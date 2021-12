Chelsea não pontua e perde espaço na briga pelo título

A partida entre Reading e Chelsea abriu a 9ª rodada da FA Women’s Super League. Sem dúvidas, as Blues chegaram para o jogo como favoritas. Mas em um lance repleto de erros defensivos, as adversárias marcaram o único gol da partida. Dessa forma, a equipe de Emma Hayes sofre sua segunda derrota no campeonato inglês, o que pode complicar muito a ambição das Blues em conquistar o tricampeonato.

Cansaço evidente

A semana do Chelsea foi movimentava. Começando com a conquista do título da Women’s FA Cup no último domingo (5). Além disso, o time recebeu a Juventus no meio de semana pela UEFA Women’s Champions League. Portanto, o jogo deste domingo foi o terceiro em um intervalo de uma semana.

Sendo assim, o time sem dúvidas estava desgastado. Mesmo havendo alguma rotação entre as XI iniciais e sem que houvesse a necessidade de viajar grandes distâncias. De qualquer forma, o desgaste ficou evidente já no início do jogo. E não apenas na defesa, mas também no ataque.

O Reading, por sua vez, se aproveitou. O time entrou com um esquema espelhado ao do Chelsea de modo que favorecesse a marcação. Desse modo as Royals jogariam por uma bola. E essa chance veio logo aos quatro minutos de jogo. Deanne Rose avançou com a bola desde a intermediária e mesmo em vantagem numérica a defesa das Blues se desorganizou por completo.

Com o lado direito do ataque aberto, Rose passou para Emma Harries que recebeu e logo devolveu para a camisa 6 das Royals. Livre, a canadense só teve o trabalho de empurrar a bola para o gol e abrir o placar.

Com isso, o Chelsea teve que correr atrás do resultado. O time de Emma Hayes controlou a partida em todos os sentidos, mas pecou nas tomadas de decisão e nas finalizações. Dessa forma, o jogo foi para o intervalo com as adversárias vencendo por 1-0.

Dominância ainda mais evidente

Nos 45 minutos finais o controle das Blues ficou ainda mais evidente. O time tomou mais conta da posse de bola e imprimiu seu ritmo de jogo. Além disso, Fran Kirby, Pernille Harder e Guro Reiten entraram nos lugares de Drew Spence, Bethany England e Jonna Andersson a fim de favorecer a ofensividade.

No entanto, o Reading seguiu se defendendo, com o esquema de 3-4-3 virando um 5-3-2 quando o time não tinha a bola. Assim, por mais que as Royals ainda deixassem espaço, sempre garantiam vantagem numérica de sua defesa em relação ao ataque do Chelsea. Portanto, apesar do controle por parte das Blues, o placar permaneceu inalterado.

Dessa maneira, a partida terminou com a vitória do Reading pelo placar simples. O jogo, talvez, tenha sido a pior partida das Blues na temporada. Bem como acendeu um alerta para o ataque que, nas últimas duas partidas disputadas, passou em branco.

Ficha técnica

Reading Women vs Chelsea Women – 9ª rodada FA Women’s Super League

8h30 (horário de Brasília), sábado 11 de dezembro de 2021

Select Car Leasing Stadium

Reading (3-4-3): Moloney; Evans, Vanhaevermaet e Harding; Woodham, Eikeland, Peplow e Bryson; Rose (Roberts), Dowie e Harries.

Técnica: Kelly Chambers

Chelsea (3-4-3): Musovic; Eriksson, Carter (Charles – 72′) e Bright; Andersson (Reiten – 45′), Leupolz, Spence (Kirby – 45′) e Cuthbert; England (Harder – 45′), Kerr e Fleming (Ji – 77′).

Técnica: Emma Hayes

Gols: Rose (Reading aos 4′ do primeiro tempo)

Próximos compromissos

Com a derrota de hoje, o Chelsea segue na 2ª colocação da FA WSL e não tem sua posição ameaçada. No entanto, pode ver o Arsenal abrir sua vantagem na liderança para quatro pontos. Por mais que pareçam poucos pontos, a dinâmica da FA WSL é muito única e a vantagem de quatro pontos já é considerável. Sobretudo levando em conta a derrota das Blues para as Gunners na rodada de abertura. Sendo assim, o confronto direto no segundo turno terá ainda mais importância.

De qualquer forma, a atenção de Emma Hayes e suas comandadas, agora, se volta para a UWCL. Após o empate contra a Juventus na última quarta-feira, as vagas para as oitavas de final do grupo A serão decididas na última rodada. Então, o Chelsea viajará para Alemanha para enfrentar o Wolfsburg na quinta-feira (16). As Blues jogarão precisando de um empate para garantir a classificação sem depender dos resultados.

Enfim, o próximo compromisso do time no campeonato inglês será o dérbi londrino contra o West Ham no próximo domingo (19). Após a 10ª rodada da FA WSL, o futebol feminino terá uma pausa e só voltará em janeiro.

