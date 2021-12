Lendo o Jogo: Chelsea 1×1 Everton – atrapalhado pela covid e pela imprecisão

O Chelsea mais uma vez tropeçou e somente empatou com o Everton em Stamford Bridge. Com o resultado, os Blues vêem o líder Manchester City abrir quatro pontos de vantagem há duas rodadas do fim do primeiro turno.

A partida, no entanto, poderia ter tido outro desfecho se o Chelsea fosse um pouco mais eficiente nas finalizações. Foi um festival de grandes chances perdidas e, no fim, mais uma falha defensiva botou tudo a perder.

Enfim, para entender como se desenhou o jogo em Stamford Bridge, é hora de ler o jogo.

Nova onda chegou ao Chelsea

A variante omicrôn da COVID, que vem crescendo exponencialmente no Reino Unido, já atinge em cheio o futebol local e agora impactou no Chelsea. Nesse sentido, junto com a escalação divulgada pelos Blues, veio também a confirmação de casos de covid no elenco. Romelu Lukaku, Timo Werner e Callum Hudson-Odoi – além de Chilwell – testaram positivo, com Kai Havertz ficando de fora por precaução.

Assim, os únicos jogadores de frente disponíveis no elenco foram titulares: Mason Mount, Hakim Ziyech e Christian Pulisic.

O Everton, que também vem sofrendo muito com os desfalques, não pôde contar com importantes jogadores como Richarlison, Dominic Calvert-Lewin, Gylfi Sigurdsson e Mina. Assim, Rafa Benítez se viu obrigado a lançar o garoto Ellis Simms no comando de ataque dos Toffees. Essa foi a estreia do jovem atacante de 20 anos pela equipe profissional do Everton.

Bombardeio com má pontaria

O Everton marcava com uma linha de cinco na defesa e outra de quatro no meio, deixando apenas Simms na frente. Mas os Toffees recuavam excessivamente e cediam campo ao Chelsea. Assim, os Blues tinham domínio absoluto da bola e os meio-campistas encontravam espaço para pensar o jogo. Dessa forma, Ziyech ia aparecendo com destaque, recuando e criando espaços.

Como resultado, o Chelsea empilhou chances desde o começo da partida. Logo aos cinco minutos, Jorginho dominou com liberdade, viu bem a passagem de James e acionou o ala dos Blues, que, cara a cara, chutou pra fora.

Aos sete, James conduziu por dentro e acionou Mount, que bateu cruzado e levou perigo. Três minutos mais tarde, Ziyech fez grande jogada individual, invadiu a área e cruzou para Pulisic bater de letra, nas mãos de Jordan Pickford.

Aos 15 e aos 17, James levou perigo em duas finalizações de fora da área. Posteriormente, quando o relógio bateu a marca de 20 minutos, a estatística indicava que o Chelsea tinha 72% de posse de bola.

E assim o Chelsea seguiu traduzindo posse em chances reais, mas pecando na conclusão. Aos 29, Ziyech lançou Marcos Alonso, que chegou no fundo e cruzou para Mount bater fraco e facilitar para Pickford.

Mas veio aos 35 a chance mais clara de Mount e do Chelsea no primeiro tempo. O próprio camisa 19 iniciou a jogada, tabelou com Antonio Rüdiger e recebeu de volta. Cara a cara com Pickford, Mount, no entanto, não conseguiu tirar do goleiro dos Toffees, que salvou com o pé.

Defensivamente o Chelsea não sofria, já que o Everton pouco ficava com a bola. Então, como resultado da imprecisão do Chelsea e da inoperância do Everton, o primeiro tempo se encaminhou para a igualdade no placar.

Mais competência no ataque, menos competência na defesa

Sem alterações nas equipes, o segundo tempo recomeçou com o Chelsea em ritmo mais lento. Menos intenso e agressivo com a bola, os Blues passaram a ceder mais espaços nos contra-ataques, os quais o Everton pouco aproveitava.

Então, já aos 20 da segunda etapa, Thomas Tuchel decidiu lançar mão das únicas duas peças maisvofensivas que tinha à disposição. Colocou Ross Barkley e Saúl Ñiguez, e tirou Loftus-Cheek e Marcos Alonso. Dessa forma, Pulisic foi para a ala-esquerda e Saúl atuou como falso 9, com Barkley ao lado de Jorginho no meio-campo.

Então, quatro minutos mais tarde, Reece James recebeu com liberdade por dentro e serviu Mount, que ficou novamente na cara do gol. Dessa vez, o camisa 19 aproveitou a oportunidade, bateu sem chances para Pickford e abriu o placar.

Mas a alegria azul durou pouco e, menos de cinco minutos depois, o Everton já empatou. Anthony Gordon cobrou falta na área, Saúl bobeou e a bola sobrou limpa para Jarrad Branthwaite completar para o gol.

Na sequência, Saúl ainda quase cometeu pênalti em Lewis Dobbin, o que coroaria mais uma trágica atuação do camisa 17.

Enfim, após o gol o Everton voltou a se fechar e o Chelsea não encontrou mais os espaços que havia encontrado anteriormente. Tuchel ainda tentou colocar Trevoh Chalobah no lugar de Cesar Azpilicueta para aumentar a estatura da equipe, mas o Chelsea pouco produziu.

Destaques individuais

Com bastante participação ofensiva, Ziyech foi sem dúvida um dos melhores do Chelsea na partida. Produzindo muitas chances, o marroquino teve destaque principalmente no primeiro tempo, articulando o jogo e abrindo espaços.

Outro que merece ser citado mais uma vez é Mount. Apesar de ter perdido um gol que não poderia perder, o meia dos Blues foi bastante participativo e produziu boas chances, além de ter marcado o gol.

Em suma, o Chelsea foi surpreendido por uma noite inspirada de Pickford, mas também pela infelicidade da covid. Ter perdido quatro atacantes de uma só vez foi um duro golpe, que os Blues não souberam assimilar. Ainda sim, os donos da casa tiveram chances suficientes para sair de Stamford Bridge com a vitória, mas mais uma vez esbarraram na incompetência ofensiva e defensiva. O resultado disso é o distanciamento da ponta da tabela e as incertezas cada vez maiores para os próximos desafios.

