Como joga: o Liverpool é o adversário dos Blues na final da FA Cup neste sábado

O final de semana é marcado pela final da FA Cup e o Chelsea Brasil traz mais um “Como Joga”, escrito por Pedro Bueno. Em síntese, nosso colaborador apresenta o rival da rodada, seus pontos fortes e fracos. Por fim, o texto serve como “esquenta” para a decisão da mais tradicional competição do futebol inglês.

A última chance do Chelsea terminar a temporada comemorando é esta. Após ser desclassificado na Champions League nas quartas de final, perder a final da EFL Cup e ver o terceiro lugar como melhor lugar possível na Premier League, o clube londrino sabe da importância de vencer a FA Cup.

Além de ser a terceira taça da temporada – os Blues já venceram a Supercopa da Europa e o Mundial de Clubes -, a conquista da Copa da Inglaterra aliviaria um pouco a pressão para a próxima temporada, a qual contará com uma nova gestão. Da mesma forma, quebraria a sequência de vice-campeonatos na copa, uma vez que, nas últimas duas temporadas, o Chelsea perdeu o título para Arsenal e Leicester.

Logo, para ser campeão, o time de Thomas Tuchel deve vencer o algoz da final da EFL Cup. Neste sábado (14) às 12h45, o Chelsea enfrenta o Liverpool em Wembley, na grande final da FA Cup de 2021/22. A partida terá transmissão da ESPN e Star+. Sem mais delongas, chegamos a mais um Como Joga e a partir de agora você vai conferir estatísticas, curiosidades e como joga a equipe rival!

O adversário que sonha com tudo

Ainda existe uma equipe no mundo que sonha conquistar todos os títulos possíveis na temporada e o Chelsea é quem tem a chance de colocar um ponto final neste desejo. Em outas palavras, o Liverpool tem chances de conquistar as quatro competições que disputou ao longo da temporada. Inclusive, já levou a Copa da Liga ainda em fevereiro – como dito anteriormente.

Agora, para seguir sonhando com a possibilidade de levar quatro troféus, deve sobrar nesta reta final. Sendo assim, as decisões dos Reds começam neste sábado, frente aos Blues, em Wembley. A primeira das decisões que o clube de Merseyside terá nos próximos 15 dias.

Após enfrentar a decisão do fim de semana, a atenção da equipe se voltará para o Southampton. Isso porque apenas a vitória importa para não deixar o Manchester City vencer a Premier League antecipadamente. Na última rodada, o o time de Jürgen Klopp ainda duela com o Wolverhampton e precisa de uma enorme remontada para conquistar a Premier League.

Seis dias depois do fim do campeonato inglês, ou seja 28 de maio, o Liverpool enfrenta o Real Madrid na final da UEFA Champions League em Paris. Portanto, o jogo de sábado marcará o início da sua intensa sequência de finais. Até por este sonho de conquistar tudo, Klopp optou por poupar Mohamed Salah na última partida – jogou apenas 18 minutos -, deixando claro que essas decisões são cruciais.

Por outro lado, o Liverpool não contará com Fabinho, que se lesionou na partida contra o Aston Villa no último dia 10. No entanto, é certo que os Reds darão a vida nesta final, mesmo com outros jogos importantes na sequência e, sobretudo, com uma decisão de Liga dos Campeões a poucos dias.

O caminho até a final

Para chegar à final da Copa da Inglaterra, o Liverpool teve uma caminhada perfeita, sem nenhuma surpresa e com 100% de aproveitamento.

A equipe enfrentou o Shrewsbury Town, clube da terceira divisão inglesa, na terceira fase e venceu por 4 a 1. Na rodada seguinte, o time derrotou o Cardiff City por 3 a 1 e se classificou para as oitavas, onde bateu o Norwich City por 2 a 1.

Já nas quartas de final, o adversário foi o tradicional Nottingham Forest e a vitória por 1 a 0 colocou os Reds de volta ao Wembley. Com isso, na semifinal, o Liverpool duelou com o Manchester City e venceu o rival por 3 a 2, se classificando para a decisão.

A grande curiosidade desta caminhada perfeita do Liverpool é que Takumi Minamino é o artilheiro da equipe. O japonês é reserva da equipe de Klopp e isso deixa claro quão importante foi o torneio, principalmente no início, para rodar o elenco.

Histórico do confronto

A final da FA Cup será o 191º confronto entre Chelsea e Liverpool e, mesmo saindo atrás na visão histórica, o time de Londres pode se apegar à invencibilidade recente.

Na história, os Reds possuem uma vantagem considerável. Em 190 partidas, a equipe vermelha venceu 80 jogos, houve 45 empates e o Chelsea saiu de campo com a vitória em 65 oportunidades.

No entanto, o momento é favorável à equipe de Thomas Tuchel: a equipe londrina não perde para o rival há quase dois anos e são quatro jogos invictos. Neste intervalo, o Chelsea venceu uma vez – por 1 a 0, em 2021 – e ocorreram três empates nesta temporada.

No primeiro turno da Premier League, em 28 de agosto, os clubes empataram por 1 a 1. No turno seguinte, já em janeiro de 2022, houve um novo empate, mas agora por 2 a 2. Já no último confronto, as equipes não saíram do 0 a 0. Dessa forma, o Liverpool foi campeão da EFL Cup porque venceu por 11 a 10 nos pênaltis, após Kepa isolar a sua cobrança.

Por outro lado, vale lembrar, também, que o último encontro das equipes na final da FA Cup terminou com os Blues levantando a taça. Ramires e Drogba balançaram as redes para garantir o título aos londrinos, a partida terminou em 2 a 1 com o gol do Liverpool sendo marcado por Andy Carroll. Relembre:

Como joga?

Não faltariam adjetivos para a equipe de Jürgen Klopp. Mesmo sem ter erguido uma grande taça na temporada, o Liverpool é, sem dúvidas, uma das melhores equipes de 2021/22.

Para alguns, trata-se do time mais agradável dentro de campo no ano e o Chelsea terá uma enorme dificuldade para derrotar o rival, ainda mais levando em consideração que a equipe inglesa perdeu apenas um jogo em 2022. E é importante destacar que o clube se classificou nesta partida – contra a Inter, na Champions -, ou seja, foi uma derrota até positiva pelo contexto.

O aproveitamento e a possibilidade de ser campeão de todas as competições deixam claro quão longe foi a equipe de Klopp. E a intensidade é a característica principal. O Liverpool faz questão de se impor em campo e tentará deixar o Chelsea bem incomodado, desde os minutos iniciais, além de exercer uma pressão em todo o campo.

Obviamente, esta pressão constante faz com que o time se canse rápido, mas a organização tática do técnico alemão, em um 4-3-3 com várias rotações, permite que os jogadores dosem o cansaço, a fim de apresentar intensidade durante todo o jogo. E, infelizmente para os rivais, isso está dando certo em 2021/22.

No entanto, vale um último destaque: o Liverpool passa longe da condição física perfeita e isso é uma boa notícia para o Chelsea.

Os jogadores

O Liverpool tem uma das escalações mais completas do futebol mundial, visto que possui boas opções em todos os setores. No gol, Alisson vive uma boa temporada depois de ir mal em 2020/21. Na defesa, por sua vez, Virgil Van Dijk retornou ao alto nível e se entrosou com um companheiro mais jovem: Ibrahima Konaté. O camisa 5 dos Reds até disputa a posição com Joël Matip, mas o francês de 22 anos fez ótimas atuações nos últimos meses e deve ser titular.

Já nas alas, o Liverpool possui uma das duplas de laterais mais influentes e participativas do futebol mundial. A título de exemplo, Trent Alexander-Arnold e Andrew Robertson deram 22 assistências na Premier League, estando em segundo e terceiro no ranking de garçons. Logo, o Chelsea deve ter atenção no avanço deles, assim como buscar usar os espaços deixados nas laterais quando Arnold e Robertson descem ao ataque.

No meio, o Liverpool tem uma grande baixa. Já está confirmado que Fabinho está fora do jogo e fará falta, visto que o brasileiro é titular absoluto e crucial na saída de jogo. Com isso, a expectativa é que Henderson assuma a sua função, tendo a seu lado Naby Keita e Thiago Alcântara, em um meio-campo bem passador.

Por fim, para o ataque, o Liverpool fez a contratação mais certeira do mercado de janeiro: Luis Díaz. O colombiano chegou, vestiu a camisa, contribuiu com gols e assistências e, portanto, assumiu a titularidade sem levantar dúvidas. Por causa da chegada do colombiano, Sadio Mané está jogando mais centralizado enquanto Mohamed Salah, mesmo não vivendo a sua melhor fase, segue sendo crucial pela direita e buscará mais um gol contra o seu ex-time.

A escalação

Portanto, com a ausência de Fabinho, Jürgen Klopp deve escalar o Liverpool com Alisson; Alexander-Arnold, Konaté (Matip), Van Dijk e Robertson; Keita, Henderson e Thiago; Salah, Mané e Díaz.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp