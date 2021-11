Como joga: o Watford é o adversário do Chelsea nesta quarta

O meio de semana é marcado por mais um duelo do Campeonato Inglês e o Chelsea Brasil traz mais um “Como Joga”, escrito por Pedro Bueno. Em síntese, nosso colaborador apresenta o rival da rodada, seus pontos fortes e fracos. Por fim, o texto serve como “esquenta” para o duelo desta 14ª rodada na Premier League.

Na última segunda-feira (29), o Chelsea recebeu o prêmio de melhor clube da temporada. Ainda nesta premiação da France Football, Jorginho e Kanté ficaram entre os cinco melhores jogadores da temporada. Porém, mesmo com estas merecidas conquistas e com a liderança da Premier League, os Blues não estão satisfeitos nos últimos dias.

Um dia antes da premiação, no domingo (28), o Chelsea dominou a partida, chutou oito vezes mais que o rival e, mesmo assim, empatou em 1 a 1 com o Manchester United. Por isso, a rodada do meio de semana se tornou ainda mais importante, visto que pode fazer com que o líder seja recompensado pelo bom futebol.

Nesta tarde de quarta-feira (1) às 16:30, Chelsea e Watford se enfrentam no Vicarage Road, estádio que fica na homônima cidade de Watford. A partida válida pela 14ª rodada terá transmissão exclusiva do Star+.

Sem mais delongas, chegamos a mais um “Como Joga” e a partir de agora você vai conferir estatísticas, curiosidades e como joga a equipe rival!

Tentar permanecer

Uma equipe modesta e carismática. O Watford Football Club se acostumou a estar na elite nas últimas temporadas, mas a história indica que este é um momento raro do time. Fundado em 1º de janeiro de 1881, o clube que completou 130 anos neste ano voltou à Premier League após um melancólico rebaixamento em 19/20 e um belo retorno em 20/21 – foi vice-campeão da Championship.

Porém os belos feitos recentes da equipe na Premier League não acompanham as glórias. Para evidenciar quão modesto é o Watford, a taça mais expressiva que os Hornets já levantaram foi a Terceira Divisão de 1968/69 e 1997/98. Ou seja, a equipe não conseguiu conquistar nenhum título entre as melhores ligas. O grande momento do Watford foi na década de 80, quando o clube estreou na elite, foi vice-campeão inglês em 82/83 e segundo lugar na FA Cup de 83/84.

Obviamente, a equipe da cidade de Watford não sonha com feitos tão grandes, mas quer permanecer na Premier League. Se esportivamente é importante, financeiramente é crucial seguir na elite do futebol inglês. Portanto, não vai faltar vontade para o time bater um “rival próximo”.

A curiosidade da cidade em que o Watford se localiza é que o distrito do Condado de Hertfordshire fica bem próximo da Grande Londres e o Vicarage Road fica apenas a 27,4 quilômetros do Stamford Bridge, ou seja, estão próximos e se conhecem. O Watford, certamente, tentará surpreender e vencer os líderes da PL.

A atual temporada

Trata-se da equipe que mais perdeu na Premier League. Porém é também a equipe que menos empatou. Logo, o Watford conseguiu vencer mais jogos que alguns adversários da parte de baixo da tabela e está respirando.

Em 13 jogos, os Hornets venceram quatro vezes, empataram apenas uma partida e perderam em oito oportunidades. Estes números fazem que o time seja a equipe que menos empatou junto de Tottenham e Aston Villa e que mais perdeu junto do Norwich. Com este retrospecto, o Watford conquistou 13 pontos em 13 partidas e iniciou a 14ª rodada na 16ª posição, com uma vantagem de quatro tentos para a zona do rebaixamento. Como o grande objetivo do clube é ficar distante do Z-4, o time de Claudio Ranieri está dando passos corretos.

A grande questão que paira sob o Watford é a quantidade de gols que as suas partidas possuem: o melhor ataque da parte de baixo da tabela e a segunda pior defesa do Inglês. Com 18 gols feitos e 24 tentos sofridos, a equipe já contou com 42 bolas nas redes nas suas 13 primeiras partidas, em uma média superior a três gols por jogo. É válido destacar que apenas as partidas do Liverpool, Manchester United, Leicester e Newcastle contaram com mais gols neste início de PL.

Outros detalhes

O Watford conseguiu duas vitórias nas últimas cinco partidas e foram dois triunfos emblemáticos. Em 23 de outubro, a equipe venceu o Everton por 5 a 2. Além disso, em 20 de novembro, o time derrotou o poderoso Manchester United por 4 a 1. Assim, os Hornets conseguiram golear equipes que possuem elencos superiores.

No entanto, vale destacar que a equipe de Claudio Ranieri enfrentou apenas um dos três melhores clubes ingleses e, quando duelou, acabou sendo atropelado. Em 16 de outubro, na estreia do técnico italiano, campeão inglês pelo Leicester, o Liverpool venceu o Watford por 5 a 0 no Vicarage Road. Este estádio receberá o confronto desta quarta com o Chelsea e o duelo do próximo sábado frente ao Manchester City. Os Hornets conseguirão se impor contra adversários que estão em outro patamar?

Entretanto, a curiosidade da campanha é que o desempenho do clube é semelhante dentro e fora de casa. Longe do Vicarage Road, o Watford fez seis pontos, enquanto a equipe somou sete pontos como mandante.

Histórico do confronto

Como dito anteriormente, o Watford Football Club foi fundado no primeiro dia de 1881. Já o Chelsea Football Club surgiu em 10 de março de 1905. No entanto, as equipes foram se encontrar pela primeira vez apenas em 1970. Em abril daquele ano, os Blues golearam os Hornets por 5 a 1 na semifinal da FA Cup, chegaram à final frente ao Leeds United e foram campeões pela primeira vez. Dessa forma, obtendo uma conquista marcante.

A partir deste confronto crucial em 70, as equipes se enfrentaram 37 vezes: 21 vitórias do Chelsea, 10 triunfos do Watford e seis empates – não houve nenhum empate desde 2016. A equipe azul de Londres também possui um domínio recente no retrospecto: são sete vitórias nas últimas oito partidas e apenas uma derrota sofrida nos últimos 18 jogos.

Na Premier League, os Blues venceram 10 vezes, houve dois empates e duas vitórias dos Hornets nos únicos 14 confrontos na era moderna do Campeonato Inglês.

Enfim, o último confronto entre as equipes foi completamente dominado pelo Chelsea. Em 4 de julho de 2020, ainda sob comando de Frank Lampard, a equipe azul teve 70% de posse de bola, finalizou 21 vezes e marcou três gols. Logo, o domínio sobre o Watford resultou em um 3 a 0 indiscutível. Os gols foram marcados por Olivier Giroud, Willian e Ross Barkley.

Como joga?

Nas últimas sete partidas, o Watford terminou o jogo com menos posse de bola que o adversário. E analisando rapidamente como devem atuar as duas equipes envolvidas nesta partida, os Hornets devem alcançar a oitava partida jogando “sem a bola”. O Chelsea de Thomas Tuchel é um time que se impõe dentro de campo e deve pressionar os comandados de Claudio Ranieri, que tentarão repetir as façanhas realizadas frente Everton e Manchester United.

Contra os dois adversários mais poderosos, o Watford teve menos posse de bola, mas finalizou 20 vezes, marcando cinco gols contra o Everton e quatro frente ao Manchester United. Dessa forma, o volume de construção não é ruim e o Chelsea deve ficar atento às chegadas, visto que uma equipe que consegue finalizar 20 vezes contra estes times não ficará apenas se defendendo. Por exemplo, contra o Leicester, na derrota por 4 a 2 na última rodada, o Watford chutou em 17 oportunidades.

E este bom desempenho ofensivo, em meio às dificuldades, já é fruto do recente trabalho de Claudio Ranieri. O experiente treinador italiano foi campeão pelo Leicester na história temporada de 2015/16. Por outro lado, não fez bom trabalho no Fulham em 18/19 e estava sem moral. No entanto, o Watford buscou o técnico de 70 anos que possui uma longa passagem pelo Chelsea – comandou a equipe entre 2000 e 2004.

Enquanto o ataque tem bons números e Ranieri é responsável por esta forma de jogo, a defesa do Watford tem vários problemas que vão além dos 22 gols sofridos nesta edição da PL. Nas últimas 23 partidas da competição, a equipe foi vazada, sendo esta a maior sequência de qualquer time na história da Premier League. Além disso, nos últimos oito confrontos frente ao Chelsea, o time sofreu 22 gols, com uma média próxima a três gols por duelo.

Os jogadores

Para a partida desta quinta-feira, o Watford tem uma extensa lista de desfalques. Desde o goleiro até o seu centroavante, o time possui várias baixas consideráveis. Mesmo assim, Ranieri tende a manter o 4-1-4-1 como esquema tático.

O goleiro titular Ben Foster lesionou a virilha e está sendo substituído por Daniel Bachmann nas últimas rodadas. Na zaga, Craig Cathcart e William Troost-Ekong seguem como titulares, já que Nicolas N’Koulou, reforço para esta temporada, havia acabado de assumir a titularidade quando lesionou a coxa e está fora desta partida. Já nas alas, as escolhas de Ranieri tendem a ser Kiko Femenía pela direita e o experiente Danny Rose pela esquerda.

Já como primeiro volante e peça fundamental no equilíbrio do time, o experiente meia francês, Moussa Sissoko tem a função de “carregar o piano”. À frente, mas também centralizado, Tom Cleverley e Ozan Tufan devem ser os escolhidos, já que Juraj Kucka é dúvida e deve ser avaliado antes do jogo.

Em uma opção mais defensiva, Ranieri pode optar por adiantar Sissoko e colocar o jovem marroquino Imrân Louza como primeiro volante, ganhando poder de marcação no meio.

O abalado sistema ofensivo

Na ponta-direita, o Watford tem um desfalque considerável. O grande nome do time nas últimas temporadas foi Ismaila Sarr, senegalês de 23 anos que é bem liso, mas que lesionou o joelho e deve ficar fora até 2022. Uma outra baixa é Emannuel Dennis, atleta que sentiu o tornozelo na última partida e tende a ficar fora da partida. Dennis tem cinco gols e cinco assistências na PL, é o destaque do Watford na temporada e fará falta caso não enfrente o Chelsea.

Em um cenário que Dennis não atuará, é um brasileiro que tentará dar trabalho à robusta defesa dos Blues. João Pedro, jovem de 20 anos, é dono da camisa 10 do Watford, mas começou apenas um jogo como titular na Premier League. Assim, enfrentar o Chelsea seria uma das maiores oportunidades na sua carreira, até então.

João Pedro trocaria bastante de posição com o atacante Joshua King. O camisa 7 joga centralizado, mas se movimenta muito e aproveita a sua velocidade. Já como meia-direita, substituindo Sarr, Ranieri deve contar com o colombiano Cucho Hernández.

A escalação

Logo, com uma longa lista de desfalques, Claudio Ranieri deve escalar o Watford com Bachmann; Femenía, Troost-Ekong, Cathcart e Rose; Sissoko, Tufan e Cleverley; Cucho Hernández, King e João Pedro.

