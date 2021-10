Como joga: o Newcastle é o adversário do Chelsea neste sábado

O final de semana é marcado por um confronto “bilionário” e o Chelsea Brasil traz mais um “Como Joga”, escrito por Pedro Bueno. Em síntese, nosso colaborador apresenta o rival da rodada, seus pontos fortes e fracos. Por fim, o texto serve como “esquenta” para o duelo desta 10ª rodada da Premier League.

Uma goleada histórica na Premier League somada a uma classificação importante na EFL Cup resulta em uma boa semana para os comandados de Thomas Tuchel. Como resultado, o Chelsea segue firme na liderança do Campeonato Inglês e alcançou as quartas de final da Copa da Liga. O objetivo deste fim de semana é seguir com boas atuações e o adversário nesta rodada está bem pressionado.

Neste sábado, 30, às 11 horas, o Chelsea enfrenta o Newcastle United, fora de casa, precisamente em St. James’ Park. A partida é válida pela 10ª rodada do Campeonato Inglês e contará com transmissão do Fox Sports e do Star+.

Sem mais delongas, chegamos a mais um Como Joga e a partir de agora você vai conferir estatísticas, curiosidades e como joga a equipe rival!

O novo “primo” rico

O Newcastle United foi notícia ao redor do mundo por causa de questões extracampo, visto que nos gramados o time anda decepcionando os seus torcedores. O clube alvinegro se tornou o assunto mais comentado no mundo no início deste mês de outubro quando um príncipe saudita conseguiu realizar a compra.

Logo, trata-se de uma novo rico no mercado, que buscará inspirações no Chelsea, uma das primeiras equipes que teve sucesso com o investimento estrangeiro. Porém, em vez de ser um investimento russo como os Blues, o Newcastle foi comprado por um grupo de investimentos da Arábia Saudita, o qual é comandado pelo príncipe saudita Mohammed bin Salman.

A grande questão desta compra vai além do futebol. O montante para comprar o Newcastle foi alto – cerca de 300 milhões de libras -, mas a origem do dinheiro chocou o mundo do futebol. Mohammed bin Salman é o líder de um regime extremista que concede pouquíssimos direitos às mulheres e onde jornalistas são mortos constantemente. A inexistência de liberdade de expressão da oposição ou até mesmo da própria sexualidade são problemas de um país dominado pelo extremismo.

A Premier League aceitou a compra e o Newcastle está satisfeito com o investimento feito, visto que o último dos quatro títulos ingleses do clube já completou 95 anos, ou seja, o tradicional time do nordeste da Inglaterra quer se reerguer. E o investimento terá que fazer “milagres”, visto que a situação do time na atual temporada preocupa bastante.

A temporada passada

Para começar a análise acerca do atual Newcastle United, é necessário pontuar fatos da temporada passada, a qual não foi boa, mas também não foi tão desastrosa como o início de 21/22 indica.

Na Premier League, os Magpies ficaram na 12ª posição, uma colocação aceitável pelo aporte financeiro do Newcastle na época. A grande questão é que o time terminou neste lugar na tabela por causa de uma arrancada final: foram três vitórias nas quatro rodadas finais. Antes disso, precisamente na 34ª rodada, o time estava no 17º lugar, ou seja, logo acima da zona do rebaixamento. É válido ressaltar que os rebaixados, praticamente, não lutaram, isto é, equipes como Newcastle, Burnley e outros que ficaram na parte de baixo não correram riscos de rebaixamento na reta final por incompetência dos adversários.

Logo, com 12 vitórias, nove empates e terríveis 17 derrotas na temporada, o Newcastle ficou no meio de tabela. O time sofreu 62 gols na temporada passada, sendo assim a quinta pior defesa da Inglaterra. Na EFL Cup, o time caiu para o Brentford nas quartas de final e foi eliminado pelo Arsenal na FA Cup de 20/21.

O grande problema da última temporada foi que os Magpies não conseguiram surpreender nenhum dos grandes times. A equipe fez 13 partidas contra os clubes do Big Six: empatou quatro vezes e perdeu nove jogos, sendo estes quatro empates contra Liverpool e Tottenham, ou seja, Arsenal, Chelsea e os clubes de Manchester venceram todas as partidas frente ao Newcastle em 2020/21.

A atual temporada

Trata-se de um novo rico? Sim. Mas o dinheiro não faz – ou ainda não fez – milagres e o início de temporada preocupa demais todos os apaixonados torcedores do Newcastle. O clube faz parte do grupo de três times que não venceram sequer uma partida pela Premier League, mas Burnley e Norwich triunfaram na Copa da Liga, ou seja, o Newcastle é o único time da elite que ainda não venceu na temporada 2021/22.

Por causa disso, existe uma tremenda pressão em cima dos jogadores e o treinador Steve Bruce foi demitido, dando lugar ao interino Graeme Jones. A razão da demissão foi o futebol nada vistoso que estava sendo apresentado e a 19ª posição na Premier League: são quatro empates e cinco derrotas em nove jogos, além da eliminação precoce na EFL Cup.

15/08: Newcastle 2 x 4 West Ham;

21/08: Aston Villa 2 x 0 Newcastle ;

25/08: Newcastle 0 x 0 Burnley – eliminação nos pênaltis na EFL Cup;

28/08: Newcastle 2 x 2 Southampton;

11/09: Manchester United 4 x 1 Newcastle ;

17/09: Newcastle 1 x 1 Leeds;

25/09: Watford 1 x 1 Newcastle ;

02/10: Wolverhampton 2 x 1 Newcastle ;

17/10: Newcastle 2 x 3 Tottenham;

23/10: Crystal Palace 1 x 1 Newcastle ;

Logo, é possível observar que os jogos do Newcastle possuem muitos gols. Ainda mais, em apenas uma partida da temporada um confronto do time terminou sem gols marcados. Além disso, o Newcastle passou somente dois jogos sem tomar gols dentro de casa desde o início da última temporada, ou seja, é quase certo que o time sofrerá gols – os Magpies sofreram 43 gols como mandante desde então, sendo a pior defesa em casa em meio a todos os clubes do Campeonato Inglês.

O histórico do confronto

Como bons clubes tradicionais da Inglaterra, Chelsea e Newcastle United já se encontraram em diversas oportunidades na história. O primeiro confronto ocorreu há 114 anos, precisamente em 14 de setembro de 1907, onde os Magpies bateram os Blues por 1 a 0, dentro de casa.

No entanto, mesmo com a vantagem inicial, o retrospecto pertence ao Chelsea atualmente. Em 169 partidas disputadas, o time de Londres saiu com a vitória em 75 oportunidades, houve empate em 40 confrontos e o Newcastle venceu o rival 54 vezes. A grande diferença no retrospecto foi acentuada nos últimos anos, visto que os Blues venceram oito dos últimos dez duelos frente aos Magpies.

Na Premier League, os clubes tiveram auge distintos – o Newcastle de Shearer se destacou na década de 90, enquanto o Chelsea é um dos maiores vencedores deste século -, mas os Blues se consolidaram e conseguiram abrir bons números frente ao rival. Em 52 partidas na era moderna do Campeonato Inglês, o time azul da capital venceu 27 vezes, houve 12 empates e o Newcastle só derrotou o rival em 13 oportunidades.

O jogo anterior

Para fechar a ótima série de oito vitórias em 10 confrontos frente ao Newcastle, o Chelsea venceu, com certa tranquilidade, o último encontro entre os clubes. Em 15 de fevereiro de 2021, ainda no início do trabalho de Thomas Tuchel, os Blues receberam os Magpies em Stamford Bridge e ganharam por 2 a 0.

O time da capital entrou em campo com Kepa; Azpilicueta, Christensen e Rüdiger; Hudson-Odoi, Jorginho, Kovacic e Marcos Alonso; Mason Mount, Abraham e Werner. E o jogo foi resolvido em um curto intervalo: entre os minutos 31 e 39 da etapa inicial, o Chelsea marcou dois gols e venceu a partida.

Depois de Tammy Abraham sentir uma lesão, Olivier Giroud entrou em campo e precisou de apenas dez minutos para abrir o placar. Aos 31 do primeiro tempo, Timo Werner fez boa jogada pela esquerda e cruzou para a área. Mount até dividiu com o goleiro Karl Darlow, mas o arqueiro afastou e a bola caiu nos pés de Giroud. O centroavante francês bateu de primeira e balançou a rede do Newcastle.

Oito minutos depois, após escanteio bem cobrado por Mount pela direita, a bola bateu em Jamaal Lascelles, defensor do Newcastle, e sobrou para o bem posicionado Timo Werner. O alemão estava na segunda trave e só teve o trabalho de empurrar para as redes. Uma vitória tranquila por 2 a 0 com 65% de posse de bola e sem correr riscos.

Como joga?

Existe uma certeza ao falar sobre o estilo de jogo que o Newcastle está praticando na atual temporada: o torcedor queria ver algo diferente. Todos os artifícios que os Magpies tentaram desde o início de 2021/22 estão frustrando a sua apaixonada torcida. Em alguns jogos, falta pontaria. Em outras partidas, o time até abre o placar, mas falha de forma bisonha na defesa e sofre gols.

E os números deixam isso claro. O time finalizou 115 vezes na atual Premier League, ou seja, uma boa média de quase 13 finalizações por partida. No entanto, apenas 30 arremates foram na direção certa, o que significa que o Newcastle acerta apenas três chutes na meta adversária por partida. Mesmo precisando evoluir nas finalizações, é importante destacar que o time fez 11 gols em nove jogos e o problema ofensivo não é tão grande quanto a ineficiência defensiva.

O Newcastle sofreu gols em todas as partidas da Premier League nesta temporada e não consegue ter tranquilidade na defesa. São 20 gols sofridos em nove jogos, ou seja, o time possui uma média superior a dois gols sofridos por partida. Estes problemas defensivos estão interligados com a forma que os Magpies permitem serem dominados dentro de campo: o time tem posse de bola média de apenas 40%, ou seja, quase todos os adversários conseguem controlar a posse de bola frente ao Newcastle.

Com todos estes problemas, Steve Bruce mudou alguns jogadores e alterou até a formação, mas não deu resultado. Na estreia de Graeme Jones, na última semana, o treinador interino retornou para o tradicional 5-3-2 e deve manter este esquema frente ao Chelsea.

Os jogadores

Para iniciar a escalação, a meta do Newcastle conta com Karl Darlow, visto que o titular Martin Dubravka está lesionado e é o único desfalque certo da equipe do nordeste da Inglaterra.

Na linha de três defensores, os Magpies possuem dois zagueiros de origem e um lateral-direito: Krafth. Obviamente pela direita, o sueco Emil Krafth atua como zagueiro, mas tem bom passe e velocidade, ou seja, tende a ser o desafogo da defesa do Newcastle. Pelo centro, o capitão Jamaal Lascelles é o líder da equipe. Pela esquerda, o canhoto Ciaran Clark atua com toda a sua experiência e tempo de casa: é zagueiro do Newcastle desde 2016 – Lascelles está no clube desde 2014.

Nas alas, Javier Manquillo joga pela direita e até aparece no ataque, mas possui menos liberdade que o ala-esquerda. Matt Ritchie tem uma importante função ofensiva e é o batedor de escanteios do clube, ou seja, tem como característica levantar a bola na área.

Chegando ao meio, Isaac Hayden é um volante que atua de forma mais defensiva, preferencialmente pela direita, mas o inglês de 26 anos percorre todo o campo. Na esquerda, com uma função completamente oposta, o paraguaio Miguel Almirón é um jogador ofensivo que tende a se aproximar da dupla de ataque. Centralizado Joe Willock e Sean Longstaff disputam uma vaga para articular, dar ritmo e também auxiliar na marcação.

Os destaques

Os grandes jogadores do Newcastle estão no ataque. Para muitos, trata-se de dois nomes que possuem qualidade para permanecer nas primeiras fases de investimento do grupo bilionário saudita, visto que eles estão em um nível acima dos companheiros.

Com liberdade para percorrer todo o campo, Allan Saint-Maximin é um atacante que ostenta muita técnica. O camisa 10 dos Magpies possui muita habilidade nas jogadas de um contra um e é muito veloz, ou seja, é o jogador que a defesa do Chelsea deve ficar atenta. Ao lado dele, Callum Wilson é o matador: são quatro gols em cinco jogos nesta temporada. O atacante inglês também possui muita mobilidade, ou seja,os dois atacantes tentarão bagunçar o forte sistema defensivo dos Blues.

A escalação

Em resumo, o Newcastle deve entrar em campo tentando se fechar e buscar contra-ataques, mesmo sem a posse de bola. O time depende muito de jogadores como Callum Wilson e Saint-Maximin para progredir em jogadas ofensivas, atletas que tentarão dar trabalho. Portanto, o time treinado pelo interino Graeme Jones deve entrar em campo com Darlow; Manquillo, Grafth, Lascelles, Clark e Ritchie; Hayden, Longstaff (Willock) e Almirón; Wilson e Saint-Maximin.

