Chelsea visita Aston Villa para definir vaga na Champions League

Em jogo que vale um lugar na maior competição europeia de clubes, o Chelsea enfrenta um Aston Villa sem maiores objetivos na última rodada do campeonato inglês.

A partida acontecerá no Villa Park, com a presença de torcedores dos mandantes. A bola rola às 12h horário de Brasília, com transmissão do DAZN e tempo real no Twitter @Chelsbrasil.

O CHELSEA

Para os Blues, o jogo vale tudo. O objetivo do time é assegurar uma vaga entre os quatro melhores da competição, mas, se não vencer, pode fracassar.

Isso acontece porque Liverpool e Leicester perseguem de perto, com apenas um ponto a menos. São três times brigando por duas vagas na UEFA Champions League.

O time de Thomas Tuchel vem de uma vitória fundamental em um confronto direto contra o Leicester, e isso deu confiança à equipe, que só depende de si para cumprir o objetivo.

Simultaneamente, Liverpool e Leicester estarão jogando em casa, contra Crystal Palace e Tottenham.

Este será o penúltimo desafio na temporada, antes da final da UEFA Champions League, contra o Manchester City.

O ASTON VILLA

Sem maiores pretensões no campeonato, o Aston Villa terá a motivação de reencontrar seus torcedores no último jogo da temporada.

A equipe ocupa a 11ª colocação, mas fez um campeonato interessante dentro de suas limitações. Inclusive, chegaram a brigar na parte de cima da tabela durante todo o primeiro turno.

CHELSEA X ASTON VILLA

Na Premier League, o Chelsea tem uma boa vantagem em confrontos diretos contra o Aston Villa. Em 51 encontros, foram 26 vitórias, 13 empates e 12 derrotas do time azul.

Além disso, considerando os cinco últimos embates, foram quatro vitórias do Chelsea e um empate.

Vale lembrar que o empate ocorreu nesta temporada, no jogo do turno em Stamford Bridge. Olivier Giroud e El Ghazi marcaram no 1-1 entre as equipes.

FIQUE DE OLHO

Recuperado de lesão, Jack Grealish deve ser a maior ameaça para os Blues. O meio campista inglês tem muita liberdade para transitar pelo ataque e criar as oportunidades para o Villa.

Isso fica provado com as 10 assistências fornecidas pelo jogador na Premier League, além de seis gols marcados.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O treinador do Chelsea confirmou que Andreas Christensen está de volta aos treinos, mas adiantou que Kai Havertz e N’Golo Kanté serão preservados para a final da UEFA Champions League. Os meio campistas precisam de um tempo maior para recuperar a parte física.

Provável Villa: Martínez; Konsa, Hause, Mings, Targett; Douglas Luiz, McGinn; Traoré, Grealish, El Ghazi; Watkins – Dean Smith

Provável Chelsea: Mendy; James, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Jorginho, Kovacic, Chilwell; Mount, Pulisic e Werner – Thomas Tuchel

FICHA TÉCNICA

Evento: Aston Villa vs. Chelsea – 38ª rodada

Competição: Premier League

Local: Villa Park – Birmingham

Data: 23/05/2021

Horário: 12h (Brasília)

Transmissão: DAZN

