Tuchel fala sobre semana decisiva para o Chelsea

Com o fim da temporada da Premier League, os Blues terão pela frente cinco dias de preparação para a grande final da UEFA Champions League. Na manhã desta segunda-feira, o técnico Thomas Tuchel participou da coletiva que marcou o início da semana de trabalhos para a final.

Enquanto falava com a imprensa, ele ressaltou suas expectativas em relação ao jogo, bem como destacou a importância da final para o Chelsea.

“Jogaremos pela Copa”

Desde que chegou a Londres, Thomas Tuchel conseguiu mudar a situação na qual estava o clube. Terminando a temporada no Top4, a vaga para a próxima Champions League já está garantida e o treinador acredita que isso seja importante para tirar um pouco da pressão que a final representa.

“É um grande objetivo que alcançamos, era nosso principal objetivo. Nós produzimos resultados que nos colocaram numa posição em que, mesmo com uma derrota, conseguimos nos manter entre os quatro. Agora, esse grande mix de sentimentos precisa ser assimilado. E hoje é o dia para isso. Amanhã teremos um dia de folga e a partir de quarta-feira estaremos 100% focados na partida de sábado. É tudo sobre a final agora.”

O técnico alemão é o primeiro treinador a atingir a final em dois anos seguidos com clubes diferentes. Apesar de ter sido derrotado na decisão passada, o treinador alemão acredita que a experiência foi crucial para seu crescimento enquanto técnico e, acima de tudo, para ajudar na preparação do Chelsea para sábado.

“Sabemos que tudo pode acontecer em uma final. A sorte e a mentalidade são grandes partes nisso. Quem consegue lidar melhor com a pressão e com os pequenos detalhes. Quem consegue pressionar melhor, tendo um início de partida melhor e então se adaptar constantemente ao que acontece. Isso é muito importante.

As vitórias contra o City nos ajudaram com a união, com o crescimento e com a confiança. O Manchester City é a referência, eles são os campeões e nós somos os caras que querem alcança-los e queremos diminuir as disparidades. Somos os caras que vão desafia-los e isso é o que vamos fazer em Porto.”

Atualizações sobre as condições de N’Golo Kanté e Édouard Mendy para a final

Antes do fim do primeiro tempo do jogo contra o Leicester, na última terça-feira (18), Kanté foi substituído por conta de um desconforto muscular. O camisa 7 do Chelsea também ficou de fora da derrota para o Aston Villa no último domingo (23). Já o goleiro Mendy não voltou para o segundo tempo do jogo contra os Villans, após se chocar com a trave no lance do primeiro gol dos adversários.

Então, durante a conferência de imprensa desta segunda, diante da semana decisiva para o Chelsea o treinador dos Blues falou sobre a situação de ambos os jogadores e se mostrou confiante quanto a recuperação dos dois para a grande final de sábado.

“A situação de N’Golo não mudou, no sentido de que ainda estamos esperando. Mas parece que está tudo bem e que ele poderá retornar aos treinamentos na quarta-feira.

Quanto ao Edou, ainda temos esperança de que ele se junte ao grupo na quarta-feira. Ele teve uma grande melhora em relação às dores decorrentes da lesão. O que é bom claro, mas ainda teremos que esperar por mais confirmações ao longo da semana.”

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp