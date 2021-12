Como joga: o Zenit é o adversário do Chelsea nesta quarta

O meio de semana é marcado pelo encerramento da fase de grupos da UEFA Champions League e o Chelsea Brasil traz mais um “Como Joga”, escrito por Pedro Bueno. Em síntese, nosso colaborador apresenta o rival da rodada, seus pontos fortes e fracos. Por fim, o texto serve como “esquenta” para o duelo contra o Zenit na 6ª rodada da Champions League.

Para iniciar, é necessário não poupar as palavras e afirmar que o fim de semana do Chelsea foi decepcionante. O time londrino esteve à frente no placar em duas oportunidades, mas o West Ham virou e venceu por 3 a 2. Com o resultado e por causa das vitórias de City e Liverpool, o time de Thomas Tuchel perdeu a liderança e está em 3º lugar no campeonato inglês. No entanto, o foco deve ser alterado e os Blues devem se atentar para não perder outra liderança em uma rodada crucial.

Na tarde desta quarta-feira (8), às 14:45, o Chelsea enfrenta o Zenit na Gazprom Arena, estádio que, curiosamente, será o palco da final da Champions League deste ano. O jogo contará com transmissão do canal TNT e da HBO Max.

Sem mais delongas, chegamos a mais um “Como Joga” e a partir de agora você vai conferir estatísticas, curiosidades e como joga a equipe rival!

Partida para fechar a fase de grupos

A sexta rodada da Liga dos Campeões ficará marcada por um grande confronto entre Chelsea e Zenit, equipes que já possuem seus destinos traçados, porém a equipe inglesa tem um objetivo na rodada.

Os atuais campeões da Champions League já estão classificados às oitavas de final, mas ainda não garantiram a liderança do grupo. Para isso acontecer, basta vencer o Zenit. Se o Chelsea empatar com o time russo, a Juventus não poderá derrotar o Malmö. Em caso de derrota para a equipe de São Petersburgo, a Juve também tem que perder.

A importância de ser líder do grupo é ser sorteado para enfrentar equipes que ficarem em segundo nos seus respectivos grupos, os quais são, teoricamente, mais fáceis. O sorteio, por sua vez, acontecerá na próxima segunda-feira (13).

Já o Zenit não possui um grande objetivo na partida, visto que, por causa do critério de confronto direto, o time não pode ser ultrapassado pelo Malmö. Logo, o clube russo está garantido na terceira posição e jogará o mata-mata da Europa League.

“Como joga” anterior

No dia 14 de setembro, Chelsea e Zenit se enfrentaram e, obviamente, o Chelsea Brasil detalhou o clube russo para que o leitor pudesse conhecer o adversário. Por isso, é importante ressaltar alguns pontos do último “Como Joga”, que estará disponível aqui, para você ler:

as histórias semelhantes e bilionárias de Chelsea e Zenit;

o desempenho do Zenit nas competições;

o histórico do confronto entre clubes russos e o time de Londres;

ideia tática do técnico Sergei Semak, comandante do Zenit;

curiosidades sobre os brasileiros do Zenit: além dos conhecidos Malcom e Claudinho, o clube russo também conta com Douglas Santos e Wendel;

detalhes acerca dos titulares do Zenit.

Logo, para entender tudo acerca do rival desta quarta-feira, é recomendada a leitura da matéria anterior. Mesmo assim, desde setembro, o clube russo fez algumas boas partidas e é necessário destacar o desempenho recente.

Na Liga Russa, o Zenit segue na liderança com 37 pontos. No entanto, a equipe possui apenas dois pontos de vantagem para o Dínamo de Moscou e os líderes se enfrentam no próximo domingo. Ou seja, o foco do Zenit pode estar dividido.

Além das três derrotas na Champions League, o time russo perdeu só mais dois jogos na Liga Russa, chegando a esta partida com cinco derrotas na temporada. Vale destacar que a Copa da Rússia ainda não contou com a participação do Zenit em 2021/22.

Último encontro

Chelsea e Zenit protagonizaram a primeira partida da história entre eles justamente na primeira rodada da fase de grupos da UEFA Champions League de 2021/22. E os Blues venceram.

O time londrino venceu por 1 a 0 em um jogo bem complicado dentro do Stamford Bridge. O gol da vitória surgiu após cruzamento de César Azpilicueta e cabeceio perfeito de Romelu Lukaku. Para lembrar todos os aspectos técnicos e táticos da partida, o leitor pode acessar a matéria feita pelo Chelsea Brasil logo após a partida em setembro. Confira!

Além disso, veja os melhores momentos desta partida bem truncada, onde apenas duas finalizações de cada time tiveram a direção correta, mas, mesmo assim, o Chelsea conseguiu sair com três pontos cruciais.

Como joga?

Como dito anteriormente, o “Como Joga” já esmiuçou cada detalhe tático do Zenit e o leitor pode conferir aqui! Mesmo assim, alguns pontos devem ser ressaltados, visto que o Zenit terá mudanças para a partida desta quarta-feira. O esquema de Sergei Semak tende a ser mantido, com um 5-2-2-1, onde Claudinho e Malcom se movimentam muito atrás do centroavante, enquanto a defesa fica bem protegida.

Na defesa, a baixa é o zagueiro Dmitri Chistyakov, expulso na última partida. Por isso, a zaga deve contar com o volante Wilmar Barrios pela direita – o colombiano foi utilizado desta forma na partida do primeiro turno, quando Lovren não foi titular. Com a saída de Barrios do meio-campo, a dupla de construção tende a ser Wendel e Daler Kuzyaev. No ataque, Artem Dzyuba é opção, mas, para ter uma opção mais ligeira, o iraniano Sardar Azmoun deve ser titular.

Portanto, o Zenit deve entrar em campo com Kerzhakov; Karavaev, Barrios, Lovren, Rakitskiy e Douglas Santos; Malcom, Kuzyaev, Wendel e Claudinho; Azmoun.

