Tuchel espera um Liverpool diferente neste sábado

Nesta sexta-feira (27), Thomas Tuchel concedeu entrevista coletiva na véspera do jogo contra o Liverpool. A partida válida pela 3ª rodada da Premier League, está marcada para este sábado (28), às 13h30 (horário de Brasília), e será disputada em Anfield Road. Confira as principais falas do treinador alemão dos Blues:

O retorno de Van Dijk e a presença da torcida adversária

“O Liverpool será um adversário diferente daquele que enfrentamos há cinco meses. O Liverpool com o [Virgil] Van Dijk é um, e sem ele, é outro. Não é apenas pela sua capacidade individual , mas também com sua facilidade em fazer com que todos ao seu redor se sintam mais confortáveis ​​e mais fortes. Junto com o [Joel] Matip, é uma grande modificação em relação ao jogo do mês de março.

Além disso, os torcedores em Anfield também podem ser um grande fator. Não será tão fácil ouvir ou se comunicar com os nossos jogadores, antes disso, sem a presença dos fãs era muito mais fácil. Então é mais difícil escapar da pressão em situações difíceis”.

Presença do Romelu Lukaku

“Ele fez a primeira partida no último domingo e nos impressionou. De agora em diante vamos entrar nos detalhes, para nos adaptarmos e nos conectarmos cada vez melhor. Espero um teste difícil, amanhã, em Anfield, mas quando o contratamos sabíamos que ele era um jogador muito experiente e acostumado a lidar com grandes jogos.

Ele adora esse tipo de jogo e é por isso que espero o melhor dele. Não tenho certeza se ele já atingiu o nível máximo, talvez não porque ele tem apenas um jogo, mas espero que ele faça uma boa partida amanhã porque ele é um competidor e adora jogar esse tipo de jogo contra um oponente forte”.

Mercado de transferências

“Nós temos algumas ideias, estamos a tentando, mas nem todas as decisões são tomadas com base no nosso elenco. Há situações que conhecemos. Não precisamos de algo que me faça feliz, estou feliz com o elenco, confiantes de que somos competitivos, mas nossos olhos estão abertos.

[Kurt] Zouma não está junto do elenco por questões pessoais, mas não por causa de negociações. Para ser honesto, não sei aonde isso vai levar. Ele pode ficar ou ir embora.”

