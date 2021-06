Kanté sobre Bola de Ouro: “Seria uma honra ganhá-la, mas ainda é cedo para pensar nisso”

Antes de enfrentar a Bulgária em amistoso pela seleção francesa, N’golo Kanté participou de uma entrevista coletiva. De antemão, um dos temas abordados foi a premiação da Bola de Ouro desta temporada.

A princípio, o volante francês vencedor da UEFA Champions League é apontado por muitos como o grande merecedor do prêmio de Melhor do Mundo. Entretanto, quando questionado por jornalistas sobre essa condecoração, Kanté respondeu que reconhece essa possível conquista.

Porém, o francês acredita que avaliar o desempenho do “Melhor” em apenas seis meses é insuficiente. “É uma grande recompensa individual. Vejo como um resultado de boas temporadas, de jogadores e seus companheiros de equipe. Mas esse não é o objetivo que corro atrás”, afirmou.

“Acredito que ainda seja muito cedo para falar nisso. Ainda há muitos torneios e partidas nos próximos seis meses do ano e não é necessário dizer que mereço ser o vencedor”, disse.

Na mesma coletiva, o francês respondeu perguntas sobre seu contrato com o Chelsea. Em outras palavras, o volante quer expandir seu sucesso no clube. “Estou aqui há cinco anos e fui muito feliz. Espero ter outras boas temporadas no Chelsea”, destacou.

“O futuro não é algo que considero. Tenho mais dois anos de contrato e me sinto bem aqui.”

Por fim, pensando no momento atual, Kanté não foca na conquista da Bola de Ouro. Em resumo, para as próximas temporadas, o camisa 7 dos Blues deseja ter mais anos alegres com o Chelsea.

