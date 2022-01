Como Joga: Tottenham e Chelsea se enfrentam na semifinal da EFL Cup

Depois da grande partida do Chelsea contra o Liverpool em Stamford Bridge no último domingo pela Premier League, as atenções dos Blues se voltam para a EFL Cup neste meio de semana.

Com a busca do empate com um adversário direto no top 4 do campeonato inglês e com a situação de Romelu Lukaku em melhores termos, Thomas Tuchel terá pela frente mais um clássico londrino. Mais ainda, estará diante da possibilidade de atingir mais uma final com o time em pouco mais de um ani no comando.

Enfim, nesta quarta, às 16h45, o Chelsea enfrenta o Tottenham em casa na semifinal da EFL Cup – a Copa da Liga. A partida que acontecerá no horário do almoço no Brasil terá transmissão da ESPN Brasil e Star+.

Sem mais delongas, chegamos a mais um Como Joga. Em suma, o Chelsea Brasil trará informações importantes para o primeiro clássico entre Blues e Spurs deste mês de janeiro.

Retorno de uma figura conhecida

Diante de performances ruins e resultados insatisfatórios, o Tottenham acabou demitindo o treinador Nuno Espírito Santo ainda no dia 1° de novembro de 2021. Logo, os Spurs trouxeram para o lugar do português Antonio Conte, ex-treinador do Chelsea.

Dessa forma, a partida desta quarta será a primeira de Conte de volta a Stamford Bridge desde que ele foi demitido em 2018.

Desde que o técnico italiano assumiu, os resultados do Tottenham melhoraram. No entanto, ainda estão longe do ideal. Até o momento são 12 partidas sob o comando de Conte – sete vitórias, três empates e duas derrotas.

Atualmente, os Spurs ocupam a 6ª colocação da Premier League. Porém, acabaram sendo eliminados da UEFA Conference League – em um grupo em que eram considerados favoritos. Enfim, a equipe enfrentará o Morecambe na terceira rodada da FA Cup. E, por fim, está na semi-final da EFL Cup.

Com as ambições recentes do clube, as campanhas nas últimas temporadas não estão a altura do que se esperava. Portanto, a liderança e a experiência de Conte são uma grande esperança para conseguir algum título. Bem como manter as peças centrais do elenco no clube.

O último encontro

Esta partida será a segunda entre Chelsea e Tottenham na temporada. Assim como será a primeira das três partidas que as equipes farão neste mês de janeiro.

Nesse sentido, na 5ª rodada da Premier League 2021/22 os Blues venceram os Spurs, ainda comandados por Nuno Espírito Santo, pelo placar de 3-0 no Tottenham Hotspur Stadium.

Naquela oportunidade, depois de um primeiro tempo mais truncado, Thomas Tuchel realizou ajustes no time. Assim, o placar elástico foi construído. Thiago Silva, N’Golo Kanté e Antonio Rüdiger marcaram os gols.

Para um histórico mais detalhado do clássico ao longo dos anos, o Chelsea Brasil deixará aqui o Como Joga feito pelo colaborador Pedro Bueno para o encontro anterior de setembro.

Como joga?

Antonio Conte chegou e não demorou para mudar a formação do time. Sendo assim, o italiano passou a escalar os Spurs no 3-4-3, com os alas ganhando destaque no esquema.

Assim, Sergio Reguillón e Emerson Royal são posicionados de modo a favorecer a amplitude e a profundidade das jogadas. Bem como a velocidade nas construções ofensivas. O grande resultado disso é que os alas da equipe adversária tendem a ficar um pouco mais recuados. Por isso, a construção ofensiva dos times que enfrentam os Spurs acabam precisando de um pouco mais de tempo para serem construídos.

Da mesma forma, com a utilização dos alas, os espaços deixados nas laterais são bastante aproveitados. Além disso, Conte conta com Harry Kane, Heung-Min Son e Lucas Moura na faixa central do campo dão ainda mais poder de construção aos ataques – com velocidade, qualidade e capacidade de finalização.

Enfim, a defesa dos Spurs conta com Hugo Lloris no gol – um dos pilares do time. Assim como uma linha de três zagueiros formada por Davinson Sanches, Eric Dier e Ben Davies.

Desfalques

Há algum tempo o Tottenham tem sofrido com casos positivos de covid no elenco. No início desta semana, Conte confirmou novos casos no elenco. Porém, os nomes ainda não foram confirmados.

Além disso, os times têm a tendência de utilizar times mistos em jogos das copas. Ainda mais com o calendário apertado de janeiro. Dessa forma, podem aparecer surpresas na escalação da equipe.

Mesmo assim os galos londrinos têm três desfalques certos: o zagueiro Cristian Romero e os meias Steven Bergwijn e Ryan Sessegnon. Todos por conta de lesões, é provável que alguns deles apareçam no jogo de volta entre Chelsea e Tottenham na próxima semana.

Provável escalação

Ao que tudo indica, o Tottenham deve ir a campo no 3-4-3 com: Lloris; Sanchez, Dier e Davies; Emerson Royal, Skipp, Hojbjerg e Reguilón; Lucas, Kane e Son.

