Defesa do Chelsea em meio a renovações e conversas contratuais

A defesa do Chelsea tem dado show e chamando atenção dos torcedores e da mídia, em especial o trabalho dos zagueiros – tanto defensivo, mas também sua participação nas descidas ao ataque. Após o clube ter conquistado a Champions League e, agora, ocupar a liderança do campeonato inglês com apenas três gols cedidos, ficou evidente que a defesa dos Blues é uma das melhores defesas de toda a Europa no momento. Nesse ínterim, a renovação de contrato de algumas peças vem à tona.

A verdade é que com a chegada de Thomas Tuchel, tudo se encaixou ao passo que o técnico moldou cada jogador à sua maneira. Dessa forma, o trabalho do treinador segue rendendo bons frutos. E eles estão aí! Os zagueiros que todo time gostaria de ter para compor elenco. Porém, com o término de contrato de alguns defensores cada vez mais próximo do término, algumas dúvidas quanto a renovação de alguns nomes estão dando o que falar.

Renovação com Christensen “nos finalmentes”, mas sem conclusão

Andreas Christensen é da base do Chelsea e fez boas apresentações no profissional. Porém, não conseguia engatar boas sequências. Nesse sentido, com a chegada do Thiago Silva, ele tem se aprimorado e tem passado segurança – tanto para o time como para a torcida.

Como resultado, somando jogos pelo clube e pela seleção dinamarquesa, com Christensen em campo, são 52 jogos e 42 clean sheets. Ou seja, de 52 jogos em que o dinamarquês esteve em campo em 42 o lado defendido por ele não sofreu gols – cerca de 80% das partidas.

Na partida entre Malmö e Chelsea pela Liga dos Campeões da Europa, Christensen concluiu seu 137º jogo no clube e balançou as redes pela primeira vez. De fato, o camisa 4 dos Blues evoluiu demais em pouco mais de uma temporada e carimbou sua melhor fase até aqui. Não só quanto à sua defesa, mas também quanto à recomposição e manutenção de posse de boa. Bem como no apoio às decidas ofensivas.

Christensen comentou sobre o momento especial do gol marcado pelo Chelsea, em um palco importante, que é a Champions League:

“Foi um momento de orgulho, um grande momento. Esperei nove anos por isso e agora aconteceu. Foi um momento muito agradável para mim pessoalmente, mas não teria valido a pena se não tivéssemos ganho. Por isso, foi ainda melhor”.

Reconhecimento do treinador

Da mesma forma, Tuchel comentou sobre o bom momento do zagueiro. Assim como apontou a possibilidade de evolução ainda maior do dinamarquês:

“Ele encontrou o seu lugar. Ele é muito forte, muito confiável e não atingiu os seus limites porque na sua idade ainda há espaço para melhorar. Então, ele pode ser um dos melhores defensores para nós nos próximos anos e espero que seja porque ele vem da academia“.

Uma vez que o contrato de Christensen vai até 2022, o jogador não almeja deixar o clube. Mas, nos últimos dias, muito se fala sobre uma estagnação na renovação do contrato. O que não é favorável, visto que o zagueiro atrai interesse de outros clubes. Todavia, não é de se imaginar o jogador deixando os Blues.

Trevoh Chalobah demonstra interesse em renovar

Cria da base, Chalobah surpreendeu na pré-temporada. Ao contrário do que muitos pensavam, garantiu sua vaga no elenco para a temporada. Desde então, tem ganhando ainda mais espaço. Inclusive, sendo titular na Supercopa da UEFA, contra o Villareal. Naquela ocasião, sem dúvida, atuou bastante sólido e foi um dos destaques da partida.

De pronto, Chalobah deu sequência quando foi titular contra o Crystal Palace. Mais uma vez, atuou de forma sólida e colaborou muito defensivamente. Sobretudo, marcou um gol – seu primeiro no Chelsea. Ganhando cada vez mais apoio da torcida, Tuchel escalou o zagueiro em outras oportunidades. Em entrevista à Sky Sports, o camisa 14 comentou sobre sua estreia com gol na Premier League:

“Eu não sabia que a bola havia entrado! Quando você ouve a multidão, oh uau. Eu estava quase na lua quando ela entrou. Eu simplesmente caí de joelhos e estava chorando de verdade. Foi um momento incrível para mim e minha família“.

Em síntese, o Chelsea está perto de fazer uma renovação de contrato a longo prazo com o jovem inglês após sua estreia na equipe principal. Mais que merecido devido seu desempenho até aqui. O Chelsea não sofreu gol em jogo aberto pela Premier League até agora com ele em campo.

Contrato de Malang Sarr é válido até 2025

Outro que muitos não esperavam que seguiriam com a equipe foi Malang Sarr. O francês estreou como titular na Premier League contra Brentford. Antes disso, tinha iniciado o jogo em partida da Carabao Cup contra o Aston Villa. Em suma, Sarr vem fazendo boas partidas na linha defensiva. Bem como fortalece a rotação do elenco de Tuchel.

Com o tempo, ele tem feito exibições cada vez mais sólidas e ainda é muito jovem. Sem dúvidas, caso isso mantenha, poderá continuar no elenco de Thomas Tuchel. Ainda mais pelo fato de o treinador gostar de dar chance aos mais jovens. De pronto, depois do jogo, Sarr falou com entusiasmo sobre a oportunidade de atuar e aprender com Thiago Silva:

“Thiago é útil porque ele realmente quer que eu melhore e ele está me mostrando coisas todos os dias. Sobre a defesa ele sabe tudo! É respeito a ele porque ele tem 37 anos e joga como se tivesse 25“.

Nesse sentido, por conta da extensão de seu contrato atual, não existe movimentação para renovar o contrato do camisa 31 neste momento. Mas, pode ser que daqui alguns anos ele consiga extender seu vínculo com os Blues e se tornar uma peça chave na defesa do clube.

Thiago Silva vai deixar os Blues?

O brasileiro chegou ao Chelsea no auge dos seus 36 anos de idade. Sua vinda ao clube aconteceu num momento que o sistema defensivo de Frank Lampard passava por um momento delicado. Apesar disso, o camisa 6 dos Blues demonstrou desde o início sua liderança e qualidade. Posteriormente, com chegada de Thomas Tuchel, Thiago seguiu como um dos pilares da defesa do clube. Mais ainda, o treinador e o zagueiro já se conheciam bem dos tempos de PSG.

De certo, Thiago tem suas facilidades na zaga: trabalha bem a posse e constrói as jogadas desde o campo de defesa. Bem como aparece bem dentro da área em jogadas de bolas paradas, marcando gols importantes. Outro aspecto que chama a atenção é a tranquilidade do jogador em campo.

Em suma, ele veio para os Blues depois do Paris não querer renovar seu contrato e tem demonstrado o quanto ainda é um dos maiores zagueiros do mundo. Da mesma forma, conquistou a UCL e a Supercopa da Europa com o clube, sendo essencial para a caminhada vitoriosa da temporada passada.

Experiência para liderar renovação

Neste início de temporada, Thiago segue demonstrando suas qualidades e o quanto é um defensor completo. Com destaque para as duas vitórias por 3 a 0, contra Aston Villa e Tottenham. Contra os rivais londrinos, ele marcou o gol que abriu o placar e levou a torcida à loucura.

Tuchel comentou sobre a importância do brasileiro no time. Não só por sua experiência, mas também por sua dedicação nos treinos e com os companheiros de equipe:

“Quando ele está em campo, ele treina a todo vapor, não há sessão de treino em que ele tente se conter. Ele é um dos caras mais intensos no treinamento físico. Ele obviamente fica cada vez melhor com sua experiência“.

Em síntese, são inúmeras as qualidades que ele traz para dentro de campo: se impõe sobre os adversários, exerce liderança e controle da moral dos companheiros e tem bom posicionamento. Assim como, é competente nas bolas na área, nos desarmes e interceptações. Por último, mas não menos importante: tem talento e maestria em aprimorar os jovens zagueiros que estão ali.

Thiago já disse que quer terminar sua carreira no Fluminense, time que o revelou. No entanto, ainda tem o sonho de jogar a Copa do Mundo de 2022, o que parece cada vez mais próximo de se concretizar. Assim, a expectativa é que o zagueiro siga no Chelsea até o final de seu contrato (julho de 2022) – com a possibilidade de extender até a janela de inverno da Europa.

Renovação de Rüdiger tem dado o que falar

Desde a chegada de Tuchel, Rüdiger atingiu altíssimo nível de performance e está entre os melhores zagueiros da Europa. Assim, se tornou um dos pilares na campanha do Chelsea rumo ao título da Champions League na última temporada. E ele segue aproveitando sua melhor fase no clube londrino.

Muito mais que atuar na defesa, o zagueiro alemão tem apoiado descidas ao ataque e contribuindo diretamente com o time em todos os sentidos. São, sem dúvidas, atuações perfeitas que enchem os olhos da torcida que, cada vez mais, reconhece a grandiosidade e a importância do jogador para o clube.

Entretanto, o contrato dele é válido até junho de 2022. Diante disso, o defensor de 28 anos acredita que o próximo contrato será seu último grande da carreira. Sendo assim, ele quer um vínculo longo e com uma suposta valorização salarial. A partir de janeiro de 2022, ele pode negociar um pré-contrato com qualquer equipe.

Interesses de carreira

Além do Real Madrid, times como Paris Saint-Germain, Juventus, Bayern de Munique e Atlético de Madrid manifestaram interesse no defensor. Em prontidão, Antonio Rüdiger chegou em 2017 ao Chelsea e já contabiliza 149 jogos pelo clube de Stamford Bridge. Ao todo, ele conquistou uma UEFA Champions League, uma Europa League, uma Supercopa da UEFA, além de uma Copa da Inglaterra.

Diante de todas as performances que o zagueiro vem entregando, é justa a posição dele quanto à valorização salarial. Ainda mais quando se sabe que seu salário não chega aos dez maiores do Chelsea atualmente – um ponto que está sendo central na situação do jogador.

Se não houver a renovação de contrato, será uma grande perda para o clube. Por isso, o Chelsea tem buscado fazer esforços para garantir a permanência de Rüdiger. Sobretudo, levando em consideração suas participações em jogo, condicionamento físico e encaixe com o esquema de Tuchel.

Expectativas

Ao que tudo indica, Chalobah, Christensen e Sarr devem permanecer no Chelsea. Bem como, conforme forem se desenvolvendo, têm tudo para integrar a linha defensiva do clube por muito tempo. Logo, ao que tudo indica, a renovação do zagueiro dinamarquês deve ser concretizada em breve. Enquanto os outros dois estão com situações contratuais que não demandam renovação no momento.

Por outro lado, Thiago e Rüdiger ainda são incertezas. Sem dúvidas, ambos permanecerão até o fim de seus contratos. Porém, a possibilidade de não renovação de ambos é maior – mesmo que por motivos diferentes. Por um lado, o brasileiro quer realizar sua vontade para encerrar sua trajetória no futebol. Por outro, Rüdiger quer que suas demandas sejam atendidas – demandas justas por um jogador que tem entregado demais em campo e que, pouco a pouco, vem se tornando uma das lideranças do elenco.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp