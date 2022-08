Tuchel e Mount falam sobre o confronto contra o Leeds

O Chelsea visita o Leeds United neste domingo (21), às 10h, pela 3ª rodada da Premier League. O técnico Thomas Tuchel, em coletiva disponível no site do clube, falou a respeito da partida.

Após empatar em 2-2 contra o Tottenham, em casa, o Chelsea busca sua segunda vitória fora de seus domínios na competição.

O treinador disse que o atacante Armando Broja estará fora da partida. Após participar dos dois primeiros jogos da temporada, o atleta teve uma pequena lesão e não será relacionado.

“Dado o tamanho do elenco no momento, eu diria que é uma grande chance para o Armando fazer a diferença no Chelsea. Entendo que é claramente seu objetivo realizar esse passo aqui, então depende dele. Ele tem nossa total confiança e apoio mas infelizmente é a segunda lesão dele em um curto período de tempo e isso o impede”, disse Tuchel.

O alemão também falou sobre a disputa na esquerda entre Ben Chilwell e Marc Cucurella. O espanhol impressionou na sua estreia em casa e deu assistência no primeiro gol dos Blues, marcado por Kalidou Koulibaly:

“Eu diria que se jogarmos com uma linha de quatro defensores eles estarão competindo pela mesma posição. Se jogarmos com uma linha de cinco, não é exatamente isso, porque Ben é claramente um ala e Marc pode jogar na linha de três e na ala”, explicou.

Analisando o adversário, Tuchel citou as qualidades da equipe e disse o que espera da partida.

“Espero um jogo muito intenso, um time do Leeds pressionando e um estádio muito envolvido. Tivemos uma partida fantástica na temporada passada em Elland Road. Marcamos cedo e fomos muito dominantes, focados e com concentração e eficiência na cara do gol. Claro que o cartão vermelho no início nos ajudou mas mesmo assim foi um ótimo desempenho e esperamos isso”.

Mason Mount fala dos reforços e do confronto

Em entrevista publicada nas redes sociais do clube, Mason Mount falou a respeito das contratações e do jogo de domingo.

O meia falou sobre o impacto das três contratações para o elenco principal: Cucurella, Koulibaly e o atacante Raheem Sterling, todos com participações nos gols contra o Tottenham:

“Eles tiveram um impacto realmente muito bom. Todos chegaram e estiveram confiantes, Sinto que são caras incríveis e farão grandes coisas para nosso clube e esse time. Então sim, muito empolgado por tê-los”.

Mount finalizou falando sobre a atmosfera do jogo. O inglês marcou na última visita do Chelsea ao estádio – vitória por 3-0 em maio:

“É um lugar no qual eu gosto muito de jogar. Pode ser bem hostil às vezes. então você se diverte nos bons momentos. Tive algumas boas memórias lá e espero que isso continue no próximo jogo”.

Por fim, a partida será transmitida no Star+.

