Kovacic, sobre a final: “No final é um jogo, precisamos dar o nosso melhor”

Mateo Kovacic retornou aos gramados na derrota do Chelsea para o Aston Villa no último domingo (23) e, apesar de nunca ter atuado em finais, o croata é tricampeão da Champions League. Durante a coletiva de imprensa desta segunda (24), Kovacic falou sobre exercer seu papel e também sobre suas expectativas para a grande final de sábado.

Uma temporada de altos e baixos

Além da pausa mais curta entre as temporadas, a temporada atual dos Blues foi turbulenta desde a adaptação de jogadores e várias lesões no elenco até a troca de treinadores. Diante disso, o camisa 17 do Chelsea destacou a importância do treinador Thomas Tuchel desde que chegou ao time.

“Desde o primeiro momento, nós sentimos uma grande conexão com ele. Como se ele estivesse aqui há dois anos. Então, tudo veio naturalmente. Nós recebemos bem seu estilo de jogo, entendemos uns aos outros e desde o dia que ele chegou, conseguimos fazer um bom resto de temporada. Estamos na final da Champions League, chegamos à final da FA Cup, Top4. É uma temporada boa, não perfeita porque precisamos ganhar um troféu, mas fizemos um bom trabalho”.

“Foi uma temporada longa e difícil, que está chegando ao fim e estamos um pouco cansados. Mas o que temos a fazer é descansar bem hoje e amanhã e nos preparar para um grande jogo, porque é o principal jogo para o futebol europeu e, com certeza, estaremos prontos para ele”.

Importância da final em um outro momento da carreira

Diferentemente de quando jogava pelo Real Madrid, Kovacic, hoje, é um dos mais experientes do elenco e entende como isso impacta seu papel no time. O camisa 17 do Chelsea também destacou a importância do espírito de equipe durante a temporada e, especialmente, para a final.

“Jogaremos um jogo difícil no sábado, mas no final o que importa é que o time vença. Não importa quem será a figura principal ou a estrela do jogo, a coisa mais importante é o time e mostramos que aqui no Chelsea somos uma família”.

“No final é um jogo, precisamos dar o nosso melhor, estar confiantes. Isso é o mais importante, mostrar nossa confiança dentro de campo. O City é um bom time, eles ganharam a Premier League este ano, tiveram uma ótima temporada. Talvez sejamos os azarões na final, mas é um jogo. Precisamos dar nosso melhor e jogar no mais alto nível”.

