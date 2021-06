Bluecast 190 – Kanté merece a Bola de Ouro?

Fala, Bicampeões! Neste episódio, Lucas Sanches, Michelle Silva e Victor Rosa debateram premiações individuais. Nosso N’Golo Kanté é o melhor jogador do mundo? Mason Mount ou Phil Foden, quem foi melhor na temporada? Por fim, ainda teve a definição do top-5 jogadores da temporada na ‘Era Tuchel’.

Vem com a gente em mais um episódio especial!

CANECA O MAIOR DE TODOS | MUNDO FAN



Clique na imagem ou aqui para abrir

Apoiadores com a recompensa 10 do mês de maio:

Cesar Oliveira Santos

Daniel Aguiar

Danilo Dias Pimentel

Éric Adrien Alvares

Jabez Bornholdo

Jose Geraldo da Fonseca Junior

João Vicente Vitali Cunico

Juan Schiavo de Magalhães

Leandro Nakayama

Lucas Fernandes da Cunha Lima

Lucas Rodrigues da Silva

Luigi Sandro Oliveira

Natiel Echelon Silveira

Nilderson Germano Pereira Soares

Orlando Barbosa

Pedro Henrique Daves Baptista Miguel

Rodrigo Leandro Francisco de Oliveira

Thiago Antunes de Miranda

Thiago César de Souza Silva

Thiago Lima

Thávia Farias

Wesley Rayanny Santos

Faça parte do programa. Mande um e-mail pra gente no podcast@chelseabr.com para ser lido no ar.

Chelsea Brasil

Facebook.com/ChelseaBrasil

Twitter.com/ChelsBrasil

Instagram.com/ChelseaBrasil

Sports Total

Facebook.com/SportsTotalOficial

Twitter.com/_SportsTotal

Instagram.com/_SportsTotal

Você também pode ouvir no Soundcloud e no Itunes, basta procurar como Bluecast.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp