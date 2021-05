Thiago Silva supera adaptação e se destaca no futebol inglês

Normalmente, a primeira temporada no campeonato inglês oferece desafios de adaptação a muitos jogadores. Porém, mesmo com 36 anos de idade, Thiago Silva conseguiu se destacar, e foi um dos principais nomes da defesa dos Blues.

Melhora de produção

Dentre outros fatores, Thiago Silva é responsável pela evolução defensiva do Chelsea entre uma temporada e outra.

Anteriormente, o Chelsea fechou a temporada 2019/20 com 54 gols sofridos em 38 jogos de Premier League – média de 1,42 por jogo.

Na atual temporada, Thiago Silva foi titular em 20 partidas de Premier League. Com ele, o time sofreu 16 gols – média de 0,8 por jogo.

Seus números na liga são relevantes:

20 jogos

10 clean sheets

16 gols sofridos

13 bloqueios

27 interceptações

16 divididas

Liga intensa

Apesar de entregar bons desempenhos constantemente, Thiago Silva admitiu que o campeonato inglês exige muito dos jogadores.

“É cansativo que a cada três dias você tenha que ter um ótimo desempenho e jogar com um padrão tão alto”.

“A intensidade na Premier League é realmente alta, por isso sempre tira muito de você”.

Todos os times são fortes

Mesmo que preparado ao futebol inglês, o zagueiro tinha uma outra expectativa com relação ao estilo de jogo das equipes.

“Na minha cabeça, a maioria das equipes jogou um longo jogo de bola, sempre chutando-a por muito tempo. Essa era a ideia que eu tinha na minha cabeça no passado, mas quando cheguei aqui, vi que as equipes tentavam jogar”.

“Há equipes agora no top cinco ou seis da Premier League, como West Ham e Leicester, que são equipes que jogam futebol de verdade e gostam de fazer isso. Isso me surpreendeu de uma boa maneira, mas ainda assim, em termos de intensidade, é uma das ligas mais intensas do mundo.”

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp