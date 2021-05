Frank Lampard dá importante entrevista sobre passagem no Chelsea

No aniversário da conquista da Champions League do Chelsea (19/05), o jornal inglês Daily Mail publicou uma entrevista concedida por Frank Lampard ao jornalista Jamie Redknapp.

O eterno ídolo do Chelsea, falou sobre sua passagem como treinador, o que espera para o futuro e o reconhecimento como integrante do Hall da Fama pela Premier League.

Gestão ao lado dos jovens

Quando foi contratado, Frank Lampard teve o desafio de arrumar o time depois da saída de Eden Hazard – principal jogador – e com a punição de não poder contratar novos jogadores.

A estratégia adotada foi reforçar a equipe com jovens jogadores da base e assim, renovar o elenco com atletas ‘da casa’.

“As pessoas dizem: “Você tinha que usá-los”. Isso não é verdade. Aqueles garotos me obrigaram a usá-los. Às vezes você está colocando o Mount à frente de um Mateo Kovacic ou N’Golo Kante, ou Tammy Abraham à frente de um Olivier Giroud ou Michy Batshuayi.”

“As escolhas estavam lá para eu fazer, mas os rapazes me obrigaram a colocá-los. O trabalho que Neil Bath e Jim Fraser colocaram nessa academia nos últimos 20 anos é incrível. Já vimos jogadores jogando brilhantemente nas finais da Youth FA Cup, e não chegarem à primeira equipe. Eu queria ver o que podíamos obter da academia”.

“Tenho certeza de que ele teria conseguido [chegar ao time principal mesmo se Lampard não fosse o treinador]. Mason é diferente. Não é apenas talento – é ética de trabalho e desejo. Ele é um garoto forte”.

“Ele jogou mais de 50 jogos na última temporada e realmente acelerou sua melhora, o que o viu se tornar um dos melhores jogadores da Premier League”.

“Teria sido fácil para mim enviar Mason por empréstimo. Esse caminho pode funcionar. Mas eu decidi que Mason precisava de apoio e estava pronto para jogar no nível mais alto”.

Idolatria em cheque? De jeito nenhum!

Em todas as oportunidades que apareceram, a torcida dos Blues fez questão de cantar o nome de Lampard depois da demissão do treinador. A intenção de reconhecer tudo o que a lenda fez pelo time também é demonstrada nas ruas, segundo o próprio Frank.

Além disso, mesmo sem a oportunidade de se despedir presencialmente, Frank Lampard recebeu mensagens dos jogadores que foram gerenciados por ele durante o tempo em que estiveram juntos no Chelsea.

“No momento em que a notícia saiu, havia 10 fotógrafos cercando a estrada de onde moro, por isso não foi o mais fácil sair de casa. Mas eu recebi mensagens incríveis de alguns dos maiores nomes do futebol e mensagens emocionadas de alguns dos jogadores”.

“Lembro-me de ler a de Reece James. Reece não é um homem de muitas palavras, mas ele escreveu a mensagem mais incrível. Eu moro perto do estádio. Durante a primeira semana, mantive minha cabeça baixa, ficando em casa, passando tempo com a família”.

“Mas assim que saí, havia torcedores do Chelsea nas ruas que me deram uma verdadeira dimensão de como eles estavam comigo”.

Carinho de Abramovich

Ídolo do Chelsea, Frank Lampard foi exceção ao ser demitido. O dono do clube, Roman Abramovich, soltou uma declaração mostrando o respeito que tem e a dificuldade de tomar a decisão de encerrar o trabalho do treinador no clube.

“Eu adorei isso. Nunca pude sentar aqui e dizer que não tenho nada além de apreço pelo que ele fez por minha carreira. Fiquei desapontado porque senti que podíamos mudar as coisas. Eu vi jogos surgindo como oportunidades para ganhar pontos”.

“Seu orgulho é um sucesso. Não há dúvidas sobre isso. Isso é humano. Mas com a reflexão, teria sido absolutamente ingênuo pensar que seria diferente para mim mesmo do que tinha sido para os treinadores no passado”.

“A história diz que o Chelsea faz mudanças e, às vezes, eles têm verdadeiro sucesso por trás disso. Nunca foi para mim ir contra o modelo deles. Tenho total apreço por Roman pela oportunidade. Eu só posso olhar para frente”.

Vida pós demissão

Depois de sair do Chelsea, Frank Lampard não se pronunciou muito. Segundo o ex-treinador dos Blues, este momento serviu, principalmente, para passar um tempo maior em família e refletir para buscar evolução.

“Meu filho, Freddie, nasceu há dois meses. Eu pude desfrutar disso e estar em casa com minhas filhas. Certamente, uma carreira gerencial significa muito mais sacrifício do que como jogador. Por exemplo, Patricia nasceu quando eu era treinador no Derby e eu estava mergulhado em meu trabalho. Estar lá desta vez tem sido o grande ponto positivo”.

“O outro positivo é a reflexão. Nos últimos meses, falei com alguns dos principais dirigentes. Todos eles, antes de tudo, disseram: “Você não é um treinador até ser demitido”. Foi um sucesso, mas depois comecei o processo de reflexão. Eu não queria ficar sentado em casa e jogar a culpa em outro lugar. Foi mais: ‘O que posso fazer melhor?‘”.

“Roy Hodgson foi incrível. Falei com Roy uma semana depois de sair de Chelsea e ele me deu alguns dos melhores conselhos calmos e coletados. Estou sempre disposto a ouvir estes treinadores”.

E o futuro?

Ex-jogador de futebol e atual treinador. O desejo de Frank Lampard é ter sucesso treinando grandes equipes.

“O que eu acordo pensando todos os dias é: “Quero trabalhar de novo”. Adoro a ideia de tentar melhorar os indivíduos ou um esquadrão. Eu me tornei viciado nisso. No minuto em que entrei no Derby até este minuto agora, é algo que me sinto compelido a fazer”.

“Eu não sei e não vejo isso agora [voltar a treinar o Chelsea]. Isso está muito longe. Eu quero administrar um clube enorme novamente e quero administrá-lo com sucesso. Todos sabem como me sinto em relação ao Chelsea e isso nunca vai mudar. Mas pode haver outras oportunidades ao longo do caminho, outro caminho, então veremos”.

Hall da Fama

Reconhecido pela Premier League como um dos maiores de todos os tempos, Frank explicou como foi o caminho para chegar até lá, e reconheceu a importância dos treinadores que teve no processo.

“Sem esse primeiro passo, eu não teria chegado nem perto deste Hall da Fama. Tenho um enorme agradecimento a Harry Redknapp por isso, e a Claudio Ranieri por me levar ao Chelsea. Pagar 11 milhões de libras por uma criança no West Ham foi um grande negócio.”

“Eu não era uma sensação de adolescente, então Ranieri colocou seu pescoço em risco. Eu não derrubei a casa no primeiro ano em Chelsea. O verdadeiro momento foi no final daquela primeira temporada”.

“Meu segundo ano foi melhor, depois o terceiro ano – o primeiro ano de Roman – marquei 15 gols. Tanta coisa do futebol é o timing. De repente Roman aterrissa seu helicóptero em Harlington e muda nosso mundo”.

O lendário Frank Lampard ainda deu uma dica para os jovens que desejam chegar ao Hall da Fama no futuro.

“Só o que você se dedica acontece – ouvi isso o tempo todo enquanto crescia. Os John Terrys, os Didier Drogbas, todos eles tinham uma incrível ética de trabalho nos bastidores que você não via. Você pode se divertir. Isso é importante. Mas você tem que dar tudo de si”.

