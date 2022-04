Com dois golaços, Chelsea Women bate o Arsenal e vai à final da FA Cup

Neste domingo (17), o Chelsea Women enfrentou o rival Arsenal, pela semifinal da Women’s FA Cup. Em síntese, foi um jogo tenso e disputado, mas as Blues saíram vitoriosas por 2 a 0. Ambos os gols, marcados por Guro Reiten e Ji So-Yun, saíram no segundo tempo.

Dessa forma, as Blues enfrentarão o Manchester City na grande decisão, no dia 15 de maio (data a ser confirmada). A partida pode ser uma revanche da Conti Cup, onde o City saiu vitorioso.

Um primeiro tempo complicado

A princípio, foram as Gunners que começaram melhor. Ao longo dos primeiros 15 minutos, o Chelsea pouco criou e concedeu muitos espaços. No entanto, após a pressão inicial, o jogo se equilibrou.

Ainda assim, o time de Emma Hayes sofria para acionar as duas atacantes, Bethany England e Sam Kerr. Logo, a melhor chance das Blues veio em uma saída de bola errada das adversárias. Só que nenhuma das duas atacantes conseguiram aproveitar.

Dois gols em dez minutos

Ao contrário da primeira etapa, o Chelsea começou o segundo tempo bem mais ligado. O Arsenal chegou a ter uma grande chance desperdiçada por Beth Mead. Porém, aos 50 minutos, Reiten chutou de fora e marcou um golaço para abrir o placar para o lado azul de Londres. Nesse sentido, as Blues aproveitaram o bom momento e, aos 60 minutos, ampliou. Após uma confusão na área e a defesa das Gunners afastar mal, Ji pegou o rebote e chutou no ângulo para fazer o 2 a 0.

Na sequência, a equipe de Emma Hayes ainda teve outras chances. No entanto, Reiten e Sophie Ingle pararam na goleira adversária. England, por sua vez, quase marcou um golaço. Assim, no fim das contas, o placar se manteve e o Chelsea se classificou para a final da FA Cup pelo segundo ano consecutivo. Além disso, as Blues ainda brigam pelo título da Women’s Super League, justamente contra o Arsenal.

O Chelsea Women, agora, volta a jogar no próximo domingo (24). Em mais um clássico londrino, as Blues enfrentarão o Tottenham pela FA Women’s Super League no Hive Stadium com a partida marcada para 10h30 (horário de Brasília).

