Chelsea enfrenta o Manchester United com desfalques

O treinador Thomas Tuchel concedeu a tradicional entrevista pré-jogo para o duelo deste domingo, (28), contra o Manchester United, no Old Trafford. Na oportunidade o alemão confirmou dois desfalques: Ben Chillwel e Mateo Kovacic. Além disso, teceu comentários a respeito do momento vivido pelo adversário. Confira os principais pontos.

Desfalques

Kovacic está fora do jogo de domingo. Ben Chillwel estará ausente pelas próximas seis semanas, uma vez que, nossa equipe médica optou por um tratamento conservador devido a uma lesão parcial do LCA (ligamento cruzado anterior).

“Após este período de seis semanas saberemos se ele estará recuperado ou se terá de operar. Todavia, estamos pensando positivo porque o corpo dele vem reagindo bem, então esperamos que continue desse jeito. O nosso foco é prepará-lo para voltar depois deste prazo previsto. Isto foi feito após a realização de todos os exames, não pressionamos ninguém para que tal decisão fosse tomada, afirmou Tuchel.

Ao mesmo tempo, diria que nunca é bom perder nenhum por longos períodos, aliás, nenhuma lesão é bem-vinda. Contudo, o Chillwel esta otimista. Conversei com ele agora pouco e ele tem reagido bem a fase inicial do tratamento. Vamos acompanhar o andamento nas próximas semanas, concluiu o treinador.”

Kanté é dúvida e Romelu Lukaku retorna

Quem deve completar a lista de desfalques é Kanté. O francês sofreu uma pequena torção no joelho contra a Juventus. Apesar disso, ele já se sente bem melhor desde o jogo. No entanto, o camisa 7 deverá precisar de mais alguns dias ou talvez uma semana para se recuperar totalmente. Trabalhamos para que ele esteja disponível no domingo, mas é bem improvável.

Por outro lado, Lukaku retornou aos treinamentos semana passada. O belga deve iniciar no banco, uma vez que, Tuchel justificou o fato de ter apenas três substituições disponíveis. Além disso, o alemão fez questão de ressaltar a diferença entre o nível de intensidade entre os treinamentos e o jogos, em especial, na Premier League.

50 jogos recém completados e o momento da equipe

Com a equipe vindo de 10 jogos sem perder e com 7 clean sheet no período, o treinador afirmou que a equipe atravessa uma boa fase “estamos em um nível muito alto, com uma consistência elevada. Não sou a melhor pessoa para julgar se este é o nosso melhor nível, mas é muito forte”, finalizou.

Em seguida, Tuchel completou dizendo que “sente uma equipe muito competitiva por ser disciplinada e ao mesmo tempo, organizada enquanto estrutura. Além disso, o time consegue aliar uma certa agudez, garra e liberdade nas ações que nós deixa muito satisfeito”.

O que esperar do Manchester United?

[sobre os 50 jogos] Não tínhamos tempo pensar ou nos deixar levar. Aliás, você pode se deixar levar ou ser mais contido com receio de não dar certo. Quando chegamos estávamos oito pontos atrás do Liverpool que naquele momento era o quarto colocado. Então, era muito difícil projetar uma vaga para a próxima edição da Champions League.

“Eles possuem um grupo de jogadores de alto nível e experientes, jamais poderemos descartar uma equipe com tamanha qualidade. Portanto, cabe aos meus jogadores não permitir que o Manchester United consiga atuar, temos de impedir isso. Caso contrário, eles irão conseguir demonstrar grande parte do potencial existente na equipe.

Ademais, enfrentar uma equipe com um novo treinador nunca é bom porque os jogadores sempre estão ansiosos pelos novos desafios. Ao mesmo tempo, temos apenas um jogo com Michael Carrick no comando para analisar. Ainda assim, vamos estudar bastante para buscar identificar comportamentos individuais e do elenco na tentativa de entender os seus padrões.”

