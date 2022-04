Tuchel fala sobre FA Cup, Lukaku e processo de venda do clube

Na manhã desta sexta-feira (15), o técnico Thomas Tuchel falou com a imprensa durante entrevista coletiva que antecede a partida entre Chelsea e Crystal Palace pela semifinal da Copa da Inglaterra. O alemão voltou a deixar claro que a eliminação ainda o incomoda, mas também aproveitou para se mostrar focado no próximo jogo, que vale vaga numa final:

“Foi uma performance fantástica [contra o Real Madrid], mas ainda tem um gosto amargo. Poderíamos ter sido uma das quatro equipes semifinalistas. É uma sensação estranha. Temos um tempo de treinamento que vamos usar para suar e para estarmos prontos para o domingo”.

“Nos recuperamos de atuações ruins e tem um grande jogo, em Wembley, o que é uma coisa boa. Há uma grande recompensa vindo com isso. Não é um jogo normal pela Premier League para acumular pontos”, destacou o treinador (via site oficial do Chelsea).

Retorno de Lukaku

Na coletiva, Tuchel também trouxe uma atualização sobre Romelu Lukaku. O jogador não participou dos dois últimos jogos por conta de problemas no tendão:

“Romelu voltou a treinar ontem. Vamos ver se ele tem alguma reação ou não. Exceto por Ben Chilwell e Callum Hudson-Odoi, todos parecem estar bem. Ainda temos mais duas sessões de treinamento”.

Venda do clube em pauta

Com o processo de venda do clube em seus finalmentes, o comandante dos Blues foi perguntado sobre o assunto. Vale lembrar que, na última quinta-feira (14), venceu o prazo de licitação para os interessados no negócio.

“Para ser muito honesto, não [ouvi nada sobre a venda]. Ainda é um processo e as negociações estão em andamento com o governo. Não estou envolvido, o que me deixa feliz porque temos muito o que focar aqui. Esperamos que as coisas sejam resolvidas o mais rápido possível para termos clareza, mas entendo que não é tão fácil assim”, finalizou o técnico alemão.

Enfim, o próximo jogo do Chelsea será no domingo (17), às 12h30, no horário de Brasília. Os Blues vão enfrentar o Crystal Palace, em Wembley em busca de uma vaga para a final da FA Cup.

