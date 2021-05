Mason Mount: “A final da Champions League é diferente”

Dos treinamentos nos times juvenis em Cobham para a final da Champions League no Estádio do Dragão. Sem dúvidas, a história de Mason Mount no Chelsea é incrível e mais um capítulo dessa história será escrito neste sábado.

Estando no clube desde os seis anos de idade, Mount é peça fundamental para o time. Apesar da juventude, sua história no clube e sua liderança são reconhecidas e valorizadas por seus companheiros, bem como pela torcida.

O camisa 19, eleito o melhor jogador dos Blues da temporada, falou sobre a grande final e sobre a importância que a competição tem na sua vida.

Uma nova perspectiva

O jovem meia dos Blues relembrou seus tempos de ballboy, quando ajudava na reposição das bolas nos jogos. Naquela época, Mason teve a oportunidade de acompanhar de perto alguns jogos de Champions League.

Depois de alguns anos, Mason não está mais nas beiradas do campo, mas sim nos gramados de alguns dos estádios mais importantes da Europa. Agora, ele está prestes a fazer a partida mais importante de sua carreira até o momento.

“Lembro de ir para Stamford Bridge, quando ainda era criança, e assistir aos jogos da Champions League. Então, estar na capa do Champions Journal, hoje, é muito especial“.

“Jogar futebol, pelo Chelsea, no nível da Champions League. É um dos maiores objetivos“.

A final da Champions League é diferente da maioria dos jogos

Ao contrário do que muitos esperavam, o Chelsea chegou à final da competição europeia. Superando grandes favoritos como o Atlético de Madri e o Real Madri, bem como o fortíssimo Porto, logo após a equipe portuguesa eliminar uma das grandes favoritas: a Juventus.

Participando de quase todos os jogos da competição e sendo titular na maioria das oportunidades, Mount participou ativamente as partidas em que esteve em campo. Inclusive, marcou seu primeiro gol na Champions League no jogo de ida contra o Porto. Agora, o jovem inglês vive um momento mágico e está prestes a jogar a final mais importante para os clubes e jogadores eropeus.

“Não é todo dia que se participa essa final. É um jogo especial. Mas tentaremos tratar como mais um jogo de futebol. Jogar futebol é algo que faço a vida toda. Vai existir um nervosismo, é normal. Mas, que, então, possamos jogar em um alto nível. Que sabemos que somos capazes de atingir“.

“Estamos na final, então, sim, foi uma boa jornada do Chelsea até agora. Tomara que possamos terminar com o título, jogando futebol no nível que a Champions League exige. E que agora possamos fechar com a performance mais forte possível e vencer.”

