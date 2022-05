Irmãos James podem fazer história pelo Chelsea neste fim de semana

Reece e Lauren James são grandes representações do que é o Chelsea. Os irmãos iniciaram sua caminhada no futebol em Cobham, ainda muito jovens. Muitos sabem a história de Reece, que passou pelas categorias de base e depois seguiu o caminho do empréstimo para, então, retornar aos Blues e, com o tempo, assumir protagonismo.

Lauren, por sua vez, seguiu um caminho um pouco diferente – porém, no fim das contas, retornou para casa. Depois de deixar as categorias de base do Chelsea, foi para um dos rivais do norte de Londres. No Arsenal, seguiu seu desenvolvimento e, eventualmente, figurou em cinco partidas com o time principal. Enfim, foi transferida para o Manchester United, clube onde ficou de 2018 até 2021. Até que, na última janela de verão, Lauren retornou à capital inglesa para vestir a camisa de seu clube de infância.

Em uma temporada de altos e baixos tanto para os comandados de Thomas Tuchel como para as comandadas de Emma Hayes, no próximo fim de semana (dias 14 e 15), o Chelsea e os irmãos James podem realizar algo especial e inédito. Em primeiro lugar, pode representar duas conquistas seguidas da mesma competição – a Copa da Inglaterra – para o clube em um mesmo fim de semana. Mais ainda, caso os Blues e as Blues saiam vitoriosos de seus confrontos, Reece e Lauren podem ser os primeiros irmãos a ganhar a Copa em uma mesma temporada.

Oportunidade de fazer história

Em entrevista ao setorista Adam Newson, os irmãos relembraram sobre nunca perder uma final na qual os Blues estivessem envolvidos. Ainda mais porque, enquanto mais novos, o clube viveu grandes momentos e conquistou muitos títulos. Além de realizar feitos inéditos – tanto em relação aos campeonatos em que participaram como aqueles que marcaram o Chelsea.

Agora, Reece e seus companheiros enfrentarão o Liverpool no sábado (14) às 14h (horário de Brasília) em Wembley enquanto Lauren e as Blues enfrentarão o Manchester City no domingo (15) às 10h30 no mesmo estádio. Em outras palavras, em menos de 24 horas, os irmãos estarão com suas respectivas equipes buscando conquistar o mesmo título e deixar seu nome na história.

Vale lembrar que o Chelsea Women é o atual campeão da competição. Por outro lado, a equipe masculina vêm de dois vice-campeonatos. Mesmo assim, a conquista terá um gosto especial para ambos os times e poderá significar um fim de temporada inesquecível – em especial por conta de tudo que se passou durante a temporada:

“Seria incrível fazer parte deste pedaço da história. Nós dois estamos esperando por isso. Nossa ambição é ganhar troféus. Eu estarei apoiando ela e ela estará me apoiando“, disse o camisa 24 sobre o grande fim de semana que ele e a irmã terão pela frente.

“Esta será uma grande ocasião em Wembley [o jogo da equipe masculina]. Mas eu tenho que olhar para ela como um outro jogo. Mas, sim, será um momento especial se nós ganharmos“, disse Lauren na sequência.

Momentos diferentes, mesmo desejo

Em sua primeira temporada de volta em azul, Lauren já conquistou um título de campeonato nacional e uma FA Cup – por conta do atraso no calendário da temporada 2020/21, a última final da Women’s FA Cup ocorreu já em 2021/22 com as Blues batendo o Arsenal por 3-0.

Por sua vez, Reece vai completar sua terceira temporada representando a equipe principal dos Blues. Sendo assim, esteve presente nas duas últimas finais nas quais o Chelsea foi derrotado por Arsenal e Leicester, respectivamente. Porém, o defensor também tem conquistas – e muito importantes: uma Liga dos Campeões, uma Super Copa da Europa e um Mundial de Clubes.

Lógico que para ambos ainda faltam conquistas importantes e vencer no fim de semana influencia diretamente nisso. Lauren disse ao football.london que seu pai, Nigel James, foi central para o desenvolvimento da mentalidade vencedora – tanto dela como do irmão:

“Ele teve um grande papel nos treinando junto aos clubes, nos guiando e nos dando uma base. Então, nós sempre estivemos focados“.

“Ele [Nigel] teve uma grande influência em onde estamos hoje – e tem orgulho de nós dois por representar o Chelsea. Representar o clube é um sentimento incrível. Nós dois trabalhamos muito duro, no futebol e longe dele para chegar até aqui. Não é por acaso“, completou Reece.

Lesões marcaram a temporada dos irmãos

Os camisas 24 e 19 das equipes masculina e feminina, respectivamente, tiveram problemas com lesões. Reece ficou ausente por um considerável tempo ao longo das campanhas, sobretudo no início de 2022. Por sua vez, a atacante do Chelsea Women chegou à Londres ainda se recuperando de lesão. Nesse sentido, Emma Hayes e sua equipe tiveram bastante cuidado com a recuperação. Por isso, Lauren apareceu pouco ao longo da temporada.

Porém, para o fim de semana, ambos estão saudáveis e, caso tudo se mantenha, deverão aparecer no plantel de Tuchel e Hayes. Reece, sem dúvidas, titular incontestável. Lauren, por outro lado, muito possivelmente deve começar no banco e pode figurar no campo ao longo da partida dando mais velocidade e força no ataque das Blues.

Inspirações perto e longe

Por conta do grande talento que a camisa 19 das Blues apresenta e a severidade da lesão que teve ainda quando jogadora do United, a comissão técnica teve muita cautela ao tratar da jovem. Para que ela se recuperasse completamente e que no futuro assuma o papel e o protagonismo que o clube espera dela. Nesse sentido, Lauren comentou sobre sua temporada e sobre o apoio do time nos momentos de dificuldade:

“Foi um início difícil. E desde que eu cheguei, eles estão tomando seu tempo comigo. Eles estão me fortalecendo para que eu não perca as esperanças“.

Reece, por sua vez, quando está saudável é peça indiscutível no esquema de Tuchel e no XI inicial. Versátil, tem jogado como zagueiro ou ala pelo lado direito. Acima de tudo dependendo dos jogadores disponíveis para a rodada. Logo, o defensor comentou sobre o privilégio de jogar ao lado de Thiago Silva e poder aprender com o brasileiro:

“Todos podem ver o que ele traz quando pisa em campo. Ele tem qualidade. É um bom profissional e uma boa pessoa, e não estaria jogando aos 37 anos, no mais alto nível, se não fosse. Ele é uma pessoa incrível, um grande líder e jogador“.

“Isso ajuda muito e sua experiência ajuda muito. Ele faz parte do jogo há muito tempo e já jogou muitos bons jogos – e provavelmente jogos ruins também. E isso ajuda“, terminou James.

Da mesma forma, o camisa 24 tem em Cristiano Ronaldo um grande exemplo:

“A forma como ele conduz a si mesmo, ele é um exemplo dentro e fora de campo. Ele só quer o melhor para si e para sua carreira e por isso é um dos melhores do mundo mesmo já tendo 30 e muitos anos“.

O futuro é agora

Mesmo com 23 anos, Reece James se consolidou como um dos melhores laterais do futebol mundial. Com certeza, sua presença e participação constante no ataque e na defesa dos Blues será vital para que os comandados de Tuchel tenham ainda mais chances de vencer a Copa.

Lauren apresenta uma imposição física muito parecida com a do irmão, mas, lógico, que por ser atacante tem um jogo ofensivo muito mais evidente e forte. A camisa 19 do time de Emma Hayes atuou pouco na temporada, mas quando foi chamada pela treinadora, entrou e fez a diferença. Por isso, pode ser uma arma para enfrentar o Manchester City, oxigenando o time e favorecendo arrancadas em velocidade. Não apenas pelas laterais, mas também visando o centro do campo junto à Sam Kerr e Pernille Harder.

Enfim, um grande fim de semana para o Chelsea Football Clube e para a família James se aproxima. Mais uma vez vale lembrar:

Sábado (14) às 12h45 em Wembley: Liverpool x Chelsea

Domingo (15) às 10h30 em Wembley: Chelsea Women x Manchester City Women

Sem dúvidas, se o domingo acabar com ambos campeões, Cobham e a casa da família James ficarão pequenas para tantas comemorações.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp