Pré-jogo: Tuchel confirma retorno de meia e antecipa confronto com o Leicester

O Chelsea recebe o Leicester City no sábado (27), às 11h, pela 4ª rodada da Premier League. Logo, como de costume, o técnico Thomas Tuchel deu sua entrevista coletiva anterior ao jogo na qual falou a respeito do confronto e indicou um retorno de peso ao plantel.

Após a derrota fora de casa por 3-0 contra o Leeds e o empate em 2-2 com o Tottenham, os Blues buscam a primeira vitória como mandantes na competição. Visto que a primeira vitória já foi conquistada em Merseyside, sobre o Everton na estreia do campeonato.

Surpresa no plantel

Enfim, em relação ao confronto desta rodada, Tuchel confirmou que o meio-campista N’Golo Kanté não será relacionado em virtude de uma lesão e deu um prazo esperado para o retorno do camisa 7:

“Em relação a N’Golo estamos falando de semanas, falamos de quatro semanas ou mais. Ele é um jogador importante, dá ao time algo que nenhum jogador no mundo dá a outro clube. Isso o torna um jogador essencial. E se esse atleta está fora, é uma situação com a qual você não gosta de lidar e precisa, mas com certeza é uma grande perda”.

Por outro lado, outro meio-campista estará de volta. Mateo Kovacic, que teve um problema no joelho, retorna neste fim de semana. Ainda que seja saindo do banco:

“Mateo está de volta ao grupo. N’Golo é o único que não treinou durante a semana, então todos estão de volta ao treinamento. Kova voltou ao grupo e está pronto para jogar cerca de 20 minutos. Sentimos sua falta pela personalidade, experiência e claro que pela qualidade, mas no momento são esses 20 minutos”.

“Foi sua primeira semana de treinos sem dores no joelho. Então, não podemos apressar as coisas, ou estaremos apenas sabotando nossos planos com ele. Precisamos dele no longo prazo, mas é bom tê-lo de volta e como opção no banco“, seguiu o treinador.

Tuchel também foi perguntado a respeito da sua presença na partida, já que ele enfrenta a expectativa de uma suspensão de um jogo após a expulsão contra o Tottenham – no momento da entrevista, ainda não se sabia o que aconteceria. Mas, pouco depois, houve a confirmação de que o treinador dos Blues não estará na beira do campo em Stamford Bridge para o confronto com o Leicester.

De qualquer forma, o alemão demonstrou entender as razões para a suspensão. Mesmo que seja mais difícil aceitar as inconsistências adicionais na partida.

“Eu aceito que se eu recebo um cartão vermelho na partida, se é essa a decisão, então eu estou suspenso. Esse é um lado da situação e eu não discuto, consigo aceitar. O que é difícil de aceitar é o contexto, eu não acho que comecei a agressão. Começou antes e não acho que fui a única pessoa envolvida. Um jogador puxou o cabelo de outro dois minutos antes, ele pode jogar, não está suspenso. É difícil aceitar, só que é preciso. Mas colocando no contexto, realmente não entendo”.

Sorteio da Champions e mercado

Nesta semana, o Chelsea também descobriu seus primeiros oponentes na Liga dos Campeões da Europa. Sendo assim, os Blues estão no grupo E e enfrentarão Milan, RB Salzburg e Dínamo Zagrebe na fase de grupos. Em outra entrevista ao longo da semana, o treinador da equipe comentou sobre os confrontos iniciais da competição europeia:

“Sempre é um grupo difícil. Nunca experimentei a Champions com um grupo fácil. Não ligo para nomes, ligas, se é nosso nível ou não. Queremos avançar, isso está claro. São partidas complicadas porque é a competição mais complicada. Estou feliz que enfrentarei times e estádios novos para mim”.

Em adição a isso, com a janela de transferências no fim e a necessidade de reforços ainda evidente, o assunto se fez presente nas coletivas de Tuchel durante os últimos dias. Logo, alguns nomes ainda são especulados como interesses e possíveis alvos dos londrinos.

Nesse sentido, o ataque do Chelsea acabou ganhando o foco. Em primeiro lugar, pelo interesse e busca de Tuchel por Aubameyang, principalmente, pelos questionamentos a utilização de Kai Havertz no comando ofensivo do time, como o colaborador, Igor Estolano, discutiu em texto publicado no site do Chelsea Brasil.

“Sempre aproveito o trabalho com todos os times e acho que essa é a base para ser um bom treinador, que você aproveite o que está fazendo e abrace o time que tem. Eu amo o grupo. Falamos muito sobre a janela, mas o bom do fim dela é que você sabe qual seu grupo e não há mais distrações. Também vale para os jogadores que podem estar confusos com suas decisões. A partir de 1º de setembro estará tudo claro e teremos mais ânimo para construir um elenco forte. Estou aproveitando o desafio de construir um grupo e de estar na Premier League”, finalizou Tuchel.

Premier League

4ª rodada

Chelsea x Leicester

Stamford Bridge

27 de agosto – 11h (horário de Brasília)

Transmissão: ESPN e Star+

