Trevoh Chalobah: “Meu primeiro jogo pelo Chelsea em Stamford Bridge é um momento que eu nunca vou esquecer”

Aos 22 anos, Trevoh Chalobah vem encontrando seu espaço no Chelsea. O último jogador formado na base a estrear pela equipe profissional dos Blues já atuou em três partidas neste ano. Após sucessivos empréstimos, ele contou ao site oficial como recebeu a notícia de Thomas Tuchel de que faria parte do elenco na atual temporada.

“Eu conversei com o treinador entre os jogos contra Crystal Palace e Arsenal e ele me falou que contava comigo, então eu me mudei para o prédio do elenco principal (…) Ele falou de quão bem eu joguei, que eu aproveitei minhas chances na pré-temporada e nos primeiros jogos. No mais, ele disse que acredita que eu posso ser valoroso para o time e aprender com outros jogadores”, declarou o jovem inglês.

Conforme Chalobah esclareceu, ele ainda morava nas instalações da base no início da temporada e a ficha demorou a cair de que seria enfim aproveitado no Chelsea: “Até o dia em que Tuchel me contou, eu não acreditava que iria acontecer. Mesmo depois da Supercopa da UEFA eu pensava que ele provavelmente iria querer que eu fosse emprestado”.

Título da Supercopa da UEFA

Na história, poucos são os jogadores que podem dizer que estrearam por um clube e conquistaram títulos no mesmo dia. Porém, essa é a realidade de Chalobah, que estreou pela equipe profissional contra o Villarreal na Supercopa, na decisão disputada em Belfast.

Sobre a partida, o inglês comentou: “Eu só descobri que estava no time poucas horas antes do jogo, quando olhei a ficha técnica e vi meu nome no time titular, eu me senti realizado. Jogar uma final, especialmente uma final europeia, e vencer, tudo isso era inacreditável.”

Além disso, Chalobah revelou um outro fato sobre aquela final, quando os companheiros Antonio Rüdiger e Kepa Arrizabalaga trouxeram alívio ao jogador. “Eu era o próximo a cobrar um pênalti na disputa, após Rüdiger converter o dele. Só que então Kepa defendeu e toda a pressão foi embora”, revelou o atleta formado na base.

Estreia com gol na Premier League

Se a estreia profissional foi com título, a estreia na Premier League não foi menos marcante, dado que esta também foi a primeira partida em Stamford Bridge, um sonho que se realizou para o camisa 14: “É o sonho de toda criança jogar na Premier League, sonhei com isso por anos (…) Meu primeiro jogo profissional pelo clube jogando em casa é um momento que eu nunca vou esquecer.”

Para completar o sonho, o defensor acertou um chute de rara felicidade, marcando seu primeiro gol pelos Blues, e creditou o tento ao apoio dos torcedores nas arquibancadas. Além de balançar as redes, ele recebeu o prêmio de melhor em campo – Man Of The Match – pela atuação contra o Crystal Palace.

“Eu não costumo chutar dali, a maioria dos meus gols são dentro da área, com uma cabeçada ou um toque, mas a bola veio até mim e eu pude ouvir os torcedores gritando para chutar e foi a única razão pela qual tentei“, confessou Chalobah, que também comentou sobre a comemoração emocionada:

“Todas as memórias desde que cheguei ao clube aos oito anos passaram pela minha cabeça, os empréstimos e todo o trabalho duro e sacrifícios que eu fiz. Todas essas sensações vieram juntas e eu pensei ‘Uau, eu marquei um gol em Stamford Bridge’. Foi incrível. Eu precisei de pelo menos uma semana pra entender a dimensão do que eu fiz”, declarou.

Relação com Tuchel

Em suma, é evidente que a relação com o técnico alemão não poderia ter começado melhor, após ele garantir as primeiras oportunidades no primeiro time para o jovem inglês. Só que a admiração do técnico por Chalobah é anterior à sua chegada em Londres.

“Tuchel me disse que já me conhecia do meu período emprestado ao FC Lorient, na França. Nós jogamos fora de casa contra o Paris Saint-Germain na última temporada e ele treinava o PSG. Eu entrei no segundo tempo e joguei bem, então essa foi a primeira vez que ele me notou“, explicou Trevoh. Além disso, a admiração é recíproca e o atleta fez questão de comentar o trabalho do treinador:

“Ele tem me ajudado muito. Ele sempre me fala o que tenho que fazer, principalmente dentro de campo, quando eu faço algo errado e precisa ser corrigido. Como jogador, é disso que você precisa para melhorar. Essa orientação é realmente importante”, afirmou o defensor, consciente de que ainda há espaço para melhorar seu jogo.

Reconhecimento ao trabalho de Lampard

Contudo, Chalobah não esquece do papel de Frank Lampard em aproveitar os jogadores da base durante a sua passagem. “Eu me motivei vendo Lampard dar chances para os jogadores da base, como Mason Mount e Reece James. Eu tenho que agradecer porque essa foi a motivação que eu recebi para acreditar que poderia realizar isso também”, pontuou.

Se Trevoh Chalobah precisava de motivação para seguir acreditando que iria se firmar na equipe principal do Chelsea, as primeiras partidas deram motivos para acreditar que estes são só os primeiros passos de uma história longa com a camisa dos Blues.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp