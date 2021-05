N’Golo Kanté sobre condição física, Makélélé e Mahrez

Peça fundamental no elenco do Chelsea, N’Golo Kanté oferece inúmeras qualidades dentro de campo. Uma delas, é a intensidade física – o francês parece estar sempre “em todas as partes do campo” do início ao fim da partida.

É preciso saber administrar

Inicialmente, o meio campista atribui seu jogo à parte mental, com a mesma relevância que a física.

“Claro que fico cansado. Durante uma partida, há períodos em que você é forte e outros em que você é mais fraco. Durante os momentos mais fracos, você tem que tentar se recuperar. Às vezes, você não se recupera, mas é uma questão de gestão do jogo”.

“Mesmo se você estiver cansado, às vezes, você só tem que ir em frente e fazer a diferença. Em particular, às vezes, para manter a pontuação como ela é. Portanto, às vezes você está cansado, mas é tudo uma questão de mentalidade”.

“Ao longo da temporada, junto com o clube e a equipe, você tenta administrar os horários dos jogos. Isto é, pensando na melhor maneira de treinar para garantir que estejamos prontos para os jogos. Às vezes você tem que estender os tempos de recuperação para evitar lesões e ser capaz de dar tudo de si em cada partida”.

Comparação com outros jogadores

Outros dois meio campistas franceses que passaram pelo Chelsea foram lembrados por Kanté como inspiração em seu jogo. Apesar disso, o atual camisa 7 dos Blues ressaltou que sempre buscou fazer seu próprio estilo dentro de campo.

“Ao crescer, treinadores ou colegas de equipe diziam que eu seria um jogador de sucesso. Eu era apenas alguém que assistia ao futebol. Eu assistia aos jogos que me interessavam, sem necessariamente me concentrar em jogadores em uma posição semelhante à minha”.

“Sempre que o intervalo internacional acontecia, eu obviamente assistia aos jogos da França, e assistia jogadores como Claude Makelélé ou Lassana Diarra, eu obviamente me inspirava neles”.

Aprendizados

Curiosamente, Kanté teve a oportunidade de aprender com os dois jogadores. Afinal, foi colega de equipe de Lassana Diarra na seleção e teve conversas com Claude Makélélé, que é treinador dos times de base no Chelsea.

“Conheci Lassana Diarra na primeira vez que fui convocada para a seleção francesa. Tive a sorte de jogar com ele e ver como ele era um grande jogador”.

“E Claude, que está conosco no Chelsea. Recebo principalmente as instruções do meu empresário, para organizar o time, para dar o melhor de nós para o time, mas é verdade que tive algumas conversas com Claude desde que cheguei ao Chelsea”.

“Ele estava aqui para me dar conselhos sobre meu jogo, e o impacto que posso ter sobre o jogo e sobre minha carreira, sobre o que posso trabalhar, o que posso melhorar, e o que posso ser. Poder falar com ele sobre isso é benéfico para mim porque ele conhece o cargo, conhece o clube, então seus conselhos sempre foram úteis para mim”.

Final da Champions League contra um amigo

Depois de viver uma temporada histórica com o Leicester City, Kanté e Riyad Mahrez foram trilhar novos caminhos por Chelsea e Manchester City.

Atualmente, os dois jogadores vivem a expectativa de disputar uma final de UEFA Champions League.

“Eu não sabia até onde podia ir, só queria me tornar profissional e fazer o meu melhor. Ter chegado aonde estou hoje com o Chelsea e ter a sorte de disputar uma final da Liga dos Campeões, tendo em mente tudo o que aconteceu nesse meio tempo, é incrível”.

“É claro que já falamos sobre isso, acho que ambos percebemos que é excepcional”. Foi preciso muito trabalho desde a Ligue 2 até agora, e muita perseverança em campo e nos treinos. Portanto, jogar uma partida como esta é fantástico”.

“Mas ambos queremos vencer, por isso não vamos ser amigáveis em campo. Espero que dê certo para mim, e ele espera que dê certo para ele”.

