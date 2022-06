Datas importantes para o Chelsea nesta intertemporada

Com a temporada 2021/22 oficialmente terminada, o foco do Chelsea já se voltou para a próxima temporada. Sobretudo por representar, literalmente, e em quase todos os sentidos, um novo começo para o clube. Sendo assim, os Blues já divulgaram datas importantes do período intertemporada.

Abertura da janela de transferências

Com nomes importantes deixando o clube, ao que tudo indica, a movimentação do Chelsea no mercado de verão será intensa. Nesta quinta (2), os Blues oficialmente disseram adeus a Antonio Rüdiger que, como já se sabia, vai para o Real Madrid. Andreas Christensen é outro que, com certeza, deixará Londres – e tem grandes chances de também ir para a Espanha.

Enfim, a janela abrirá na próxima sexta-feira (10) e fechará apenas no dia 1º de setembro. Além das muitas especulações no time de Thomas Tuchel como as chegadas de Jules Koundé e Ousmane Dembélé, alguns nomes estão sendo ventilados para integrar o elenco de Emma Hayes como é o caso das defensoras Kadeisha Buchanan e Eve Perisset.

Calendário de temporada

De pronto, não será possível saber o cronograma completo da temporada, sobretudo, por conta das copas nacionais. Porém, ainda na intertemporada e no início da temporada 2022/23, muitas datas importantes estarão confirmadas.

Sendo assim, em relação a Premier League, as datas das partidas da competição serão divulgadas no dia 16 de junho. O campeonato inglês começará no fim de semana dos dias 6 e 7 de agosto. Na 16ª rodada, que acontecerá no fim de semana dos dias 12 e 13 de novembro, haverá uma pausa por conta da Copa do Mundo. Logo, a liga só voltará no Boxing Day (rodada nos dias seguintes ao Natal).

A FA Women’s Super League começará no fim de semana dos dias 3 e 4 de setembro. Mas as datas de divulgação do calendário ainda não foram divulgadas. Por fim, sobre as competições da base, a Premier League ainda não divulgou informações.

Sorteios da Champions League

Tanto a equipe masculina como a feminina e a sub-19 do Chelsea entrarão na competição europeia na fase de grupos. Os sorteios da Champions League e da Youth League acontecerão no mesmo dia: 25 de agosto. Da mesma forma, ambas as competições abrirão nos mesmos dias, com o Chelsea podendo estrear dia 6 ou dia 7 de setembro.

Por sua vez, o sorteio da Women’s Champions League acontecerá no dia 3 de outubro e a equipe de Emma Hayes fará sua estreia dia 19 ou 20 do mesmo mês.

Torneio de pré-temporada

Thomas Tuchel e seus comandados participação de uma série de amistosos nos Estados Unidos durante o mês de julho. Sendo assim, o primeiro dos jogos acontecerá no dia 16 (sábado) contra o Club América em Las Vegas.

Em seguida, o Chelsea vai para a Carolina do Norte enfrentar o Charlotte FC no dia 20 (quarta-feira). Por fim, os Blues rumam a Orlando onde enfrentarão o Arsenal no dia 23 (sábado).

Euro Feminina

Enquanto as competições continentais masculinas aconteceram em 2021, as femininas acontecerão em julho deste ano. Durante o mês de junho, muitas jogadoras dos Blues estarão junto a suas Seleções para realizar amistosos de preparação para a Euro Copa Feminina que começará no dia 6 de julho.

A expectativa é que muitas comandadas de Hayes figurem nas listas finais das suas Seleções para participar da competição europeia – que acontecerá na Inglaterra. Enfim, a Euro terminará no dia 31 de julho, com a final sendo disputada em Wembley.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp