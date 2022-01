Tuchel analisa empate e comenta sobre a situação de Lukaku

Após o empate em 2-2 com o Liverpool, em Stamford Bridge, Thomas Tuchel discorreu sobre a performance da equipe, de lances de arbitragem, e claro, da polêmica envolvendo Romelu Lukaku. No início da semana, a Sky Sports divulgou uma entrevista na qual o atacante belga criticou o sistema utilizado pelo treinador alemão e sua situação no Chelsea.

Reconhecimento à equipe

Mesmo com uma desvantagem de dois gols no placar, o time do Chelsea reagiu e buscou o empate ainda no primeiro tempo. Logo, Tuchel não poupou elogios à rápida reação de seus comandados:

“Não é apenas como a equipe responde, e sim, como nós iniciamos. A equipe teve um início muito forte, sendo assim, foi ainda mais complicado assimilar um 2×0 contra. Nós sentimos que poderíamos estar ganhando de 2×0 e não o contrário“.

Enfim, o comandante do Chelsea demonstrou satisfação com a performance do time e reconheceu bons números do jogo deste domingo:

“Jogar com um placar desfavorável diante do Liverpool torna as coisas ainda mais difíceis. É um grande jogo contra um adversário recheado de qualidades individuais e energia. Então, dadas as devidas circunstâncias e desse ponto de partida (2×0 contra), nossa partida foi excepcional. Recuperamos muitas bolas em faixas avançadas do campo, fizemos boas transições e criamos chances. Poderíamos talvez ter sido um pouco mais clínicos e criado um pouco mais, ainda assim, retornar de um 2×0 contra foi incrível. Não há preocupação, exceto pelo resultado“.

Novas críticas à arbitragem

Além disso, o treinador dos Blues comentou sobre a atuação de Anthony Taylor e de seus auxiliares. Mais uma vez, Tuchel expressou descontentamento com a arbitragem:

“Fomos punidos no início por dois ou três grandes erros, desse modo, seria fácil dizer que as coisas estavam difíceis e que talvez não fosse nosso dia. Contudo, a equipe se manteve e conseguiu ter um atitude fantástica para retornar ao jogo“.

Ainda mais, Tuchel questionou a decisão da arbitragem no início do jogo – mais especificamente aos 27 segundos da etapa inicial: um lance envolvendo Cesar Azpilicueta e Sadio Mané – o atacante dos Reds acertou seu cotovelo na cara do capitão dos Blues. Porém não foi punido:

“Não sou fã de cartões vermelhos no início da partida e sou um grande fã do Mané porque ele é um cara top e um jogador fantástico, mas sinto muito, [o lance] foi simplesmente para vermelho“.

Destaque para Kovacic

O meia dos Blues é uma das peças centrais para o funcionamento do esquema de Thomas Tuchel. E na partida contra os Reds, sem dúvidas, o camisa 8 foi essencial para a retomada do Chelsea.

Logo, o alemão exaltou a atuação do croata. Bem como comentou sobre a boa oportunidade aproveitada por Christian Pulisic para empatar a partida:

“Kova marcou um gol incrível e realmente trouxe a fé de volta ao estádio. Nós mostramos qualidade para retornar por meio do Christian“.

A situação de Romelu Lukaku

Diante das declarações do camisa 9 dos Blues que saíram esta semana, Tuchel optou por deixar Lukaku de fora da partida deste domingo.

Dessa forma, antes do jogo contra o Liverpool, Tuchel alegou que deixou o atleta de fora porque o assunto fez “barulho demais”. Mais uma vez, ao fim do jogo o treinador reafirmou sua posição após a partida:

“Não me sinto pessoalmente atacado. Não me sinto pessoalmente zangado, mas na sexta-feira o barulho era enorme. Optamos por adiar a decisão também para proteger o Lukaku, visto que, poderíamos tomar alguma ação precipitada. Porque precisamos falar, precisamos ler a entrevista na íntegra, para manter a calma e não perder a cabeça. Foi simplesmente uma decisão pensando na partida de jogo. Ou seja, ficou definido de que ele não jogaria e sequer participaria da partida. Assim, conseguimos focar apenas no jogo contra o Liverpool“.

Por fim, Tuchel confirmou que haverá uma reunião entre ele e o atacante belga na segunda-feira (3). Principalmente para resolver a situação e para que o foco possa ser 100% nos resultados do clube, que busca afastar a fase de incertezas e oscilações:

“Precisamos avaliar a situação. Não posso ouvir a mídia e nem ceder as pessoas, mas sim tentar entender o que ele quis dizer. Por isso, me encontrarei com ele amanhã. A partir daí haverá uma decisão. Se a decisão for de que ele é bom para quarta-feira, essa é a decisão. Mas não posso te dizer agora porque precisamos conversar e elucidar alguns pontos. Não há dúvidas de que ele continuará sendo nosso jogador e também o protegeremos“.

