Lendo o Jogo: Everton 1×0 Chelsea – preguiçoso e melancólico

No reencontro com Frank Lampard, o Chelsea foi derrotado pelo desesperado Everton em Goodison Park. O resultado deixa a equipe de Thomas Tuchel estacionada nos 66 pontos e permite a aproximação do Arsenal, que chegou aos 63. Em relação ao quinto colocado, Tottenham, a vantagem é de cinco pontos.

A derrota dos Blues veio com mais uma péssima atuação coletiva, na qual ninguém se destacou positivamente. O erro capital de Azpilicueta, no início do segundo tempo, piorou ainda mais as coisas para os londrinos, que ainda teveram que enfrentar um inspirado Jordan Pickford.

Enfim, para entender como foi o duelo em Goodison Park, é hora de ler o jogo.

Mudanças pontuais

O Everton veio com duas trocas em relação ao onze inicial da partida contra o Liverpool, na rodada anterior. O zagueiro colombiano Yerry Mina e o volante Fabian Delph entraram nas vagas de Michael Keane e Allan, que ficaram como opções no banco de reservas.

Na frente, Demarai Gray e Anthony Gordon eram os jogadores abertos pelos lados, fazendo companhia para Richarlison no comando de ataque.

Raridade na temporada, o Chelsea veio para a partida com somente uma mudança em relação ao time que enfrentou Manchester United: N’Golo Kanté deu lugar a Ruben Loftus-Cheek.

Além disso, a partida marcou também o retorno de Mateo Kovacic, após lesão no tornozelo na semifinal da FA Cup, há duas semanas. Assim, o croata ficou disponível como opção no banco de reservas.

Jogo travado

Jogando pela vida, o Everton veio todo postado atrás da linha da bola, dando ao Chelsea a responsabilidade de criar. Nesse sentido, o posicionamento de Iwobi era a chave da configuração tática dos Toffees.

Isso porque o nigeriano, originalmente atacante, se posicionava como ala-direito, fechando uma linha de cinco que tinha Vitaliy Mikolenko como o ala pelo outro lado. Assim, Seámus Coleman passava a ser zagueiro pela direita e não mais lateral, sua posição de origem.

Então, a linha de cinco defensores dos donos da casa reduzia os espaços do adversário, que tinha mais a bola, mas não criava, e o jogo ficava concentrado no meio-campo.

As estatísticas traduziam bem o que era o jogo. Quando o relógio já marcava a metade da etapa inicial, o Chelsea tinha 75% de posse de bola. Porém, nenhum chute a gol. Com o jogo travado no meio-campo, quem aparecia com algum destaque era Loftus-Cheek, que por vezes acelerava as jogadas partindo do meio-campo e ligando o ataque.

Apesar disso, o primeiro tempo se encerrou com pouquíssimas jogadas de perigo e sem nenhuma grande emoção.

Pagando pelo erro e parando em Pickford

Os Blues voltaram para a etapa complementar com Mateo Kovacic na vaga de Jorginho. Entretanto, logo no primeiro minuto, César Azpilicueta errou na saída de bola e entregou de graça para Richarlison, que conduziu, superou Édouard Mendy e abriu o placar para o Everton. No minuto seguinte, Mykolenko teve outra chance clara, cara a cara com Mendy, mas desperdiçou.

A partir daí, com a vantagem no placar, os donos da casa recuaram ainda mais. E foi então que Pickford entrou em ação para salvar os Toffees. Primeiro, aos 58, Mason Mount acertou a trave e a bola sobrou para Azpilicueta, que bateu de primeira, com o gol aberto, mas Pickford se recuperou, foi buscar e operou um milagre.

No escanteio gerado pela defesa de Pickford, a bola sobrou para Antonio Rüdiger, sozinho na segunda trave, e o goleiro inglês mais uma vez se jogou na bola para impedir o gol de empate.

Tuchel, então, realizou as duas primeiras trocas na equipe: Timo Werner e Azpilicueta saíram, para as entradas de Christian Pulisic e Hakim Ziyech. Com isso, Reece James passou a jogar na zaga e Ziyech foi o ala pela direita, com Pulisic formando trio de ataque ao lado de Mount e Havertz. Em contrapartida, Lampard reagiu tirando Delph e colocando Allan na proteção do meio-campo.

A reta final foi de um Chelsea cada vez mais se atirando ao ataque e de um Everton perigoso nos contragolpes. Aos 39, Grey teve ótima chance dentro da área, mas bateu por cima; aos 43, Gordon obrigou defesa de Mendy.

Ainda houve tempo para que Pickford salvasse novamente. Nos acréscimos, Kovacic invadiu a área e chutou no canto, mas o arqueiro do Everton se esticou, fez a defesa e assegurou a vitória dos Toffees.

