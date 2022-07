Bluecast 215 – Lukaku e a nova diretoria no mercado de transferências

O Bluecast 215 está no ar com Tiago Santos e Lucas Jensen falando sobre Lukaku, Neymar, Raphinha e o mercado de transferências com a nova diretoria do Chelsea.

&

Este programa foi primeiro Bluecast AO VIVO no YouTube. Confira como o bate papo por lá.



