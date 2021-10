Bluecast 198 – Os melhores treinadores da Era Abramovich

Quem foi o melhor treinador do Chelsea desde a chegada de Roman Abramovich? O apresentador Lucas Sanches recebeu Rafael França e Victor Rosa para discutir e montar um ranking com os cinco melhores. Qual seria a sua lista, torcedor?

CANECA O MAIOR DE TODOS | MUNDO FAN



Clique na imagem ou aqui para abrir

Faça parte do programa. Mande um e-mail pra gente no podcast@chelseabr.com para ser lido no ar.

Chelsea Brasil

Facebook.com/ChelseaBrasil

Twitter.com/ChelsBrasil

Instagram.com/ChelseaBrasil

Sports Total

Facebook.com/SportsTotalOficial

Twitter.com/_SportsTotal

Instagram.com/_SportsTotal

Você também pode ouvir no Soundcloud e no Itunes, basta procurar como Bluecast.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp