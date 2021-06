Chelsea Women faz história ao vender todos os ingressos para a temporada 2021-22

Pela primeira vez na história do Chelsea Women, todos os ingressos de uma temporada foram vendidos. Desta forma, a marca foi atingida apenas duas semanas após as vendas começarem.

A princípio, os ingressos são apenas para as partidas realizadas no Kingsmeadow. Além disso, mais bilhetes serão disponibilizados ao longo da temporada, ao passo que o calendário for confirmado.

Falas de Emma Hayes e Guy Lawrence

Emma Hayes, treinadora do Women falou ao site do clube sobre este feito. “Estou encantada de ouvir que vendemos mais ingressos do que nunca. Sentimos falta dos nossos fãs leais, mas sentimos o apoio deles durante a temporada. Eu mal posso esperar para ver todos de volta ao Kingsmeadow, temos muito a celebrar”, afirmou.

Neste sentido, o diretor executivo, Guy Lawrence também celebrou a notícia. “O time feminino teve uma temporada extremamente sucedida e histórica. E é ótimo ver que as conquistas em campo significa mais torcedores no Kingsmeadow para aproveitar os jogos”, enfatizou.

Uma reformulação na transmissão da Women’s Super League

No mais, para a temporada 2021-22, a WSL será transmitida em solo inglês pela BBC e Sky Sport. Em resumo, o acordo em conjunto foi anunciado em março deste ano. Para tal, foram desembolsados oito milhões de libras por três anos de contrato.

Dessa forma, 44 partidas ficarão para a Sky. Enquanto 22 serão transmitidas pela BBC. Os jogos que não serão transmitidos por nenhuma das emissoras, continuarão no The FA Player.

Para o Brasil, ainda que não há nada oficial. Todavia, é de se esperar que os confrontos poderão ser assistidos pelo aplicativo The FA Player, assim como na última temporada.

O começo da WSL 21-22

O calendário da liga inglesa ainda não foi anunciado. Entretanto, já há uma data para começar: 3 de setembro. Na sequência, os jogos da primeira rodada também acontecerão nos dias 4 e 5 do mesmo mês.

Porém, a temporada oficial do Chelsea começa antes. Isso porque o time participará da Community Shield, que ainda não tem data.

