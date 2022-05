Em coletiva, Tuchel diz o que espera da final contra o Liverpool

O Chelsea enfrenta o Liverpool neste sábado às 12h45 (horário de Brasília) pela final da FA Cup. O técnico Thomas Tuchel, em coletiva disponível no site oficial do clube, falou sobre as suas expectativas a respeito da partida decisiva. Vale ressaltar que o Chelsea busca seu nono título na competição.

Tuchel afirmou que espera mais uma partida equilibrada entre as equipes nesse que será o quarto confronto da temporada.

“Qualquer outra coisa iria me surpreender. Começou com nossa vitória em Anfield na temporada passada e no começo dessa com um empate lá, depois um empate em Stamford Bridge e por fim um empate em 120 minutos e cerca de 20 pênaltis”.

“Partidas muito equilibradas, muito intensas e sempre precisamos estar no nosso mais alto nível para competir. Mas encontramos isso nas partidas e não espero coisas muito diferentes deles ou de nós. Então teremos jogo amanhã, é uma grande final, uma grande competição e queremos ter precisão”.

Chance de primeira conquista nacional

Apesar de já ter conquistado três títulos internacionais pelo clube, essa é a oportunidade de Tuchel conquistar seu primeiro troféu doméstico pelo Chelsea. Não apenas do treinador, mas de muitos jogadores no elenco.

“Já é uma grande conquista estar nessas finais e infelizmente tem que haver um perdedor. É uma energia especial, uma atmosfera especial, um momento que você precisa aproveitar e claro que é necessário um pouco de sorte para ficar com o troféu. Sabemos disso mas nos sentiremos preparados e a atmosfera é boa, o momento é bom após nossa reação em Leeds”.

“Temos a chance de vencer algo domesticamente amanhã. Disputamos uma final de Carabao Cup, vencemos troféus europeus e o Mundial de Clubes. Muitos times por aí tiveram uma temporada pior que a nossa”, concluiu.

Tuchel também confirmou que, em razão das sanções impostas pelo governo, o clube não foi capaz de comprar ingressos para jogadores da base e suas famílias para a final, como é costume. Assim, o elenco e a comissão técnica decidiram comprar os ingressos com o próprio dinheiro:

“Quisemos fazer isso. É uma grande competição e somos um só clube. Normalmente o clube compraria esses ingressos para distribuí-los entre jogadores da base e suas famílias. Então intervimos e compramos os ingressos“.

Caminho à final e possíveis retornos

Para chegar à final da FA Cup, o Chelsea passou por outras cinco equipes. Entrando na terceira fase, os Blues derrotaram o Chesterfield por 5-1. Em seguida, eliminaram o Plymouth Argyle após vitória por 2-1 em jogo apertado. Nas oitavas, o clube eliminou o Luton Town, vencendo por 3-2 e na sequência bateram o Middlesbrough por 2-0. Por fim, na semifinal, já em Wembley, a equipe venceu o Crystal Palace por 2-0.

Enfim, Tuchel comentou sobre a situação de Mateo Kovacic e N’Golo Kante. O técnico afirmou que a condição do croata vai ser avaliada e disse que chega a ser surpreendente que ele tenha chances de atuar na partida. Em relação ao francês, que perdeu as últimas três partidas, o treinador relatou que ele já chegou a treinar e espera que possa atuar sem problemas. “É o momento de correr riscos“, finalizou.

