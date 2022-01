Como joga: Chelsea enfrenta o Brighton em partida adiantada da PL

Por conta do Mundial de Clubes da FIFA que será disputado no próximo mês, a Premier League remanejou o confronto entre Chelsea e Brighton referente à 24ª rodada. Sendo assim, os Blues viajam para o sul da Inglaterra para enfrentar os Seagulls. O jogo tem início previsto para as 17h desta terça-feira (18) e terá transmissão da ESPN (antiga ESPN Brasil). Sem mais delongas, chegamos a mais um Como Joga e a partir de agora você vai conferir estatísticas, curiosidades e como joga a equipe rival.

Encontro recente

Chelsea e Brighton se enfrentaram recentemente. De forma mais específica no dia 29 de dezembro de 2021, o jogo válido pela 20ª rodada do campeonato inglês aconteceu em Stamford Bridge e terminou em empate.

Naquela oportunidade, Thomas Tuchel escalou o time no esquema de 3-4-2-1 com Edouard Mendy no gol. Em seguida, a linha de três zagueiros contava com Antonio Rüdiger, Andreas Christensen e César Azpilicueta. O meio contava com Reece James na ala direita, Jorginho e Kovacic como meias centrais e Pulisic na ala esquerda. Por fim, os três homens de ataque eram Mason Mount e Hudson-Odoi como meias ofensivos com Romelu Lukaku no comando de ataque. Inclusive, foi justamente no último encontro entre as equipes que James se lesionou e desde então está fora do plantel de Tuchel.

Por sua vez, Graham Porter escalou seu time no mesmo esquema com Robert Sanchez no gol e Jöel Veltman, Dan Burn e Marc Cucurella na linha de zaga. No meio, Tariq Lamptey pela direita, Adam Lallana e Yvez Bissouma na faixa central e Solly March pela esquerda. Enfim, Alexis Mac Allister e Jakub Moder foram os meias ofensivos e Neal Maupay comandou o ataque.

Após um início morno os Blues ameaçaram mais a meta adversária até que aos 28 minutos da etapa inicial Lukaku abriu o placar. Mount cobrou o escanteio na cabeça do belga que botou a bola na rede. Contudo, sentindo a ausência de James, que saiu lesionado, e um pouco acomodado com a vantagem de 1-0 no placar, o Chelsea deixou o Brighton propor e impor seu ritmo. Assim, depois de empilhar chances no segundo tempo, os Seagulls conseguiram empatar a partida já nos acréscimos:, Danny Welbeck fechou o placar da partida em 1-1.

Desempenhos recentes

Depois do empate, Chelsea e Brighton fizeram mais alguns jogos tanto na PL como nas copas inglesas. Ao contrário do que aconteceu com muitos times nas últimas semanas, nenhum dos dois lados teve jogos adiados por conta de casos positivos. No entanto, os Blues tem jogos a mais por conta da semi-final da EFL Cup.

Sendo assim, o time de Londres jogaram cinco partidas desde o dia 29 de dezembro de 2021: o empate em 2-2 com o Liverpool em Anfield, as duas vitórias sobre o Tottenham na EFL Cup. Além disso, enfrentaram o Chesterfield pela FA Cup e foram derrotados pelo Manchester City no último sábado (15). Sendo assim, são três vitórias, um empate e uma derrota.

Já os Seagulls tiveram mais três jogos. Uma vitória por 3-2 sobre o Everton e um empate em 1-1 com o Crystal Palace na última sexta-feira (14). Em adição a isso, tem uma vitória sobre o West Brom por 2-1 pela FA Cup. Com isso, o time do sul da Inglaterra conseguiu a classificação para a quarta rodada da Copa da Inglaterra, bem como se consolidou na 9ª posição da Premier League.

Sendo assim, o Brighton chega para o jogo com 28 pontos em 20 jogos disputados (seis vitórias, 10 empates e quatro derrotas). Mais ainda, são 21 gols marcados e o mesmo número de gols sofridos na campanha da equipe no campeonato inglês até aqui. Enfim, Graham Porter gera muitas dificuldades para os adversários e sem dúvidas buscará fazê-lo contra o Chelsea no Amex Stadium.

Como joga?

Por conta do encontro anterior, o Chelsea Brasil tem um ‘Como Joga’ recente feito pelo colaborador Guilherme Néri. Portanto, deixaremos aqui a última prévia feita, que traz também o histórico dos confrontos entre Chelsea e Brighton de forma mais detalhada.

Em suma, o treinador dos Seagulls utiliza esquemas e táticas que priorizem o volume ofensivo. Ou seja, pressionando a marcação na saída de bola dos adversários e buscando controlar o jogo no meio de campo. Nesse sentido, os meias ofensivos do time de Porter são essenciais para obter a posse de bola e trabalhá-la rumo ao ataque desde o meio de campo. Enquanto Maupay é o grande finalizador dessas jogadas.

Defensivamente o time também tem mostrado bastante solidez. No sentido de que sofre poucos gols por jogo, apesar de sofrê-los. Nesse sentido, jogadas aéreas e individuais são os grandes escapes dos ataques adversários para furar a meta dos Seagulls. Bem como contra-ataques rápidos, uma vez que a defesa do Brighton tende a subir a marcação no campo, deixando mais espaço livre perto da meta.

Desfalques

O time do sul da Inglaterra contará com alguns desfalques importantes para a partida desta terça-feira. Os zagueiros Shane Duffy e Dunk estarão fora da partida. Além disso, Lallana e Bissouma também não jogarão a partida contra os Blues. Enfim, Graham Porter também não terá Enock Mwepu disponível.

Por outro lado, Thomas Tuchel contará com os mesmos desfalques das últimas partidas, todos defensores. Ben Chilwell e Reece James com lesões de longo prazo, Andreas Christensen com covid e Trevoh Chalobah que está se recuperando de uma lesão muscular.

Prováveis escalações

Chelsea (3-4-2-1): Kepa; Rudiger, Thiago Silva e Azpilicueta; Alonso, Jorginho, Kanté e Hudson-Odoi; Mount e Havertz; Werner.

Brighton (4-4-2): Sanchez; Lamptey, Webster, Burn e Cucurella; March, Gross, Moder e Mac Allister; Trossard e Maupay.

