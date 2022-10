Pré-jogo: atualizações sobre as lesões e desafios táticos

Depois da vitória por 2-0 contra o Milan na última terça-feira (11), na Itália, o Chelsea volta as suas atenções para a Premier League, competição na qual ocupa atualmente a 4ª colocação, com 16 pontos. A próxima partida é contra o Aston Villa, 16º colocado, fora de casa. O confronto é no domingo, às 10h (horário de Brasília), com transmissão do Star+.

Em coletiva disponibilizada no site oficial do clube, o técnico Graham Potter deu atualizações importantes sobre atletas lesionados do elenco e comentou como isso afeta o trabalho do time,

O lateral Reece James saiu machucado no jogo contra o Milan no San Siro pouco depois do intervalo e Potter disse que o inglês seria examinado para maiores conclusões. Horas depois, o clube divulgou uma nota informando que o atleta teve uma lesão no joelho e passará por um período de recondicionamento, ficando fora por até oito semanas. No entanto, não é impossível que a recuperação ocorra antes, a tempo da Copa do Mundo, como aponta um jornal inglês.

Potter explicou como o grupo pode lidar com a ausência dele, do meio-campista N’Golo Kante e do zagueiro Wesley Fofana.

“Eu estaria errado ao dizer que não sentiremos falta de jogadores como Reece e N’Golo. É normal, e tem o Fofana também, mas esse é o trabalho do elenco e é meu desafio achar uma solução diferente. Não temos outro Reece James ou outro N’Golo Kante então você precisa achar uma diferente forma de trabalhar no time. Taticamente é um desafio mas estamos prontos e temos que encontrar essas soluções”.

Ainda sobre Reece, Potter destacou a qualidade do atleta. “Ele é um jogador com atributos de classe mundial e a forma que ele defendeu contra Wilfried Zaha e Rafael Leão nos dois jogos contra o Milan é alto nível, além de que ele ainda pode contribuir no ataque. Achei que principalmente no primeiro tempo [na terça] ele foi incrível, ele e Mason naquele lado foram muito bem”.

Muitas lesões?

Potter também comentou sobre uma pesquisa publicada recentemente que aponta o Chelsea como o time inglês com mais lesões na temporada 2021/22, insistindo que estão trabalhando para resolver essa questão.

De acordo com os dados, a Premier League foi a liga com mais lesões entre as cinco principais do futebol europeu na última temporada. O Chelsea foi o clube no país que mais sofreu com isso, sendo 97 contusões.

“Não acho que você deve sempre culpar a sorte. Temos que observar e ver como podemos fazer melhor. Só estou aqui por algumas semanas então não tenho as respostas completamente, mas é nítido que sempre queremos tentar e melhorar e essa é uma área na qual provavelmente podemos melhorar”, finalizou.

Ficha técnica

Aston Villa Football Club x Chelsea FC

Premier League 2022/23 – 10ª rodada

Estádio Villa Park – Domingo, 16 de outubro às 10h (horário de Brasília)

Árbitro principal: Robert Jones (Inglaterra)

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp