Chelsea dá início às campanhas europeias nesta terça-feira

Elas estão de volta. As tão amadas, mas temidas tardes europeias retornam ao cotidiano do torcedor Blue nesta terça-feira (6). Na primeira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa, o Chelsea vai até a Croácia para enfrentar o Dínamo Zagreb, com a partida marcada para às 13h45 (horário de Brasília). Antes disso, na própria terça-feira, mas às 8h30 (horário de Brasília) a equipe sub-19 faz o mesmo confronto, também na Croácia, pela Liga Jovem da UEFA.

Nesse sentido, tanto pela Champions como pela Youth League, os Blues estão no Grupo E juntamente com AC Milan, Dínamo Zagreb e RB Salzburg. Mais ainda, a ordem e o mando de campo dos confrontos é o mesmo.

Logo, a ordem e os horários dos jogos da fase de grupos são:

1ª rodada (06/09): Dínamo Zagreb x Chelsea – 8h30 (sub-19) e 13h45 (primeiro time)

2ª rodada (14/09): Chelsea x RB Salzburg – 9h (sub-19) e 16h (primeiro time)

3ª rodada (05/10): Chelsea x Milan – 11h (sub-19) e 16h (primeiro time)

4ª rodada (11/10): Milan x Chelsea – 9h30 (sub-19) e 16 (primeiro time)

5ª rodada (25/10): RB Salzburg x Chelsea – 9h30 (sub-19) e 13h45 (primeiro time)

6ª rodada (02/11): Chelsea x Dínamo Zagreb – 10h (sub-19) e 17h (primeiro time)

Panorama do grupo

Em uma das edições de Liga dos Campeões mais fortes dos últimos anos, era de se esperar um grupo não tão fácil para o Chelsea nesta temporada. Ainda assim, vale notar que os Blues estão em um grupo com três campeões nacionais.

Dínamo Zagreb

A temporada 2021/22 do time croata ficou marcada pela conquista do pentacampeonato seguido da liga nacional. No entanto, um dos maiores clubes do país deixou a desejar nas demais competições que disputou. Na Copa Croata, a equipe terminou eliminada nas quartas de final depois de serem derrotados por 3-1 pelo Rijeka.

Na Liga dos Campeões, o Dínamo passou com tranquilidade pelo Valur, da Islândia; pelo Omonia, do Chipre e pelo Légia Varsóvia, da Polônia, nas rodadas de qualificação. No entanto, caiu nos play-offs para o Sheriff Tiraspol depois de perder por 3-0 na Moldávia e empatar em 0-0 no Stadion Maksimir.

Sendo assim, os croatas acabaram disputando a Europa League, terminando em segundo lugar no Grupo H. Na sequência, caiu novamente nos play-offs da outra competição europeia ao ser derrotado por 3-2 (no placar agregado) para o Sevilla.

Nesta temporada, por sua vez, os croatas eliminaram o Shkupi, da Macedônia, e o Ludogorets, da Bulgária, para chegar aos play-offs da Liga dos Campeões. E, diferentemente do que aconteceu em 21/22, o time de Zagreb passou pelo Bodø/Glimt para conquistar sua vaga na fase de grupos da competição.

Além disso, no futebol croata, deu o pontapé na temporada nacional conquistando a Supercopa da Croácia nos pênaltis sobre o Hajduk Split. Na Primeira Liga de Futebol Croata, até aqui, foram oito rodadas disputadas, com o Dínamo tendo sete vitórias e um empate. Mais ainda, são 27 gols marcados e 10 sofridos. Apesar de não ser o favorito do grupo, é certo que Dínamo vai buscar surpreender na Liga dos Campeões, como é comum de se ver na maior competição de clubes do mundo.

RB Salzburg

Sem muitas surpresas, em 2021/22 o time austríaco conquistou seu nono título seguido do campeonato nacional. Assim como acabou como campeão da Copa Austríaca. Na Champions League, a equipe começou sua campanha na fase de play-offs, na qual venceu o Brøndby, da Dinamarca, por 4-2 no placar agregado.

Logo, o Salzburg conseguiu sua vaga na fase de grupos, sendo sorteado para o Grupo G juntamente com Lille, Sevilla e Wolfsburg. Terminando em segundo lugar, a equipe da Red Bull conquistou uma vaga para as oitavas de final, fase na qual enfrentou o Bayern de Munique. Depois de empatar em 1-1 na Áustria, o Bayern meteu 7-1 no jogo de volta e eliminou o Salzburg da competição.

Para esta temporada, o Salzburg tem um grande desfalque: Karim Adeyemi deixou o clube para jogar no Borussia Dortmund. Nesse sentido, Benjamin Šeško se torna o grande nome do ataque dos austríacos e, até agora, está correspondendo: em nove partidas, o camisa 30 marcou três gols e distribuiu três assistências. No geral, o time austríaco marcou 18 gols na temporada enquanto sofreu apenas três.

Enfim, os Touros chegam para a estreia na Liga dos Campeões na ponta do campeonato nacional, vencendo na rodada do último fim de semana, e classificados para a segunda fase da Copa da Áustria. Sem dúvidas, a primeira partida da competição europeia vai atrair as atenções de todos dentro do clube, que, com certeza, querem chegar mais longo do que em 2021/22.

AC Milan

Os Rossoneri chegam para a temporada como campeões da Serie A, terminando no topo da tabela pela primeira vez em 10 temporadas depois de uma disputa intensa até a última rodada com a Inter de Milão. Porém, na última campanha de Champions League, o cenário foi outro.

O Milan acabou no mesmo grupo que Liverpool, Atlético de Madrid e Porto, o grupo da morte da edição 2021/22. Os italianos não despontavam como favoritos, entretanto, a campanha foi muito abaixo do esperado. Terminando em último do grupo com uma vitória, um empate e quatro derrotas na fase de grupos, o time de Stefano Pioli não teve ao menos a chance de disputar a Europa League.

Agora, como atuais campeões da Itália, conquistaram a vaga direta para a UCL e buscarão fazer melhor. O Milan chega para sua estreia na atual edição da competição europeia em segundo lugar da Serie A, empatada em número de pontos com a Napoli, que tem maior saldo de gols. Mais ainda, os Rossoneri estão invictos na temporada, acumulando três vitórias e dois empates – sendo a última vitória no último sábado (03) por 3-2 no dérbi de Milão.

Com um time mais consolidado que combina juventude e experiência, Pioli vai tentar comandar o time rumo ao octacampeonato europeu. Sem dúvidas, os italianos não vão querer repetir a campanha da temporada passada, mesmo estando em mais um grupo, de certa forma, forte. Contudo, ao contrário de 2021/22, o Milan aparece como um dos favoritos para avançar às oitavas de final e os jovens Rafael Leão, Fikayo Tomori, Theo Hernández e Charles De Ketelaere podem ser os grandes nomes para conduzir a campanha.

Expectativas para a competição

Mesmo com um grupo equilibrado e que pode reservar grandes surpresas, o time de Thomas Tuchel aparece como um dos favoritos para figurar entre os 16 melhores times da Europa. Além de si próprio, sem dúvidas, o grande adversário dos Blues nesta fase de grupos será o Milan. Logo, no papel, os italianos e os ingleses são os favoritos do Grupo E e, sem qualquer surpresa acontecendo, devem disputar entre si a liderança do grupo.

Até o momento, o Chelsea não parece ter atingido seu melhor momento. Em verdade, desde o fim da última temporada o time parece ter perdido um pouco de sua força e ainda não conseguiu retomar seu mais alto nível. Contudo, com seis rodadas de Premier League disputadas até então, ainda é muito cedo para confirmar qualquer cenário como irreversível. Sobretudo porque Tuchel ganhou reforços importantes para esta temporada.

Nesse sentido, a tendência é que conforme a equipe for evoluindo na temporada, consiga disputar no mais alto nível todos as competições que disputar. O que não vai ser fácil, visto que o calendário está mais corrido por conta da Copa do Mundo. Ainda assim, pela primeira vez em algum tempo, os Blues parecem ter um elenco equilibrado em relação aos titulares e aos reservas.

Em outras palavras, as opções no banco não atuam em um nível tão diferente daquelas peças que aparecem entre os XI iniciais com mais regularidade. Mesmo assim, o Chelsea tem que contar com um pouco de sorte para que as peças principais se mantenham saudáveis, uma coisa que é nítida desde a última temporada e que ficou ainda mais evidente neste início de campeonato.

Portanto, a horas do início da campanha na Liga dos Campeões 2022/23, o time de Thomas Tuchel aparece como um dos favoritos para avançar bem na competição. Como as últimas duas temporadas demonstraram, o foco da equipe na competição continental é um aspecto de bastante destaque. Ainda mais com uma nova administração e com novos jogadores que, até mesmo, estarão fazendo sua estreia na UCL, o desejo de retomar o topo da Europa fica ainda maior. Desse modo, a partida desta terça-feira pode representar o estalo que o time precisa para superar as turbulências do início da temporada – e que assim seja.

Lista de inscritos

Goleiros: Kepa Arrizabalaga, Marcus Bettinelli e Édouard Mendy.

Defensores: César Azpilicueta, Trevoh Chalobah, Ben Chilwell, Marc Cucurella, Wesley Fofana, Reece James, Kalidou Koulibaly e Thiago Silva.

Meias: Conor Gallagher, Carney Chukwuemeka, Jorginho, N’Golo Kanté, Mato Kovacic, Ruben Loftus-Cheek, Mason Mount, Denis Zakaria e Hakim Ziyech.

Atacantes: Pierre-Emerick Aubameyang, Kai Havertz e Christian Pulisic.

Armando Broja também está inscrito, mas faz parte da lista B, que também contém nomes de outros jogadores que tem formação em Cobham. Como o limite da lista A é de 25 atletas, alguns acabam sendo inscritos em outra lista, que não tem limite de atletas. Em suma, não existe diferença entre as listas já que os jogadores inscritos, seja na lista A ou na B poderão jogar a competição da mesma forma.

Os jovens em ação

Com elencos bastante renovados nas equipes de desenvolvimento e juvenil, o resultado é que a equipe sub-19 desta temporada traz muitas novidades. Sendo a maior delas, sem dúvidas, o treinador Ed Brand como comandante da equipe na competição europeia. Tradicionalmente, o treinador do Chelsea na competição europeia era o treinador da equipe de desenvolvimento, porém, nesta temporada, será o técnico da equipe juvenil. E a mudança faz sentido, visto que a base do plantel para a Liga Jovem é de jogadores do time sub-18.

Mesmo com a juventude que chega para integrar o elenco na temporada, os Blues contam com nomes experientes como Alfie Gilchrist e Bashir Humphreys, além de Charlie Webster e Lewis Hall que figuram entre os titulares da equipe sub-21 e já tiveram oportunidades com a equipe principal.

A classificação das equipes para a Liga Jovem depende da classificação dos times principais dos clubes para a Liga dos Campeões, nesse sentido, não é muito proveitoso discutir os caminhos das equipes até a competição. Porém, vale destacar que o RB Salzburg foi o vice-campeão da última temporada, sendo massacrado pelo Benfica na final: os portugueses venceram pelo placar de 6-0.

Em suma, Ed Brand comandará uma equipe formada por jogadores bastante jovens, mas que possuem um grande potencial. Só que enfrentará um dos finalistas da última edição e outros dois clubes, Dínamo Zagreb e Milan, reconhecidos pela tradição em formar grandes talentos para o futebol mundial. Não será uma tarefa fácil, mas o Chelsea buscará escrever seu nome na história do futebol europeu de base mais uma vez.

Women’s Champions League

Pela terceira vez consecutiva, Emma Hayes e suas comandadas conquistaram o título do campeonato inglês e, consequentemente, sua vaga na fase de grupos da Liga dos Campeões Feminina. No entanto, a competição ainda está na segunda rodada de play-offs, cujos jogos serão disputados no fim de setembro.

Depois do fim dos play-offs, será realizado o sorteio dos grupos que está marcado para o dia 3 de outubro. Sendo assim, as Blues ainda terão mais algumas semanas até saberem quem serão suas primeiras adversárias. A estreia da equipe na competição, então, será no dia 19 ou no dia 20 de outubro.

UEFA Youth League

1ª rodada

Dínamo Zagreb x Chelsea

Stadion Zagreb

06 de setembro – 08h30 (horário de Brasília)

Transmissão: App e Site do Chelsea

UEFA Champions

1ª rodada

Dínamo Zagreb x Chelsea

Maksimir

06 de setembro – 13h45 (horário de Brasília)

Transmissão: TNT e HBO Max

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp