuperação [de Thiago] vai ser boa. Não há problemas em relação à lesão. Eu tenho que envolvê-lo na conversa [sobre administrar seu tempo de jogo]. Ele tem 38 anos e é muito importante para nós. Temos que utilizar corretamente e ele tem que estar envolvido no processo“.

Além disso, o comandante dos Blues ressaltou a postura e as performances de Kepa Arrizabalaga e Mason Mount, não apenas por conta da partida contra o Aston Villa na qual Kepa fez defesas impressionantes e Mount fez os dois gols que selaram a vitória londrina.

“É uma alegria. Ele é uma pessoa fantástica, ama jogar futebol e ama o clube. É surpreendente ser perguntado sobre opiniões mistas [em relação à performance]… eu acho estranho. Ele tem tudo que é necessário para ser um jogador de elite”, disse o treinador sobre o camisa 19 do Chelsea.

Em relação a Kepa, mais uma vez houve um interesse sobre a disputa sobre a vaga de goleiro titular. Potter reforçou que as performances dentro de campo serão definidoras de quem assumirá a titularidade. Assim como reforçou as boas atuações do camisa 1 dos Blues, ressaltando que o espanhol recebe o apoio tanto de Edouard Mendy como de Marcus Bettinelli.

“A forma de Kepa é animadora para todos. Estou muito impressionado com seu caráter, personalidade, entende o jogo muito bem e assume a responsabilidade “, concluiu Potter sobre o guarda-redes.

Respondendo rumores

Nas últimas semanas dois grandes assuntos tomaram, de certa forma, a atenção da torcida e da mídia em relação ao Chelsea: a situação do empréstimo de Denis Zakaria e a renovação contratual de Jorginho.

Em relação ao novo contrato do ítalo-brasileiro, Graham Potter manteve sua postura pragmática e disse não haver atualizações. Por outro lado, em relação à situação de Zakaria, o treinador disse que não há interesse em terminar o empréstimo em janeiro, pelo menos não neste momento:

“Nenhuma decisão foi acertada. Denis tem treinado muito bem, está pronto para ajudar o time. Não existem conversas sobre nada. Ele é um membro importante do time, está sendo paciente e esperando sua chance”.

Seis semanas como Blue

Mais que dar seu posicionamento sobre os jogadores que tem a disposição, Potter foi perguntado sobre seu tempo como treinador do clube. Faz seis semanas que o técnico assumiu a posição no Chelsea e ele se manteve bastante pragmático. Mesmo com ótimas performances e resultados dentro de campo. Apesar de se sentir bem e ter confiança sobre o trabalho, o comandante lembrou que tudo pode acontecer:

“Naturalmente, não sou o mais otimista. Você não pode prever nada. Mas, tem sido fantástico em termos de resultado. O modo que nos sentimentos no time é muito positivo. São quase seis semanas [no comando], com muito ainda a acontecer“.

Histórico do confronto

Apesar de serem rivais da mesma região de Londres, Chelsea e Brentford não tem um histórico de encontros extenso. Na verdade, até hoje na história, foram seis encontros entre as equipes – com o jogo desta quarta-feira sendo o sétimo.

Nesse ínterim, os Blues têm quatro vitórias, enquanto o Brentford tem apenas uma. Além disso, as equipes empataram em uma oportunidade. Mais ainda, são 14 gols marcados pelo Chelsea e apenas seis pelos Bees – sendo quatro deles na vitória do último encontro entre os rivais.

Matando a saudade

A última temporada foi especial para o confronto de forma que, apenas em 2021/22, as equipes se encontraram três vezes. Ou seja, metade das vezes que se enfrentaram na história. Antes disso, o último jogo entre Chelsea e Brentford fora na temporada 2016/17, pela quarta rodada da FA Cup, que terminou com a vitória dos Blues por 4-0.

Nesse sentido, o primeiro confronto aconteceu no dia 16 de outubro de 2021, pela 8ª rodada da Premier League. Os Blues venceram fora de casa pelo placar de 1-0 com um belo gol de Ben Chilwell no final do primeiro tempo. Da mesma forma, vale destacar a atuação sensacional de Edouard Mendy no final da etapa complementar diante da pressão dos Bees pelo empate.

Na sequência, os rivais se encontraram nas quartas de final da Copa da Liga, no dia 22 de dezembro de 2021. Novamente fora de casa, os Blues venceram, só que agora pelo placar de 2-0. O jogo marcou a estreia de Xavier Simons, Jude Soonsup-Bell e Harvey Vale pela equipe principal dos Blues e não foi nada fácil.

O Brentford fez uma bela atuação diante de sua torcida, dando muito trabalho para a defesa dos Blues e obrigando Kepa a fazer grandes defesas. Desse modo, a vitória veio já nos minutos finais da partida, depois da entrada de alguns jogadores do time titular. Um gol contra de Pontus Jansson e um pênalti convertido por Jorginho garantiram a vitória e a classificação do Chelsea.

Enfim, o último encontro da temporada foi em Stamford Bridge no dia 2 de abril de 2022. Todos os gols saíram no segundo tempo, com Antonio Rüdiger abrindo o placar para o Chelsea aos 3 minutos. Porém, na sequência, o time se perdeu e sofreu a virada – que no final das contas terminou com uma goleada histórica.

Reconhecimento do adversário

Na coletiva desta terça-feira (18), Graham Potter também reforçou seu posicionamento sobre os adversários deste meio de semana. Por fim, o treinador do Chelsea disse que aprecia bastante Thomas Frank e o trabalho que ele vem fazendo com os Bees:

“Brentford é muito bom no que faz. Thomas fez um ótimo trabalho. Eles tiram o máximo do que têm, e créditos a Thomas e a todos no Brentford. Usam Ivan Toney bem, atacam com objetividade e se defendem com organização“.

“Eles alinham seus recursos com inteligência. A forma como eles jogam vai de encontro com que seus jogadores tem a oferecer. Definem o jogo de forma perigosa. Ivan Toney é tão perigoso quanto qualquer outro nesta liga. Eles tem o espírito e o entendimento, são muito motivados e organizados. Créditos a Thomas“, concluiu Potter.

Ficha técnica

Chelsea FC x Brentford FC

Premier League 2022/23 – 11ª rodada

Stamford Bridge – Quarta-feira, 19 de outubro às 15h30 (horário de Brasília)

Árbitro principal: Jarred Gillett

