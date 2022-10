Pré-jogo: Chelsea abre campanha na Liga dos Campeões Feminina

Nesta quinta-feira (20), o Chelsea Women vai à França enfrentar o Paris Saint-Germain na abertura da campanha das Blues na Liga dos Campeões Feminina da temporada 2022/23. Com Emma Hayes ainda se recuperando da cirurgia que fez há algumas semanas, Paul Green terá a responsabilidade de comandar a equipe neste jogo da 1ª rodada do Grupo A.

Histórico do confronto

O primeiro confronto entre os times foi na pré-temporada de 2016, quando as Blues também viajaram para a França para enfrentar o Paris. Mesmo não sendo um jogo oficial, mas sim um amistoso preparatório, o Chelsea venceu com autoridade aplicando um 5-1 nas donas da casa.

Em jogos oficiais, por sua vez, Chelsea e PSG se enfrentaram duas vezes anteriormente. Com os confrontos também sendo válidos pela Liga dos Campeões Femininas na temporada 2018/19. Naquela oportunidade, então, as equipes se enfrentaram nas quartas de final da competição.

Desse modo, com o sistema de ida e volta no mata-mata da competição europeia até a final, o primeiro jogo foi realizado em Kingsmeadow no dia 21 de março de 2019. O Chelsea venceu a partida por 2-0 com ambos os gols sendo marcados no segundo tempo: Hannah Blundell fez aos 28′ e Erin Cuthbert aos 43′. Sendo assim, levando uma vantagem confortável para o jogo de volta em Paris.

No dia 27 de março, portanto, os times se enfrentaram de novo. Dentro de casa, o PSG conseguiu colocar uma pressão de forma que no início do segundo tempo conseguiram fazer 2-0. Com isso, o placar agregado ficou empatado em 2-2, colocando a pressão nas Blues nos últimos 35 minutos do confronto. No entanto, já nos acréscimos, o Maren Mjelde marcou o gol que o Chelsea precisava, deixando o placar agregado em 3-2 e selando a classificação das londrinas para a semifinal da UWCL daquela temporada.

Retrospecto na Europa

A primeira participação do Chelsea Women na Liga dos Campeões foi na temporada 2015/16, já sob o comando de Emma Hayes. Naquela ocasião, as Blues venceram o Glasgow City pelo placar agregado de 4-0 na fase de 16 avos de final. Porém, acabaram sendo eliminadas pelo Wolfsburg nas oitavas pelo placar agregado de 4-1 em favor das alemãs.

Na temporada seguinte, Hayes e suas comandadas retornaram à competição europeia, mas acabaram sofrendo o mesmo destino da temporada anterior. Inclusive, sendo eliminadas pela mesma equipe e pelo mesmo placar agregado. No entanto, em 2016/17, a queda da equipe londrina foi na fase de 16 avos de final.

Em 2017/18 o Chelsea fez sua melhor campanha até então. Nos 16 avos de final eliminou o Bayern Munich. Com a vitória por 1-0 em casa, apesar da derrota por 2-1 na Alemanha, as Blues se classificaram pelo critério do gol fora de casa. Na sequência, enfrentaram o Rosengard, nas oitavas, e o Montpellier, nas quartas.

Nas oitavas, atropelaram as suecas fechando a série com o placar agregado de 4-0. Então, nas quartas, mais um atropelo: 5-1 no agregado para cima das francesas. Porém, o caminho do Chelsea cruzou novamente com o seu grande algoz: o Wolfsburg. As Lobas venceram os dois jogos das semifinais, eliminando as inglesas da competição pela terceira temporada consecutiva.

Em 2018/19, as Blues passaram com facilidade pelas fases iniciais eliminando o Saravejo e a Fiorentina nas fases de 16 avos de final e oitavas de final respectivamente. Nas quartas, bateu o PSG, avançando para as semifinais pela segunda vez consecutiva, quando enfrentaram o Lyon. Apesar do empate em 1-1 na ida, em Kingsmeadow, o Chelsea acabou sendo derrotado por 2-1 na França e foi eliminado da UWCL.

A nova era pós-pandemia

Na temporada 2019/20, o time de Emma Hayes falhou em se classificar. No fim das contas, a Women’s Champions League daquela temporada acabou em meio ao auge da pandemia, com as fases de quartas de final, semifinal e final sendo disputadas no sistema de jogo único na cidade de San Sebastián.

No entanto, naquela intertemporada, o Chelsea Women realizou seu maior investimento na história trazendo grandes nomes como Pernille Harder, Niahm Charles, Melanie Leupolz e Jessie Fleming. Sem dúvidas, dando início a uma nova fase para a equipe que, por conquistar o título inglês da temporada 2019/20, voltou à competição continental em 2020/21.

Para abrir a competição, as Blues enfrentaram o Benfica, ganhando os jogos de ida e volta e se classificando com tranquilidade. Na fase seguinte, o Chelsea bateu o Atlético de Madrid pelo placar agregado de 3-1. Nas quartas de final, o Wolfsburg voltou ao caminho da equipe inglesa, porém, desta vez, com uma vitória por 2-1 na Alemanha e outra por 3-0 em Kingsmeadow, as Blues conseguiram quebrar a sequência negativa diante das Lobas.

Enfim, nas semifinais, um novo confronto com uma equipe alemã. Chelsea e Bayern Munich fizeram dois grandes jogos, com a classificação sendo decidida já no final do jogo de volta. Na ida, em Munique, as donas da casa venceram por 2-1, enquanto em Londres, o Chelsea aplicou um 4-1 que selou a ida das Blues para a final da Liga dos Campeões Feminina pela primeira vez em sua história.

Infelizmente, naquela final, o Barcelona construiu um 4-0 ainda no primeiro tempo da decisão e acabou com a grande campanha do Chelsea naquela edição da UWCL.

Em 2021/22, o novo formato da UWCL estreou, com o Chelsea caindo no grupo A com Juventus, Servette e, claro, Wolfsburg. Com a derrota por 4-0 diante das alemãs na última rodada da fase de grupos, as Blues acabaram eliminadas ao terminarem na terceira colocação.

Formas recentes

Paris Saint-Germain

O Paris chega para a partida tendo disputado oito jogos até aqui na temporada. Nesse sentido, a abertura da temporada do clube parisiense foi na final da Supercopa da França, que acabou terminando com a derrota do PSG para as grandes rivais do Lyon por 1-0.

Por outro lado, no campeonato francês feminino, até aqui, foram cinco partidas: quatro vitórias e um empate. Mais ainda, são 13 gols marcos e apenas quatro sofridos, tendo a melhor defesa do campeonato, empatada em número de gols sofridos com o Lyon. Com isso, o PSG ocupa, no momento, a segunda colocação, com 13 pontos.

Ao contrário das Blues, a equipe francesa precisou disputar a fase preliminar da Liga dos Campeões Feminina. Portanto, já tendo estreado na competição. O Paris enfrentou o Hacken pela segunda rodada classificatória, vencendo os dois jogos sobre as suecas por 2-1, em Paris, e por 2-0 em Gotemburgo.

Chelsea

Até aqui na temporada, o time londrino disputou quatro partidas, somando três vitórias e uma derrota. Desse modo, o Chelsea ocupa a terceira colocação da FA Women’s Super League, o campeonato inglês feminino, com nove pontos conquistados em quatro jogos disputados. Logo, até aqui, a equipe soma nove gols marcados, tendo sofrido quatro.

Ficha técnica

Paris Saint-Germain Féminine x Chelsea FC Women

UEFA Women’s Champions League 2022/23 – 1ª rodada – Fase de grupo

Estádio Jean-Bouin – Quinta-feira, 20 de outubro às 16h (horário de Brasília)

Árbitra principal: Ewa Augustyn (POL)

Transmissão: DAZN (Youtube)

