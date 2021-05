Thiago Silva tem uma segunda chance na Champions League

O futebol escreve histórias diferentes para cada jogador. Na relação entre Thiago Silva e Champions League, houve capítulos bons e ruins, e o torcedor do Chelsea espera que o final seja feliz.

Apesar de ter entrado por três vezes na seleção do campeonato, Thiago Silva fez sua primeira final na temporada passada, quando se despedia do PSG. Agora, em seu novo clube, tem novamente a oportunidade de ser campeão da competição.

Presente surpresa

Aos 36 anos, Thiago Silva já escreveu seu nome entre os grandes do futebol mundial. Mesmo assim, continua entregando atuações de alto nível, e é uma das peças importantes do Chelsea. Portanto, foi figura fundamental durante a jornada na Champions League.

“É difícil expressar em palavras o significado de tudo isso”.

“Realização é um objetivo diário em minha carreira e muitas vezes não entendemos algumas decisões ou fatos, mas eu quero e estou aproveitando este momento especial que Deus está me proporcionando neste lugar que tem a ver com minha história de vida”.

“Estar de volta a uma final da Champions League tão rapidamente significa muito”.

“Você poderia dizer que é um ‘presente surpresa’. Até o ano passado eu nunca havia estado em uma final da Champions League, e agora eu estive em duas consecutivas. É muito especial”.

“O futebol sempre nos traz muitas emoções e às vezes de uma maneira rápida, até inesperada, e quando você faz algo que ama, com todos os sacrifícios necessários, este presente, sem dúvida, tem um significado muito maior”.

Uma segunda chance

Além do zagueiro, o atual treinador do Chelsea, Thomas Tuchel, também esteve na final da temporada passada. De acordo com Thiago, algumas lições aprendidas com aquela experiência podem fazer a diferença.

“Confiamos no trabalho um do outro e temos filosofias e perfis semelhantes”.

“Felizmente, jogarei em minha segunda final consecutiva da Champions League, e espero que termine em uma nota diferente da do ano passado”.

“À medida que você ganha experiência com o tempo, você toma algumas precauções porque muita ansiedade pode influenciá-lo no jogo real. Tenho me sentido muito relaxado ultimamente, desde que coloquei todas as situações nas mãos de Deus e parei de perguntar por quê? ou como?”.

“Estou apenas mantendo a fé e trabalhando duro, porque manter a fé não vai ser suficiente. Sabemos que uma final é um jogo muito único. É sempre difícil jogar em uma, independentemente de ter jogado contra seu oponente inúmeras vezes durante toda a temporada”.

“Uma final cancela tudo isso. É um jogo único. Nesse sentido, é completamente diferente, mas esperamos conseguir uma terceira vitória consecutiva sobre o Manchester City”.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp