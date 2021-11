Como joga: Chelsea enfrenta o Burnley neste sábado

Após a vitória sobre o Malmö pela Champions League no meio de semana, a atenção dos Blues volta para a Premier League. Atual líder da competição, o Chelsea receberá o Burnley em Stamford Bridge em confronto válido pela 11ª rodada do campeonato inglês. Sem dúvidas, o objetivo do time é conquistar mais três pontos e manter a diferença para o segundo colocado. Com início marcado para às 12h deste sábado (6), o jogo será transmitido na ESPN Brasil e no Star+.

Enfim, o Chelsea Brasil traz mais um “Como Joga”. Em síntese, a análise apresentará o rival da rodada, seus pontos fortes e fracos. Por fim, o texto serve como “esquenta” para o duelo que pode garantir a permanência dos Blues na liderança da PL antes da pausa para a data FIFA.

Encontro de opostos

Enquanto o Chelsea busca se manter no topo da tabela, o Burnley passa por um momento bastante delicado. No momento, o clube do noroeste da Inglaterra abre a zona de rebaixamento do campeonato. Na 18ª colocação, os Clarets somam apenas sete pontos.

Ou seja, até aqui, o time tem cinco derrotas, quatro empates e apenas uma vitória – conquistada na última rodada com a vitória por 3-1 sobre o Brentford. Além disso, o clube acumula um saldo negativo de seis gols. Nesse sentido, são 10 gols marcados e 16 sofridos.

Na EFL Cup, por outro lado, o time fez boa campanha. Na segunda rodada, bateu o Newcastle nos pênaltis após empate em 0-0 no tempo regulamentar. Em seguida, goleou o Rochdale AFC por 4-1. No entanto, a derrota por 1-0 diante do Tottenham significou a eliminação dos Clarets.

Portanto, existe uma certa pressão sobre o técnico Sean Dyche, que chega perto de uma década no comando do clube. No entanto, a vitória na última rodada pode significar uma mudança no rumo do Burnley para o resto da temporada. Em especial para garantir a escapada do rebaixamento.

Resultados recentes na PL

14/08: Burnley 1 x 2 Brighton

21/08: Liverpool 2 x 0 Burnley

29/08: Burnley 1 x 1 Leeds

13/09: Everton 3 x 1 Burnley

18/09: Burnley 0 x 1 Arsenal

25/09: Leicester City 2 x 2 Burnley

02/10: Burnley 0 x 0 Norwich

16/10: Manchester City 2 x 0 Burnley

23/10: Southampton 2 x 2 Burnley

30/10: Burnley 3 x 1 Brentford

Logo, é possível observar o péssimo aproveitamento do time na competição. Até o momento, a defesa do Burnley ficou apenas um jogo sem sofrer gols. No entanto, ao mesmo tempo, não é uma das piores defesas do campeonato. Por exemplo, o time sofreu o mesmo número de gols que Tottenham e Everton após 10 rodadas. Só que enquanto os Spurs e os Toffees estão na parte de cima da tabela, os Clarets tem a terceira pior campanha da PL.

Então, a grande questão que se apresenta ao time de Dyche no momento é o aproveitamento ofensivo. A estatística de gols esperados (xG) dos Clarets é de apenas 1.30. Ou seja, a qualidade de finalização do clube é bastante baixa. Ainda mais, o Burnley tem uma média de 12.8 finalizações por partida, o que não é ruim. Porém, apenas 8% dessas finalizações são convertidas, demonstrando a baixa eficiência ofensiva.

A temporada passada

Em 2020/21, o time do noroeste inglês também disputou nas posições mais baixas da tabela. Contudo, não esteve com frequência na zona de rebaixamento e muito menos correu sérios riscos de cair para a Championship. Principalmente, pelo fato de as campanhas de Sheffield United, West Bromwich e Fulham terem sido bastante ruins.

Enfim, o Burnley terminou a Premier League na 17ª posição com 39 pontos conquistados ao final das 38 rodadas. Foram 20 derrotas, 13 empates e apenas 5 vitórias. Dessa forma, o time teve um aproveitamento de 34,2% ao longo da competição. Além disso, foram 33 gols marcados e 55 sofridos – com saldo final negativo em 22 gols.

Na FA Cup, o time acabou eliminado na quinta rodada após ser derrotado por 2-0 pelo Bournemouth em casa. Antes disso, estreou na competição com empate em 1-1 com o Milton Keynes, conseguindo a classificação para a quarta rodada após vencer por 4-3 nos pênaltis. Por fim, na rodada anterior à eliminação o Burnley derrotou o Fulham por 3-0.

Por outro lado, na EFL Cup, os Clarets passaram por Sheffield e Milwall. Assim, chegando à quarta rodada da competição. Porém, com a derrota por 3-0 diante do City – que viria a ser o campeão-, o clube acabou sendo eliminado.

Histórico do confronto

O primeiro encontro entre Burnley e Chelsea foi na temporada 1957/58, antes da era Premier League. Em Stamford Bridge, os Blues venceram pelo placar de 6-1 diante de um público de mais de 42 mil torcedores.

Na era Premier League (a partir da temporada 1991/92), o primeiro encontro entre as equipes aconteceu na EFL Cup. Ou seja, na Copa da Liga. As equipes se enfrentaram nas oitavas de final da competição em Stamford Bridge. Após empate por 1-1 no tempo regulamentar, a partida foi para a decisão nos pênaltis. Enfim, o Burnley acabou conseguindo a classificação para as quartas ao vencer os Blues por 6-5 na disputa de penalidades.

Historicamente, o Chelsea tem o retrospecto a seu favor. Até agora, os clubes se enfrentaram 48 vezes na história, sendo 21 vitórias dos Blues, 16 do Burnley e 11 empates. Ainda mais, enquanto o clube londrino marcou 99 gols nos confrontos, os Clarets tem 78 gols a seu favor.

Em síntese, o encontro deste sábado será o 49º encontro entre as equipes na história, sendo o 16º desde a fundação da PL. Além disso, caso o Chelsea marque um gol na partida, será o 100º gol do clube sobre o Burnley.

O jogo anterior

A última partida entre as equipes foi a segunda de Thomas Tuchel no comando dos Blues, no dia 31 de janeiro deste ano. O alemão, naquela ocasião, conseguiu sua primeira vitória como treinador do Chelsea após vitória por 2-0 em Stamford Bridge.

Tuchel escalou o time em um 3-4-2-1 com Mendy no gol e a linha de três defensores formada por César Azpilicueta, Thiago Silva e Antonio Rüdiger. No meio, Callum Hudson-Odoi, Jorginho, Mateo Kovacic e Marcos Alonso. Com Mason Mount, Timo Werner e Tammy Abraham no comando do ataque.

O Chelsea dominou a partida do início ao fim, tendo 71% da posse de bola e finalizando 19 vezes (oito delas no alvo). Por outro lado, com menos de 30% de posse, o Burnley finalizou apenas uma vez durante o jogo, sem levar perigo à meta defendida por Mendy.

O placar foi aberto aos 40 minutos da primeira etapa. Após boa entrada de Hudson-Odoi na área, Azpilicueta passou aberto por trás do camisa 20, que tocou para o capitão. Assim, o espanhol acertou um belo chute na meta de Nick Pope.

Assim, os Blues seguiram controlando a partida e criando chances de ampliar a partida, que não estavam sendo aproveitadas. Apenas aos 39′ da etapa complementar veio o segundo gol. Christian Pulisic desceu pela esquerda e achou Alonso na área. Recebendo do americano, o camisa 3 dominou com o peito, ajeitou com a coxa e acertou um belo voleio, fazendo 2-0 para os Blues.

Como joga?

Sean Dyche se tornou treinador do Burnley durante a temporada 2012/13 e vêm implementando um estilo de jogo bastante singular no clube. Em 2013/14, conseguiu levar os Clarets à Premier League após quatro anos na segunda divisão.

Na temporada seguinte, retornou à Championship somente para voltar à primeira divisão em 2016/17. E desde então o Burnley permaneceu na elite do futebol inglês, por vezes figurando na parte de cima da tabela – com destaque para a temporada 2019/20, que o clube terminou em 7º lugar.

Dyche recebe muitas críticas pelo estilo que promove no clube. Apesar disso, e mesmo com os resultados não tão positivos nesta temporada, o treinador dos Clarets não dá indícios de mudança. Em especial porque, por tanto tempo, deu certo. Nesse sentido, grande marca do Burnley, que vem dando o que falar, são os passes longos.

Ao contrário de grande parte dos times da PL, os Clarets trabalham bastante com passes longos, seja na saída de bola com o goleiro ou na construção de jogadas. Como consequência, o time não troca muitos passes. Bem como não consegue o controle da posse de bola na maioria de suas partidas.

Além disso, chama atenção a solidez defensiva da equipe – com destaque para o goleiro Nick Pope. Como unidade, a defesa do Burnley é bastante compacta, por vezes, colocando os 11 jogadores atrás da linha da bola. Dessa forma, a equipe tem sucesso em parar contra-ataques e demanda que seus adversários trabalhem bem suas jogadas ofensivas.

Estatísticas na temporada

Demonstrando o estilo de jogo baseado nas bolas longas, os Clarets são líderes disparados na Premier League nesse sentido. São 705 bolas longas em 10 rodadas, com uma média de 70,5 por jogo. Brighton e Brentford dividem a segunda colocação deste aspecto, com uma média de 60,6 bolas longas por jogo.

Além disso, o Burnley é o terceiro time que mais cruzou até o momento no campeonato inglês: 239 cruzamentos em 10 jogos. Quanto ao número de passes totais, o time do noroeste da Inglaterra é o segundo pior da liga, com apenas 3265 passes trocados. Somente para uma questão de ilustração, o Chelsea é o terceiro clube com mais passes na competição com 5593.

Por fim, uma outra estatística dos Clarets que chama atenção é o número de bloqueios. São 58 até aqui. Isso se explica pela grande capacidade defensiva da zaga do Burnley, em especial de James Tarkowski que, sozinho, tem 16 bloqueios – liderando a PL nesta estatística individual.

Os jogadores

A meta dos Clarets é defendida por Nick Pope. O goleiro de 29 anos é um dos pilares da equipe, não apenas na defesa. Além disso, é regularmente convocado para servir a seleção inglesa.

Juntamente com Pope, a linha defensiva é uma das bases de sustentação do time. Nas laterais, Charlie Taylor pela esquerda e Matthew Lowton pela direita. Enquanto no miolo da zaga o Burney conta com os experientes Ben Mee e Tarkowski. Ambos os zagueiros dominam o terço de defesa do Burnley, sobretudo por conta de sua altura.

Josh Brownhill tem atuado como meio campista central, porém é versátil e pode aparecer pelas alas como opção. Nesse sentido, Johann Gudmundsson pode acabar figurando no banco de reservas, apesar de estar sendo a opção de Dyche para a ala esquerda no momento.

Ashley Westwood é o nome do meio campo do Burnley. Mesmo que tudo indique que Downhill deva jogar ao seu lado neste sábado, Jack Cork pode figurar nos XI iniciais. Enfim, Dwight McNeil representa uma grande ameaça ofensiva pela direita.

No ataque, a única transferência do Burnley na última janela, Maxwel Conet, deve se juntar a Chris Wood. Para a posição, no banco, Dyche contará também com os experientes Ashley Barnes, Matej Vydra e Jay Rodriguez, que também podem aparecer como titulares ou entrar durante a partida.

Os destaques

Além de Pope e Tarkowski outros nomes dos Clarets merecem destaque. No ataque, Cornet é o artilheiro do time na PL, com quatro gols. Mais que isso, divide a posição de quinto maior artilheiro do campeonato com nomes como Roberto Firmino e Cristiano Ronaldo.

Por sua vez, o outro atacante, Wood, se destaca pelos duelos aéreos ganhos, sendo o segundo melhor até o momento com 49. Também aparece bem nesse quesito o zagueiro Mee, que soma 29 duelos aéreos ganhos.

Por último, com as descidas pela direita, McNeil tem papel importante no time, sendo um dos grandes desenvolvedores de jogadas ofensivas. Sobretudo com cruzamentos – o jovem meia é o terceiro jogador que mais cruzou bolas na liga, fazendo isso por 63 vezes.

A escalação

Em suma, o Burnley deve entrar em campo na formação do 4-4-2, preferida por Sean Dyche. Ainda mais, os Clarets devem seguir abusando das bolas longas, que podem ser uma ameaça diante das linhas de marcação altas do Chelsea.

Por outro lado, demandaram dos Blues paciência para rodar a bola em busca de espaços. Sobretudo, por conta da linha de quatro defensores bem postada, somada aos jogadores de meio e ataque que descem para auxiliar na marcação. Portanto, sem nenhum desfalque para a rodada, os visitantes devem começar o jogo em Stamford Bridge com: Pope; Taylor, Mee, Tarkowski e Lowton; Gundmundsson, Brownhill (Cork), Westwood e McNeil; Cornet (Barnes) e Wood.

