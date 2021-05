Frank Lampard está no Hall da Fama da Premier League

A enorme carreira de Frank Lampard ganhou mais um importante reconhecimento. O lendário meio campista dos Blues se juntou a outros quatro jogadores no Hall da Fama do campeonato inglês.

Os números de uma lenda

O maior artilheiro da história do Chelsea marcou 211 gols com a camisa azul. Considerando apenas a Premier League, foram 177 – 147 pelos Blues. Com isso, Frank Lampard é o quinto maior artilheiro da história da competição, o maior entre os meio campistas.

Considerando passes para gols, Lampard é o quarto maior. Foram 102 assistências na competição.

Além disso, o lendário Frank Lampard detém o recorde de mais aparições consecutivas entre os jogadores de linha. Entre 2001 e 2005, o meio campista jogou todas as 164 partidas de liga.

Foram três títulos de Premier League, em 2005, 2006 e 2010. Em sua primeira campanha de título, Frank Lampard foi escolhido como o melhor jogador da competição na temporada.

Palavras do clube

O Chelsea parabenizou o jogador pelo merecido espaço entre os maiores da história da competição.

“A dedicação e o desejo de melhorar de Lampard o ajudou a se tornar um dos maiores meio-campistas de todos os tempos, com admiradores em todo o mundo.

Suas façanhas como marcador de gols abriram um caminho para os jogadores naquela parte do campo, mas havia muito mais em seu jogo do que simplesmente colocar a bola na rede. Ele criou chances, ganhou divididas, cobrou bolas paradas e analisou o jogo de tal forma que estava regularmente um passo à frente de todos os outros em campo.

Parabéns, Frank!”

Lista seleta

A lenda do Chelsea foi o quinto jogador selecionado para o Hall da Fama da Premier League. Até então, a lista tem:

Alan Shearer

Thierry Henry

Eric Cantona

Roy Keane

Frank Lampard

