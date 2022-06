Rumores apontam que o Chelsea Women fechou com duas defensoras

A temporada 2021/22 chegou ao fim e, consequentemente, começou o período de transferências. Da mesma forma, chegou ao fim a novela da compra do Chelsea, com um final feliz para o consórcio liderado por Todd Boehly. Assim, rumores de transferências envolvendo o clube já começaram a surgir.

Ao longo da última semana, os nomes da francesa Ève Périsset e da canadense Kadeisha Buchanan foram vinculados ao Chelsea, ambas sem contrato.

A janela de transferências até aqui: saídas e renovações

Antes mesmo da temporada se encerrar, o Chelsea Women anunciou a saída de três grandes jogadoras.

Ainda em abril, Jonna Andersson anunciou que iria retornar para a Suécia, país onde nasceu. Igualmente, Ji So-Yun também voltou para sua terra natal: a Coreia do Sul. Por fim, Drew Spence também saiu do clube, porém ainda não assinou com outro time. Todas as três não renovaram seus contratos.

Por outro lado, na última quarta-feira (01), o Chelsea anunciou duas renovações ao mesmo tempo. Tanto Maren Mjelde quanto Jess Carter tinham contrato até o final da temporada. No entanto, uma cláusula permitia ao clube estender o vínculo por mais um ano – o que foi feito para ambas.

As especulações

Ève Périsset

Primeiramente, o L’Équipe deu como certo a contratação de Périsset na última quarta-feira (01). De acordo com o jornal francês, a lateral deverá juntar-se às Blues nos próximos dias. Ex-Bordeaux, a jogadora de 27 anunciou que não irá renovar o contrato com o clube, estando livre no mercado.

Périsset começou sua carreira no Lyon, em 2012. Ela ficou no clube até 2016, quando mudou-se para o Paris Saint-Germain. Finalmente, em 2020, a lateral transferiu-se para o Bordeaux. Além disso, Périsset é constantemente convocada para a seleção francesa, por qual já participou da Euro de 2017 e da Copa do Mundo de 2019.

Kadeisha Buchanan

Além de Périsset, a também defensora Buchanan esteve envolvida em rumores com o Chelsea. De primeira, a informação veio da Sky Sports britânica. Mais tarde, no entanto, o Telegraph também noticiou as negociações. O agente da canadense disse que o clube escolhido ofereceu uma quantia nunca vista antes por uma defensora, mas não revelou o destino dela.

Em síntese, Buchanan tem 26 anos e jogava pelo Lyon desde 2017, após cinco anos jogando em clubes no Canadá. Em 2015, ela foi eleita a Melhor Jogadora Canadense do Ano, assim como a Melhor Jogadora Jovem da Copa do Mundo.

Nesse sentido, parece que dois nomes já estão encaminhados para reforçar o elenco de Emma Hayes – que mais uma vez, sem dúvidas, buscará o título continental. Mesmo com os rumores do momento, há grandes possibilidades de o Chelsea Women ganhar mais reforços nesta janela de verão.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp