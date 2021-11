FIFA The Best 2021: Confira os indicados do Chelsea

A FIFA divulgou nesta segunda-feira (22) os indicados ao prêmio FIFA The Best 2021. A premiação dará prêmios para o melhor jogador e a melhor jogadora da temporada. Além de haver prêmios para os melhores goleiros tanto no feminino como no masculino. Da mesma forma que o melhor técnico do masculino e do feminino também terão premiações próprias.

Nesse sentido, o Chelsea tem 10 indicados. Mais ainda, o clube está sendo representado em todas as categorias. Enfim, confira todos os indicados ao FIFA The Best 2021, a data da premiação e como votar.

Melhor jogador da FIFA

A lista para a premiação de melhor jogador conta com 11 nomes que atuaram no mais alto nível na última temporada, sendo eles:

Karim Benzema (França / Real Madrid)

Kevin De Bruyne (Bélgica / Manchester City FC)

Cristiano Ronaldo (Portugal / Juventus FC / Manchester United FC)

Erling Haaland (Noruega / BV Borussia 09 Dortmund)

Jorginho (Itália/ Chelsea FC)

N’Golo Kanté (França / Chelsea FC)

Robert Lewandowski (Polônia / FC Bayern München)

Kylian Mbappé (França / Paris Saint-Germain)

Lionel Messi (Argentina / FC Barcelona / Paris Saint-Germain)

Neymar (Brasil / Paris Saint-Germain)

Mohamed Salah (Egito / Liverpool FC)

Nesse sentido, são dois representantes do Blues na lista. Porém, após o anúncio da FIFA muitos torcedores e amantes do futebol questionaram a ausência de Romelu Lukaku entre os XI melhores do mundo da última temporada.

Pela Inter de Milão, na temporada passada, Lukaku foi vice-artilheiro da Serie A com 24 gols marcados. Além disso, foi o segundo jogador que mais deu assistências no campeonato italiano com 11 no total. Por outro lado, pela Seleção Belga, foi vice-artilheiro da Euro 2020. Fora os gols marcados na Nations League. Assim, a ausência do camisa 9 do Chelsea foi percebida e poderia significar mais um Blue sendo representado.

Indicados para melhor goleiro FIFA The Best 2021

O nome de Édouard Mendy não poderia passar despercebido. Ainda mais com os 25 clean sheets do senegalês na última temporada pelo Chelsea. Assim, além do goleiro dos Blues e da Seleção Senegalesa aparecem na lista:

Alisson Becker (Brasil / Liverpool FC)

Gianluigi Donnarumma (Itália / AC Milan / Paris Saint-Germain)

Manuel Neuer (Alemanha / FC Bayern München)

Kasper Schmeichel (Dinamarca / Leicester City FC)

Impacto imediato

A princípio, a carreira de Mendy como jogador profissional começou em 2011, no Cherbourg, da terceira divisão francesa. O goleiro revezava entre a titularidade e o banco, e quando finalmente conseguiu se firmar na posição, viu seu time ser rebaixado. Depois, passou pelo time B do Olympique Marseille e pelo Reims. Até chegar ao Rennes em 2019.

Enquanto isso, o Chelsea contratou Kepa Arrizabalaga para substituir Thibaut Courtois. Fazendo do espanhol o goleiro mais caro da história do futebol mundial. Todavia, Kepa ficou marcado por suas falhas recorrentes e pelo grande número de gols concedidos.

Diante da falta de confiança no camisa 1, Mendy surgiu como um grande nome dentro do Chelsea. Sendo indicado por ninguém menos que a lenda dos Blues Petr Cech. Desde que chegou ele se mostrou como um grande diferencial: em seus primeiros sete jogos como titular, sofreu apenas um gol.

De fato, ele chegou com moral no clube. Até então, Mendy vem sendo uma referência dentro do Chelsea. Suas defesas são categóricas e muitas vezes salvam o time de levar goleadas. O camisa 16 foi supremo e, por isso, muito se questionou sobre a ausência do nome dele na lista de indicados ao Bola de Ouro.

Enfim, vale lembrar que na última Liga dos Campeões, ele bateu recorde de jogos sem sofrer gols da competição. Foram nove clean sheets em 12 jogos dos Blues na campanha do bicampeonato europeu.

Jorginho figura em mais uma premiação

Jorginho segue nos holofotes após conquistar três títulos importantes e consecutivos. É possível dizer que nenhum jogador titular na Europa foi tão vitorioso quanto o ítalo-brasileiro na temporada 2020-21. Pelo Chelsea, na Liga dos Campeões, o camisa 5 assumiu a responsabilidade se tornando um dos pilares do time na última temporada.

Além disso, sua participação pela Euro 2020 foi espetacular para a seleção italiana. Principalmente, na vitória sobre a Inglaterra na final – apesar de ele perder um pênalti decisivo. Depois de ganhar o prêmio de melhor jogador da EUFA, Jorginho está entre os nomeados ao FIFA The Best e à Bola de Ouro.

Em síntese, Jorginho é um verdadeiro maestro. Sendo capaz de tomar decisões rápidas e apoiar diretamente a construção de jogadas. Da mesma forma, ele performa um bom trabalho defensivo, além de ajudar a equipe a manter o domínio de posse de bola. Seja no Chelsea ou pela seleção nacional.

Desse modo, pelo Chelsea, Jorginho foi jogador de linha com mais recuperações de bola, mais interceptações, mais desarmes e que mais fez bloqueios no time. Pela seleção italiana, o estilo de jogo se manteve. Nenhum jogador que esteve tanto tempo em campo, foi vital para seu clube e seleção e teve uma temporada tão vitoriosa quanto Jorginho.

Kanté desponta como um dos favoritos

Sendo destaque da campanha campeã do Chelsea na Liga dos Campeões, o meia também foi central nas boas atuações como titular em na Seleção Francesa. Como todo bom primeiro volante, ele é um dos pilares da defesa e um apoiador na coberturas aos laterais. Então, sua função varia de acordo com o jogo, sendo adaptável com o intuito de resolver os problemas que o jogo pede.

Em suma, boa parte do crescimento de Kanté teve uma função um tanto diferente, atuando num box-to-box. Ou seja, tendo mais liberdade para descer ao ataque – sem deixar sua função de volância, claro. Uma questão de interpretação de espaços e momentos do jogo: toda vez que o time precisa de superioridade, o camisa 7 se movimenta para ocupar o espaço e contribuir na jogada.

N´Golo Kanté foi o nome do jogo na final da Champions contra o Manchester City. Naquela ocasião, ele explorou o ponto de fraqueza na estratégia de Pep Guardiola: a solidão de Gundogan na marcação, visto que De Bruyne e Bernardo Silva nem sempre voltavam para fechar a área. Por fim, o que ele fez, foi explorar esse espaço. Assim, ele se aproximava da saída de bola, com mais liberdade que Jorginho – mais fixo no centro, como típico armador -, apoiando o ataque.

Os melhores comandantes da temporada

Como já esperado, o técnico do Chelsea, atual campeão da Champions League, garantiu uma vaga aos finalistas do prêmio FIFA The Best 2021. Mas a categoria é uma das mais disputadas da premiação. Normalmente, são cinco indicados. Porém, dessa vez, sete nomes figuram nas nomeações:

Antonio Conte (Itália / FC Internazionale Milano / Tottenham Hotspur FC)

Hansi Flick (Alemanha / FC Bayern München / Seleção Alemã)

Pep Guardiola (Espanha / Manchester City FC)

Roberto Mancini (Itália / Seleção Italiana)

Lionel Sebastián Scaloni (Argentina / Seleção Argentina)

Diego Simeone (Argentina / Atlético de Madrid)

Thomas Tuchel (Alemanha / Chelsea FC)

A presença de Thomas Tuchel não é surpresa

Desde que chegou ao Chelsea, Tuchel alterou o esquema tático da equipe, utilizando esquemas com três defensores. Bem como, esquemas nos quais os meio campistas são a chave para seu bom funcionamento. Com o sucesso imediato do treinador no time, os oponentes buscaram aturar de forma a desorganizar os Blues e expor o novo esquema da equipe. Diante disso, e levando em conta as opções à sua disposição, o alemão mudava regularmente seu pessoal de ataque e seu posicionamento.

Afinal de contas, a flexibilidade de Tuchel, juntamente com a forma da equipe, contribuiu para aumentar as movimentações quando o time não está com a posse de bola. Com isso, a defesa se consolidou de forma excepcional. Da mesma forma, o ataque atuou de forma mais organizada e com apoio tanto dos meias como dos defensores.

Assim, os três zagueiros centrais são capazes de pressionar e atrasar transições mais amplas sem sacrificar a cobertura em sua linha defensiva. Ao passo que seus dois meio-campistas protegem e apoiam o território à sua frente, pressionando as construções ofensivas dos adversários e procurando fazer os oponentes recuarem em seu campo de defesa – marcação pressão.

Enfim, a figura dos alas é central para esse novo esquema. Sendo possível transformar o 3-4-3 em um 5-3-2 em momentos do jogo. Assim, aumentando a força defensiva do Chelsea.

Dominância Blue no feminino

Da mesma forma que nas categorias masculinas, o Chelsea tem representantes nas três categorias da premiação no futebol feminino, sendo elas a goleira Ann-Katrin e a treinadora Emma Hayes. Bem como quatro jogadoras de linha: a meia Ji So-Yun, a zagueira Magdalena Eriksson e as atacantes Pernille Harder e Sam Kerr.

Grande concorrência no prêmio de melhor goleira

A lista do prêmio The Best FIFA Women’s Goalkeeper é formada por:

Ann-Katrin Berger (Alemanha / Chelsea FC Women)

Christiane Endler (Chile / Paris Saint-Germain / Olympique Lyonnais)

Stephanie Lynn Marie Labbé (Canadá / FC Rosengård / Paris Saint-Germain)

Hedvig Lindahl (Suécia / Atlético de Madrid Femenino)

Alyssa Naeher (EUA / Chicago Red Stars)

Uma grande ausência na lista é o nome de Sandra Paños, goleira da Seleção Espanhola e do Barcelona. E que parecia ser uma das favoritas, se não a favorita, para levar o prêmio. Dessa forma, com a ausência da espanhola, a categoria permanece em aberto e a representante do Chelsea tem chances de conquistar o reconhecimento – mais que merecido.

Aparição tardia nos holofotes

Ann-Katrin Berger nasceu na Alemanha e ainda aos quatro anos de idade, começou a jogar pelo KSG Eislingen, clube de sua cidade natal. Em seguida, passou por outras duas equipes alemãs menores na adolescência. Já profissionalmente, Berger jogou no VfL Sindelfingen, no 1. FFC Turbine Potsdam e no Paris Saint-Germain.

Porém, foi no Birmingham City onde ela despontou. Mesmo passando por um momento delicado com a saúde e ter de se afastar dos campos, apenas dois meses após a cirurgia para remoção da neoplasia maligna, voltou aos campos. Consequentemente, acumulando boas atuações e ganhando reconhecimento tanto na liga inglesa como em convocações para a Seleção Alemã.

Assim, ela chegou ao Chelsea na temporada 2019/20, tem um bom desempenho desde o seu início. Com a volta dos campeonatos após o lockdown, ela atingiu níveis de excelência e foi decisiva para as marcas obtidas pelas Blues na última temporada. Titular absoluta no time, Berger foi essencial para a sequência de invencibilidade do time, para o alto número de jogos sem sofrer gols.

Assim, podemos somar às suas características ótimas defesas de pênalti. Dessa forma, a camisa 30 do Chelsea também vem sendo convocada regularmente para a Seleção Alemã, tendo chances de disputar a Euro 2022 e a Copa do Mundo Feminina de 2023.

Importante representação em lista especial

Assim como na categoria de melhor técnico do futebol masculino, a lista de nomeadas ao prêmio de melhor jogadora da temporada tem dois nomes a mais que os 11 previstos. Dessa forma, ressaltando que a disputa premiação será ainda maior.

Mesmo assim, o Chelsea Women tem quatro representantes na categoria, que estão disputando com:

Stina Blackstenius (Suécia / BK Häcken)

Aitana Bonmatí (Espanha / FC Barcelona)

Lucy Bronze (Inglaterra / Manchester City WFC)

Caroline Graham Hansen (Noruega / FC Barcelona)

Jennifer Hermoso (Espanha / FC Barcelona)

Vivianne Miedema (Holanda / Arsenal WFC)

Alexia Putellas (Espanha/ FC Barcelona)

Christine Sinclair (Canadá / Portland Thorns FC)

Ellen White (Inglaterra / Manchester City WFC)

Mesmo com nomes a mais algumas ausências são sentidas. À princípio, é uma surpresa Fran Kirby não estar entre as nomeadas, apesar de ser uma das grandes goleadoras e distribuidoras de assistência tanto na FA WSL como na UWCL. Além disso, foi bastante questionada a falta de Lieke Martens, jogadora do Barcelona e o nome da final da UWCL, na lista.

A única jogadora asiática na lista

Ji So-Yun nasceu no dia 21 de fevereiro de 1991, em Seoul, Coreia do Sul e, no ensino médio, começou a jogar no time da escola. Após entrar na faculdade, a atleta também se juntou ao time. A sul-coreana ganhou destaque e, em 2011, iniciou sua carreira profissional. Com apenas 15 anos, estreou pela seleção da Coreia do Sul, em outubro de 2006. Um mês depois, se tornou a atleta mais jovem a marcar pelo seu país.

Assim, com a evolução de sua carreira profissional, a jogadora começou a ser frequentemente convocada. De pronto, ela foi eleita cinco vezes como a melhor jogadora de seu país.

Primeiramente, jogou no INAC Kobe Leonessa, clube japonês. Durante seus três anos pelo time, Ji venceu o campeonato nacional, a Nadeshiko League, em todos os anos. Assim como a Empress’s Cup. Além dos dois campeonatos, conquistou a Nadeshiko League Cup em 2013 e o Campeonato Internacional de Clubes Feminino no mesmo ano.

Em 2014 chegou ao Chelsea e desde então é parte central da equipe. Logo, ela esteve presente em todas as conquistas do time desde a chegada de Emma Hayes. A meia-campista e camisa 10 do Chelsea explora a ofensividade e suas grandes habilidades individuais. É ambidestra, cruza e finaliza com maestria – uma jogadora completa. Sem contar das cobranças de falta.

Liderança dentro e fora de campo

Magdalena Eriksson é atual capitã do Chelsea Women, assumindo essa função no início da temporada 2020/21. A sueca chegou ao clube em 2017 e, com o tempo, se tornou uma das melhores defensoras a nível mundial – desempenhando alta performance em saídas de bola.

Passando pelas categorias de base da Seleção Sueca, sua primeira competição profissional com seu país foi nos Jogos Olímpicos de 2016. No qual ajudou a Suécia conquistar uma medalha de prata. Jogou também a UEFA Women’s Euro de 2017 e ficou em terceiro lugar na Copa do Mundo de 2019.

Assim sendo, Eriksson desbravou do seu momento em conquistas pelo clube, sendo elas: três títulos da FA Women’s Super League (17/18, 19/20 e 20/21), duas vezes a Continental Cup (19/20 e 20/21), a Women’s FA Cup da temporada 17/18 e a Community Shield de 2020, tendo sido capitã em quatro dos seis títulos.

A camisa 16 das Blues é o grande pilar defensivo da equipe, organizando a última linha de marcação do time. Da mesma forma que apoia na construção de jogadas do time e tem uma grande presença de área – eventualmente marcando gols. Fora de campo, também, Eriksson é uma grande liderança em prol da igualdade no futebol feminino e dando voz à causa LGBTQIA+.

A busca de um prêmio inédito

Pernille Harder é uma das grandes vencedoras do futebol feminino mundial tanto pelas equipes que já representou como individualmente. A dinamarquesa chegou ao Chelsea para a temporada 20/21, após ser vice-campeã da Liga dos Campeões Feminina em 2019/2020, pelo Wolfsburg.

Em suma, Harder possui uma grande habilidade individual e visão de jogo. Além de versatilidade, podendo atuar no ataque ou até mesmo no meio de campo. De qualquer forma, ela é uma grande construtora e finalizadora de jogadas. Bem como exerce uma grande liderança dentro de campo – principalmente por conta de sua experiência. Por conta disso, o Chelsea quebrou o recorde de valor pago em uma transferência no futebol feminino, desembolsando 337 mil euros, equivalente a R$ 2,1 milhões na cotação à época, para trazê-la ao clube.

Apesar dos muitos prêmios individuais ganhos em seu país natal e até mesmo na Europa, a camisa 23 do Chelsea ainda não conquistou o The Best FIFA. Apesar de já ter sido nomeada anteriormente. Inclusive, ficou em segundo lugar na premiação da última temporada, perdendo para Lucy Bronze. A decisão foi bastante contestada, inclusive.

Coroação de uma temporada impressionante

Sam Kerr foi a artilheira do Chelsea na última temporada, também sendo uma das principais distribuidoras de assistências no time. Apesar de algumas críticas feitas por jornalistas e torcedores, a australiana é um dos grandes nomes do futebol feminino mundial e figura entre as melhores do mundo há alguns anos. Então, o nome dela figurar na lista do The Best não é alguma surpresa.

Em síntese, a temporada de Sam Kerr, juntando clube e seleção, foi no nível de melhor do mundo. Pode até não ser eleita, considerando que outras jogadoras fizeram uma temporada tão boa quanto, mas Kerr faz jus ao seu nome nessa lista. Inclusive, Emma Hayes reconhece a importância e a habilidade da camisa 20 dos Blues – não somente no clube, mas no geral:

“Sam é um dos melhores atacantes, senão o melhor atacante, do mundo. Vê-la se desenvolver nos últimos 18 meses foi incrível. Muitas pessoas se perguntaram como ela lidaria com o futebol europeu. Ela não só se adaptou a isso, mas ela se destacou”

O sucesso da atacante australiana é refletido em suas estatísticas. Sendo artilheira das ligas em que passou e protagonista nos times que representou. Desde que chegou à Londres, Kerr vem ganhando mais consistência e já se tornou uma figura essencial na equipe. Assim, ela terminou a temporada como a maior goleadora da FA Women’s Super League e sendo essencial na campanha do Chelsea até a final da UWCL.

Os melhores treinadores do futebol feminino

A lista deste ano não traz grandes surpresas, e faz jus às expectativas dos expectadores e torcedores. Nesse sentido, os nomeados são:

Lluís Cortés (Espanha / FC Barcelona)

Peter Gerhardsson (Suécia / Seleção Sueca)

Emma Hayes (Inglaterra / Chelsea FC Women)

Beverly Priestman (Inglaterra / Canadian national team)

Sarina Wiegman (Holanda / Seleção Holandesa / Seleção Inglesa)

Assim, três dos cinco nomes são treinadores de seleções. Enquanto Cortés e Hayes foram os treinadores finalistas da última UWCL. Apesar de Cortés ter vencido o prêmio da UEFA, na premiação da FIFA a treinadora das Blues tem chances de levar o prêmio. Acima de tudo, seria uma grande forma de reconhecer o trabalho importante e duradouro de Hayes tanto no Chelsea como no futebol feminino – que vai muito além das conquistas.

Sarina Wiegman é a vencedora da última edição, na qual Emma Hayes ficou em terceiro lugar. Mas a concorrência é pesada, também, levando em conta as boas campanhas que Priestman e Gerhardsson fizeram com suas respectivas seleções nas Olimpíadas de Tóquio.

Reconhecimento mais que merecido à comandante

Desde que assumiu o comando do time, em 2012, Emma Hayes abraçou todas as honras domésticas com o Chelsea Women, incluindo quatro títulos da FA WSL. Desde então, ela vem trabalhando na missão de transformar o time que, naquele momento, ainda não participava do pelotão principal da elite do futebol inglês.

Em seus anos como treinadora das Blues, Emma conquistou 10 títulos e promoveu grandes mudanças no time. Não somente no que diz respeito às jogadoras. Mas também na própria abordagem do clube em relação à equipe feminina. Assim, o Chelsea Women passou a receber cada vez mais apoio e, nos últimos anos, vem coroando um projeto longo idealizado por Hayes desde sua chegada.

Como funciona a votação?

A votação do The Best FIFA possui participação do público e de potências do futebol escolhidas pela FIFA. Os votos do público representam 25%, enquanto 75% são de treinadores, capitães de equipes e profissionais da mídia, escolhidos novamente pela entidade. Portanto, a FIFA anunciará os três finalistas em cada uma das sete categorias listadas acima no início de janeiro de 2022.

A votação do público está aberta no site da FIFA e estará aberta até às 23h59 do dia 10 de dezembro de 2021.

