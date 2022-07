Chegou o Bolão Chelsea Brasil – Premier League 2022/23

Diante de toda expectativa para a temporada que se aproxima, o Bolão Chelsea Brasil está de volta! Afinal, nada melhor que poder apostar no maior de Londres. Quem será que vai levar? O pessoal que acredita que o time vem forte e está pronto para disputar o título do campeonato inglês ou a torcida que acredita que o time vai brigar para ficar entre os quatro primeiros colocados?

Além da oportunidade de estar em contato com torcedores de todo o país, o bolão vai dar como prêmio ao primeiro lugar uma camisa oficial do Chelsea! E não para por ai: o segundo e o terceiro lugares também levarão as lindas canecas da linha Chelsea Brasil na Mundo Fan. que com certeza deixarão qualquer torcedor feliz.

Você não vai querer ficar de fora dessa! Corre porque a temporada já vai começar!

✅ Prêmios para o 1º, 2º e 3º lugar

✅ Palpites somente nos jogos do Chelsea

✅ Grupo exclusivo no whatsapp

✅ APENAS R$24,90

✅ Pagamento único

Para mais informações sobre o regulamento do bolão e como se inscrever clique aqui.

