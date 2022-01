Como Joga: Livepool é o primeiro adversário dos Blues em 2022

O Chelsea recebe o Liverpool em Stamford Bridge em confronto direto pela vice-liderança da Premier League. Mais ainda, o embate entre Blues e Reds é central para que o Manchester City não abra ainda mais diferença para o resto do top 4 do campeonato.

Com a rivalidade crescente entre as equipes, sem dúvidas a partida deste domingo (2) será especial. Além de ser uma grande chance para o time de Thomas Tuchel encontrar forças para superar as dificuldades que se apresentam aos Blues. Enfim, as equipes se enfrentam em Stamford Bridge às 13:30 (horário de Brasília) com transmissão do Star+. Assim, chegamos a mais um Como Joga e a partir de agora você vai conferir estatísticas, curiosidades e como joga a equipe rival!

Covid e lesões ditam o ritmo dos Reds

Da mesma forma que o Chelsea, o Liverpool tem sofrido com casos positivos de covid e com algumas lesões no elenco. Jürgen Klopp testou positivo para covid e não estará no banco comandando sua equipe neste domingo. Além do treinador, mais três jogadores dos Reds testaram positivo. No entanto, seus nomes ainda não foram divulgados. Thiago Alcantara e Minamino também estarão fora do confronto por conta de lesões. Por fim, a última baixa é o lateral Andy Robertson que cumprirá suspensão após ser expulso na partida contra o Tottenham.

Após o adiamento da partida contra o Leeds no Boxing Day, o Liverpool acabou sendo derrotado pelo Leicester City no último jogo do time em 2021. Logo, o time segue com 41 pontos e, com o empate entre Chelsea e Brighton, caiu para a terceira colocação do campeonato. Mesmo assim, os últimos resultados da equipe do norte da Inglaterra são bastante favoráveis:

Leicester 1 x 0 Liverpool (Premier League)

Liverpool 3 x 3 Leicester (Copa da Liga)

Tottenham 2 x 2 Liverpool (Premier League)

Liverpool 3 x 1 Newcastle (Premier League)

Liverpool 1 x 0 Aston Villa (Premier League)

Dessa forma, a partida entre Reds e Blues deste domingo é basicamente um jogo de seis pontos. Ainda mais levando em conta que o Liverpool tem um jogo a menos que o Chelsea. Igualmente, é mais uma oportunidade para não ver o Manchester City abrir ainda mais vantagem sobre o resto do top 4.

O Liverpool segue vivo também em todas as demais competições da temporada. Na Champions League, enfrentarão a Inter de Milão nas oitavas de final. Além disso, enfrentarão o Arsenal na semi-final da EFL Cup (Copa da Liga). Por fim, os Reds seguem na disputa pela FA Cup, na qual enfrentarão o Shrewsbury Town na terceira rodada.

Último encontro

Liverpool e Chelsea farão o segundo confronto deste temporada da Premier League. Nesse sentido, o jogo anterior das equipes pelo campeonato inglês aconteceu no dia 28 de agosto de 2021 em Anfield. O jogo terminou empatado em 1-1, mesmo com os Blues jogando a etapa complementar inteira com um jogador a menos.

O início do jogo foi bastante equilibrado, com as duas equipes conseguindo chegar à meta adversária sem levar muito perigo. Porém, aos 22 minutos de jogo, após escanteio cobrado por Reece James, Kai Havertz cabeceou no canto superior direito e abriu o placar.

Assim, o jogo retomou o ritmo inicial. Só que cada vez mais os Reds avançavam buscando o gol de empate. Tanto é que aos 43 minutos da etapa inicial Klopp mexeu em sua equipe: Diogo Jota entrou no lugar de Roberto Firmino. Poucos minutos depois da substituição, o Liverpool conseguiu seu objetivo.

Mais uma vez após uma jogada de escanteio, Sadio Mané finalizou, mas Reece James salvou. Porém, a jogada foi revisada pelo VAR que pegou uma mão na bola do camisa 24 do Chelsea e deu pênalti para os Reds. A decisão gerou bastante polêmica, principalmente porque James foi expulso.

Em suma, com um a mais nos 45 minutos finais, o Liverpool dominou o jogo e chegou com perigo diversas vezes. Contudo, Édouard Mendy salvou o time de Londres, que voltou para casa com um ponto na bagagem.

Como joga?

Anteriormente, o colaborador Pedro Bueno elaborou um guia para a partida das equipes do primeiro turno do campeonato. Nesse sentido, para uma análise dos jogadores de cada um dos setores do Liverpool, bem como para relembrar de forma mais profunda o histórico do confronto entre Reds e Blues. Logo, o Chelsea Brasil deixará aqui o Como Joga de agosto.

Em suma, Klopp promove bastante intensidade por parte de seu time. Em outras palavras, buscando pressionar na marcação e favorecendo jogadas verticais, se aproveitando da velocidade e do drible de Mané e Salah. O Liverpool é escalado no esquema de 4-3-3 que tem como sua grande marca as movimentações entre os jogadores do trio de ataque. Ou seja, os dois alas citados acima e o “falso 9” – uma peça bastante importante no esquema da equipe.

Na defesa, além de Alison no gol, os Reds contam com a experiente dupla de zagueiros formada por Virgil Van Dijk e Joel Matip. Assim como tem Trent Alexander Arnold pelo lado direito, uma peça fundamental tanto para a ofensividade como para o lado defensivo do time.

Enfim, o meio campo tem Fabinho e Jordan Henderson como nomes de peso e experiência. Além dos outros nomes que podem compor o trio de meio dos Reds como Naby Keita e Oxlade-Chamberlain. Esse setor tem importância central para ditar o ritmo do time quando se encontram sem a posse a seu favor. Nesse sentido, os meias do Liverpool são bastante intensos na marcação e na procura por controlar a posse de bola. Bem como apoiam as descidas ao ataque.

Provável escalação

Por conta dos testes positivos para covid de jogadores ainda não divulgados, pode haver surpresas na escalação do Liverpool para a partida. No entanto, ao que tudo indica, os Reds devem entrar em campo no 4-3-3 com: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Tsimikas; Henderson, Fabinho, Oxlade-Chamberlain; Salah, Jota, Mané.

