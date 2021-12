Com muitos desfalques, os Blues enfrentam o Brentford nesta quarta-feira

Em outubro, Chelsea e Brentford disputaram um jogo duro válido pela Premier League. Nesta quarta-feira (22) às 16h45 no horário de Brasília, as equipes voltam a se encontrar no Brentford Community Stadium. Porém, desta vez, pelas quartas de final da EFL Cup – a copa da liga inglesa.

Ainda sofrendo com desfalques por conta do COVID e de lesões, Thomas Tuchel deverá vir com um time bastante alternativo para o West London derby deste meio de semana. Por outro lado, o Brentford que há algumas semanas acabou com vários de seus jogadores contaminados pelo coronavirus não tem mais esse problema. Nesse sentido, o técnico Thomas Frank terá força máxima para enfrentar os Blues e buscar a classificação.

Como joga o Brentford?

Devido à proximidade com o último confronto, o Chelsea Brasil deixará aqui o Como Joga feito pelo colaborador Pedro Bueno. Em síntese, os Bees jogam em um esquema de 3-5-2 que causa bastante dor de cabeça aos ataques adversários. Isso pois o esquema permite uma boa consolidação defensiva com as linhas de defesa e de meio diminuindo bastante os espaços para movimentações e trocas de passe dos jogadores rivais.

Contudo, o time de Thomas Frank não abdica de atacar. Muito pelo contrário, o Brentford consegue chegar com perigo. Por exemplo, no último encontro com entre os rivais do oeste de Londres, os Bees finalizaram 17 vezes, enquanto os Blues finalizaram apenas cinco. O grande diferencial naquela oportunidade, sem dúvidas, foi Edouard Mendy que impediu que a pressão constante do Brentford, em especial no final do jogo, se convertesse em gols.

Logo, o jogo de outubro pode ser um grande indicativo do que pode acontecer nesta quarta-feira. Para além das finalizações, a Análise Tática feita pelo colaborador Marcelo Vilela traz os aspectos centrais daquela vitória suada dos Blues por 1-0. Portanto, diante do que aconteceu em outubro, é capaz de algumas situações que funcionaram bem para Frank e seus comandados apareçam novamente e criem dificuldades para um Chelsea desfalcado.

Jogando em casa e em busca de uma vaga nas semi-finais, sem dúvidas os Bees farão jogo duro para despachar Tuchel e seus comandados da copa da liga. Enfim, o lado que vencer o confronto protagonizará mais um duelo londrino. Em outras palavras, quem passar enfrentará Tottenham ou West Ham que também jogarão nesta quarta no mesmo horário que o embate de Chelsea e Brentford.

Desfalques seguem assombrando

No confronto do fim de semana contra o Wolverhampton, Thomas Tuchel já teve bastante problemas com o plantel. Sendo assim, N’Golo Kanté teve que atuar por 90 minutos, mesmo não tendo condições para isso. Da mesma forma, Trevoh Chalobah também teve que atuar bom um tempo considerável e acabou sentindo novamente.

Como consequência, em coletiva nesta terça-feira, Tuchel confirmou que tanto o camisa 7 como o camisa 14 serão poupados. Além disso, é possível que Andreas Christensen não apareça no plantel para o confronto, também por conta de lesão.

Por outro lado, o treinador dos Blues confirmou que Jorginho estará disponível para a partida:

“Jorginho testou negativo. O teste do fim de semana acabou sendo um falso positivo. Então, ele voltou aos treinos“.

Callum Hudson-Odoi, Kai Havertz, Romelu Lukaku e Timo Werner também seguem fora, infectados com o coronavirus. Por fim, Ben Chilwell segue como desfalque pelo menos até o fim de janeiro tratando uma lesão no ligamento anterior cruzado.

Cobham ao resgate

Diante de tantos desfalques no elenco, Tuchel contou com a participação de diversos jogadores das equipes de desenvolvimento do Chelsea. Mesmo assim, houve um susto nos treinamentos depois que Lewis Baker testou positivo para Covid.

O treinador comentou sobre essa situação e disse que é um risco misturar as equipes, exatamente por conta da alta taxa de transmissão da nova variante:

“Os jovens estiveram presentes em duas sessões de treinamento. Mas depois detectamos o teste positivo de Lewis Baker. Então, um novo jogador está fora. Isso é mais um risco: nós misturamos as equipes e agora temos um novo teste positivo“.

Premier League se manifesta

Apesar de a EFL Cup ser uma competição diferente, da mesma forma que a Premier League ela é organizada pela Associação Inglesa de Futebol. E depois do campeonato inglês ter 10 partidas adiadas nas últimas rodadas, os times e a liga discutiram sobre o panorama geral.

Após as conversas, a Premier League anunciou na última segunda-feira (20), que o calendário seria mantido apesar do elevado número de casos positivos de Covid-19. Assim, Tuchel também comentou sobre essa situação, em especial por conta do elevado número de casos que tem aparecido no Chelsea:

“Esperava por isso. Eu não estava preocupado com o quadro geral, nós temos um calendário com o Mundial de Clubes. Então não é fácil adiar jogos. Mas para situações isoladas como a nossa na última partida, pensamos que tínhamos um bom caso“.

Antes da partida do fim de semana, os Blues pediram para a partida contra os Wolves fosse adiada. Como estavam fazendo com outros times como o Manchester United e o próprio Brentford, que sofreram com elevados casos positivos em seus elencos e não jogam desde a rodada do fim de semana dos dias 10 e 11 de dezembro.

No entanto, o pedido foi negado pela liga e Tuchel comentou sobre a situação:

“Aceitamos a situação e o desafio. Tínhamos 14 jogadores e arriscamos com muitos deles. Não nos sentimos 100% seguros. Mas aceitaremos o próximo desafio e não vai ficar fácil porque os jogadores seguirão fora“.

Do outro lado, situação tranquila

Thomas Frank, por sua vez, comentou sobre as condições dos Bees para a partida. Seus comandados fizeram sua última partida ainda no dia 10 de dezembro: uma vitória sobre o Watford por 2-1.

Assim, após mais de 10 dias sem jogar, o treinador indicou que o Brentford chega em boas condições. Mais ainda, Frank destacou que o adiamento das partidas de seu time ajudaram a controlar as transmissões entre os jogadores, comissão técnica e até mesmo funcionários do clube. Dessa forma, o time não tem novos casos positivos desta segunda. Com isso, o técnico dos Bees indicou que terá seu plantel completo e que colocará em campo um time forte:

“Iríamos jogar 10 partidas em cinco semanas e meu plano era montar times fortes. Porém, mudando alguns dos titulares. Logo, teríamos uma pequena rotação, mas oito ou nove jogadores seriam titulares. Esta partida contra o Chelsea seria um dos jogos importantes da sequência“.

Enfim, Thomas Frank comentou sobre a importância da partida e sobre a possibilidade de vencer o Chelsea. Principalmente por conta da performance de seu time no último encontro. Além disso, chegar à próxima fase será um feito histórico para o clube, que chegaria pela primeira vez à semifinal da EFL Cup.

Resultados recentes

Os Blues chegam para a partida com uma sequência de resultados não tão favorável. Assim como todo o cenário de lesões e contaminações por Covid que assolam o elenco. Nas últimas cinco partidas foram três empates, uma derrota e uma vitória:

West Ham 3 x 2 Chelsea (Premier League)

Zenit 3 x 3 Chelsea (Champions League)

Chelsea 3 x 2 Leeds (Premier League)

Chelsea 1 x 1 Everton (Premier League)

Wolverhampton 0 x 0 Chelsea (Premier League)

Chama atenção o número de gols sofridos pelo time, que da última vez que enfrentou os Bees, tinha a melhor defesa da Inglaterra. Com o ataque completamente desfalcado, o número de gols feitos deixa de ser um parâmetro para avaliar plenamente os comandados de Tuchel. Dessa forma, o time perdeu a liderança do grupo na UCL, se classificando em segundo. Além de estar, agora, em 3º na PL, seis pontos atrás do líder Manchester City.

O Brentford por sua vez apresenta uma evolução evidente. O time está na 12ª colocação no campeonato inglês e vem de uma sequência de dois empates, duas vitórias e apenas uma derrota na competição:

Newcastle 3 x 3 Brentford

Brentford 1 x 0 Everton

Tottenham 2 x 0 Brentford

Leeds 2 x 2 Brentford

Brentford 2 x 1 Watford

Em grande parte das partidas, os Bees controlaram a posse de bola e conseguiram criar – e converter – boas chances. A média nas últimas cinco partidas é de 48% de posse e nove chutes contra as metas dos adversários

Expectativas para a partida

Com a situação no Chelsea é difícil estipular um XI inicial, mas com certeza o time estará repleto de jovens das categorias de base. E sem dúvidas eles buscarão mostrar serviço à Tuchel visando novas chances com o time principal. Porém, ao que tudo indica, a formação de 3-4-2-1 deve ser mantida.

Do lado dos rivais, Thomas Frank deve manter o seu 3-5-2 com Álvaro Fernández no gol e a linha de zaga sendo formada por Charlie Goode, Pontus Jansson e Ethan Pinnock. O meio campo tende a ser o setor em que o treinador deverá fazer suas mudanças. Porém, ao que tudo indica, devem compor o setor: Mads Roerslev, Saman Ghoddos, Christian Nögaard, Mathias Jensen e Tariqe Fosu.

Por fim, no ataque os Bees devem contar com Ivan Toney e Bryan Mbeumo. Ambos tem, respectivamente, cinco e quatro gols. Além disso, Toney se destaca com três assistências distribuídas indicando oito contribuições diretas para gol nas 15 partidas que disputou até então.

Sem dúvidas será mais um West London derby movimentado em que ambos os times buscarão gols, afinal, diferentemente da Premier League, a EFL Cup é uma competição de mata-mata. Assim, quem perder está fora e para vencer tem de se fazer gols. Caso as defesas funcionem, mais uma vez, os Blues podem ter que decidir a classificação na disputa de pênaltis. De qualquer forma, a expectativa é que o Brentford venha para cima, se aproveitando tanto de seu bom momento como da fragilidade dos Blues para a partida.

